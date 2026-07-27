"Точно будет полезно на поле боя": Британия передаст Украине технологии РЭБ для дронов

В понедельник, 27 июля, Владимир Зеленский провел первую встречу с премьером Великобритании Энди Бернемом. Стратегическое партнерство между государствами вышло на новый уровень благодаря договоренностям в военно-морской сфере.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

Усиление сотрудничества с Великобританией

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Великобританию провел первую встречу с премьер-министром страны Энди Бернемом. Переговоры прошли на борту авианосца Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth в Портсмуте.

По словам Зеленского, британский премьер заверил неизменность поддержки Украины. Стороны обсудили ужесточение обороны украинского неба и моря, а также совместное производство вооружения.

Отдельно президент поблагодарил Лондон за решение передать Украине технологии радиоэлектронной борьбы для защиты украинских беспилотников. Зеленский пригласил Бернема навестить Украину.

Точно будет полезно в поле боя. Вместе можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий,

– добавил Зеленский.

Во время встречи глава британского правительства заявил, что Зеленский – первый лидер, которого он встречает как новоизбранный премьер-министр Великобритании. И это не случайно.

Это намерение провозгласить очень четкое сообщение: мы остаемся с Украиной на 100%,

– заверил Бернем.

Первая встреча Зеленского и Бернема: смотрите видео

Напомним, кроме встречи с британским премьером, у президента Украины была также запланирована встреча с украинскими военными, которые учатся в Британии и участвовали в международных учениях Sea Breeze.