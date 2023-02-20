Пока Ван И в Москве: почему визит Байдена состоялся сейчас и как это повлияет на союзников

Джо Байден совершил свой визит в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны США накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Поездку Байдена держали в строжайшей тайне даже для части его собственной администрации. Было очевидно, что Киев ждет высоких гостей, однако до последнего никто не ожидал, что киевляне увидят на Михайловской площади именно президента США.

Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским и сразу сделал несколько положительных заявлений касательно поставок оружия, новых санкций против России и финансовой поддержки Украины. Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что визит Байдена будет отображен на поле боя. 24 Канал проанализировал, почему визит Байдена так важен, а также при чем здесь Китай.

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Как Европейское турне Байдена неожиданно завело его в Киев

Визит Джо Байдена в столицу Украины состоялся тайно из соображений безопасности. Президент США оставил Вашингтон без предупреждения, хотя еще в субботу его видели вместе с супругой в ресторане, пишет The New York Times. У Байдена был запланирован визит в Варшаву 21 февраля, а официальные лица неоднократно отрицали какие-либо другие планы или изменения маршрута. При этом в воскресенье Белый Дом даже опубликовал расписание президента на понедельник, где было указано, что он все еще находится в Вашингтоне, а вечером будет садиться на самолет в Польшу.

В то же время было очевидно, что Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом, пока тот будет находиться в Европе. Возможными локациями этой встречи называли Варшаву, польско-украинскую границу и даже Львов. Однако, как оказалось, Байден настаивал на том, чтобы поехать именно в Киев, даже несмотря на просьбу его ближайшего окружения лишний раз не рисковать.



Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве / фото NYT

По словам Джима Ла Порта, из журнала Rolling Stone, который узнал о визите заранее и которого попросили держать это в тайне, президенту США Джо Байдену представили "широкий план" по поездке в Украину. Впрочем, как сообщает издание, Байден лично настаивал на том, чтобы посетить именно Киев – столицу Украины, ставшую символом сопротивления российскому вторжению в первые недели войны.

В New York Times вспомнили и другие визиты президентов США в охваченные войной страны. К примеру, в 2003 году Джордж Буш тайно поехал в Ирак, когда даже сотрудники его секретной службы были уверены, что он находится на своем ранчо в Техасе. А уже в 2010 году Барак Обама тайно поехал в Кабул – столицу Афганистана. Разница тех поездок с визитом Джо Байдена заключается в том, что на территории Украины нет регулярных американских войск, кроме нескольких людей, охраняющих посольство, поэтому за безопасность президента США полностью отвечала Украина.Сам Джо Байден неоднократно до этого посещал Украину и в целом является рекордсменом в украинских командировках среди американских чиновников. Впрочем, до этого Байден осуществлял визиты в Киев не в статусе президента США. Во времена Барака Обамы он работал в его администрации вице-президентом. При этом, это в целом первый визит президента США в Украину с 2008 года, ведь Барак Обама за две свои каденции так и не смог посетить Украину, как и его преемник – Дональд Трамп.

Первое появление Джо Байдена на публике, когда они вместе с Владимиром Зеленским прогуливались по Михайловской площади, совпало с масштабной воздушной тревогой в Украине. Россияне подняли свои истребители на территории Беларуси ради очередных угроз, однако, к счастью, обошлось без обстрелов.

О чем договаривались Байден и Зеленский

Сразу после того, как визит Джо Байдена в Киев перестал быть тайным, Белый Дом опубликовал сообщение, где кратко описал цель визита президента США. Там указано, что Байден приехал накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы подтвердить непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался. Я объявлю об очередных поставках критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, которые помогут защитить украинский народ от воздушных бомбардировок,

– говорится в заявлении Белого Дома.

Чуть позже Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции, где американский лидер признал, что не только Путин в начале войны ошибался в возможности Украины защитить себя, весь мир ожидал худшего финала, но украинцы выстояли и продолжают побеждать на поле боя.



Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции / фото NYT

Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать,

– сказал Джо Байден.

Джо Байден подчеркнул, что эта "жестокая и несправедливая война" еще далека от победы, а впереди будут "очень тяжелые дни, недели и годы". Однако захватническая война Владимира Путина потерпела крах, отмечает Байден, и прямым доказательством этого является то, что президент США сегодня стоит в Киеве вместе с президентом Украины. Джо Байден пообещал долгосрочную и твердую поддержку Украины со стороны США.

В то же время, Байден заявил о дополнительном пакете поддержки для Украины на сумму в 500 миллионов долларов, детали которого объявят уже завтра, в рамках его поездки в Варшаву. В частности, Соединенные Штаты планируют ввести дополнительные санкции против России и лиц, связанных с ее военной машиной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что этот визит Джо Байдена будет отображен на поле боя. Президент Украины также поблагодарил за принятие решений о передаче Украине танков Abrams и систем ПВО Patriot. Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом поднимал вопрос поставок дальнобойных ракет и других типов оружия, которых у Украины до сих пор нет.

Этот визит президента США в Украину, первый за пятнадцать лет, является важнейшим визитом за всю историю украинско-американских отношений,

– заявил Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что оба президента были очень довольны визитом, а сам факт приезда Байдена можно назвать победой и прямым сигналом для Кремля. Наконец, Кулеба также назвал визит президента США историческим.

Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера – максимально доверительная и душевная. Этот визит – победа украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

После шестичасового визита кортеж Джо Байдена покинул столицу Украины. Следующая остановка президента США – Варшава, где он должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.

Для чего Ван И посещает Москву

Ожидается, что Байден может объявить об увеличении контингента американских войск в Восточной Европе, а также об усилении польской армии, ведь Варшава также испытывает угрозу со стороны Владимира Путина и его вассала Александра Лукашенко. Вопрос помощи для Украины будет также подниматься на встрече президентов Польши и США.

Параллельно с визитом Джо Байдена в Киев состоялась еще одна заграничная поездка. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И поехал в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В преддверии этой поездки американцы заявили, что располагают информацией о намерениях Китая начать поставки оружия в Россию и предостерегли их от этого шага, ведь это может разрушить и без того шаткие отношения между США и Китаем.

Китай отреагировал на обвинение Вашингтона достаточно жестко и призвал США не вмешиваться в отношения между Пекином и Москвой. Они подчеркнули, что партнерство Китая и России основывается на "неприсоединении, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны".

Соединенные Штаты не в том положении, чтобы выдвигать требования к Китаю. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы США указывали пальцем на китайско-российские отношения или даже заставляли нас,

– заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал поездку Ван И в Москву и призвал Китай к "прагматизму". В своем интервью для Die Welt Зеленский подчеркнул, что в том случае, если Китай действительно решит объединиться с Россией, это может привести нас к мировой войне.

Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Российскую Федерацию в этой войне. На самом деле я хотел бы, чтобы Китай был на нашей стороне. Однако на данный момент я не думаю, что это возможно,

– заявил президент Украины.

Поездка представителя Китая в Москву происходит в тот момент, когда Пекин готовится изложить свои предложения по возможному "политическому урегулированию" войны в Украине. Скорее всего, Ван И сначала собирается изложить китайский "план мира" Владимиру Путину.



Владимир Путин и Ван И / фото Кремля

Китай действительно имеет определенные рычаги давления на Россию, однако вряд ли это "мирное соглашение" будет коррелироваться с требованиями Украины об освобождении всей территории нашего государства от оккупантов, хотя по предварительным данным Китай учел в своем предложении "принципы суверенитета, территориальной целостности и Устав ООН".

С другой стороны, Китай таким образом демонстрирует свою вовлеченность в проблему войны в Украине и накануне своего визита в Москву Ван И впервые назвал это не "конфликтом", а именно "войной". Китай пытается создать противовес США и выставить американцев разжигателями войны, предлагая со своей стороны мирные инициативы. Впрочем, действенность такого предложения остается под вопросом.

Ознакомленные с планом Китая европейские чиновники описали его как довольно размытый и недейственный, однако отметили и положительные предложения, к примеру, демилитаризацию атомных электростанций или недопустимость ядерного шантажа. Впрочем, насколько Путин будет готов полностью вывести свои войска с Запорожской АЭС или прекратить разбрасывать ядерные угрозы, пока неясно.

Визит Байдена должен усилить поддержку Украины со стороны союзников

Уже в пятницу, 24 февраля, должен пройти виртуальный саммит Большой Семерки. Премьер-министр Японии, страны, которая в этом году организовывает встречу, заявил, что саммит G7 будет посвящен годовщине российско-украинской войны и пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского. При этом, Япония уже объявила о рекордно крупном пакете финансовой поддержки Украины на сумму в 5,5 миллиарда долларов.

Вероятно, визит Байдена в Киев имел целью дать дополнительный толчок союзникам и обеспечить усиление военной и финансовой поддержки для Украины, ведь война переходит к своей решающей фазе, как сообщает Пентагон и украинское Минобороны. Владимир Зеленский заявил, что во время диалога с Байденом тема новых поставок оружия все же поднималась, и, возможно, Запад готовится к передаче дальнобойных ракет.

Евросоюз тоже не стоит в стороне. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов, прежде всего, артиллерийскими. Боррель отмечает, что очень важно, чтобы Украина получила паритет в артиллерийской борьбе с российскими захватчиками. Главный дипломат ЕС призывает страны-члены решить проблему боеприпасов для Украины в ближайшие несколько недель.

Уже в марте состоится экстренная встреча министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, где планируется обсудить ускорение поставок боеприпасов для Украины. Вероятно, поездка Джо Байдена в Киев предоставит союзникам в Европе дополнительный толчок для срочного решения этой проблемы.

Визит Джо Байдена в Киев можно назвать по-настоящему историческим. Все непрямые сигналы от самого Байдена и Владимира Зеленского намекают на то, что скоро мы увидим довольно неожиданные решения, которые помогут Украине поставить точку в войне и территориальных амбициях России.