Исторический "Рамштайн": Подоляк намекнул, чего точно можно ожидать Украине

В Германии проходит саммит "Рамштайн". Самым обсуждаемым вопросом является защита украинского неба.

Об этом для 24 канала рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента. Пока что еще не сообщают обо всех деталях договоренностей.

На тему На какую помощь может рассчитывать Украина после "Рамштайна": предположение политтехнолога

"Впоследствии будут официальные сообщения, о чем мы договорились. Ключевым на сегодняшний день является ускорение предоставления противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал Подоляк.

О чем договариваются на саммите "Рамштайн"

По словам советника, Россия 10 октября шокировала партнеров Украины и они понимают, что пора заканчивать все разговоры. Следовательно, нужно передавать Украине системы, которые позволят от этого спасти людей.

То есть сейчас говорится о максимальном ускорении поставок именно систем оборонного характера противоракетных средств. Думаю, что уже ни у кого нет вопросов, почему это нужно сделать как можно скорее и почему это нужно делать вообще. Россия официально об этом говорит, что будет вести юридически оформленную террористическую войну против Украины, – рассказал Подоляк.

Он считает, что оккупанты и дальше будут бить по гражданской инфраструктуре. Как отметил советник, россияне накапливали ракеты, чтобы нанести такой массированный удар 10 октября.

"Россия сегодня не имеет таких возможностей, чтобы нанести мощный системный удар по ряду наших городов. Они будут продолжать атаковать критическую инфраструктуру, но мы ускорим получение оружия, готовимся к эффективному быстрому ремонту, если будут разрушения", – добавил Подоляк.