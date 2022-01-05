"ЕС стоит бок о бок с Украиной": Боррель и Кулеба дали пресс-конференцию в Станице Луганской
Источник:фейсбук МИД Украины
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 января вместе посетили Станицу Луганскую. Там политики провели совместную пресс-конференцию.
Визит Борреля на Донбасс – историческое событие
Кулеба заявил, что визит Борреля является историческим событием. Это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта.
Заметьте Сможет ли украинская армия остановить Россию без помощи Запада, – Bloomberg
Кулеба подчеркнул, что приоритетной темой визита стала безопасность. Боррель воочию смог увидеть разрушительные последствия конфликта, а также – еще раз убедиться, какие Украина прилагает усилия для прекращения войны.
Евросоюз стоит бок о бок с Украиной в противодействии агрессивной политике России. Речь идет не только о политической поддержке, но и об очень практических решениях,
– заявил Кулеба.
В частности, недавно Украину приобщили к Европейскому фонду мира. Благодаря этому решению на укрепление возможностей ВСУ потратят более 30 миллионов евро.
Украина – преданна дипломатии
Кулеба подчеркнул, что Украина – преданна дипломатии, выполнению минских договоренностей и политическому урегулированию конфликта.
Боррель получил подробный отчет о том, как Россия регулярно нарушает минские договоренности. Сейчас Украина и ЕС имеют одну задачу – дипломатическими средствами способствовать деэскалации ситуации и тому, чтобы Москва отказалась от своих агрессивных намерений.
Продолжается системная работа над сдерживанием России. В частности, путем подготовки новых санкций.
"Украина и ЕС – единые в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС", – подчеркнул Кулеба.
Критический момент для визита
Боррель заметил, что сейчас – очень критический момент для визита. Он стоил всех приложенных усилий.
Главный дипломат ЕС подчеркнул, что конфликт на Донбассе изменил жизнь людей, которые там проживают. Судьбы многих местных жителей – сломаны.
"Погибло очень много украинских военных, погибли мирные жители. Этот конфликт имеет очень высокую цену", – заявил Боррель.
ЕС – самый надежный партнер Украины
Он также заверил, что ЕС является самым надежным партнером Украины. Он оказывает политическую, финансовую и экономическую поддержку.
Боррель заявил: вопрос безопасности Европы и Украины касается украинцев и европейцев.
Мы здесь сегодня, чтобы подчеркнуть о полной поддержке ЕС независимости и территориальной целостности Украины. Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации. Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену,
– подчеркнул Боррель.
Боррель и Кулеба в Станице Луганской
- Визит Борреля в Украину начался в ночь на 5 января. Это первый визит, который политик совершил в 2022 году.
- Боррель и Кулеба прибыли в Станицу Луганскую в среду, 5 января.
- Глава МИД Украины заявил, что этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России.
- По возвращении в Киев Боррель встретится с представителями украинской власти.
Пресс-конференция Борреля и Кулебы: смотрите видео