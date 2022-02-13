Историческое соглашение под угрозой: США рискуют развязать "ядерные" руки Ирана

Ядерное соглашение США с Ираном больше не имеет никакого смысла – к такому выводу пришел Израиль. Их разведка считает, что Тегеран готов создать ядерную бомбу в любом случае.

В австрийской Вене возобновились переговоры о ядерном соглашении с Ираном. Существенных прорывов пока не наблюдается, хотя США даже согласились снять некоторые санкции.

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Но Тегеран продолжает стоять на своём, требуя отмены абсолютно всех американских санкций.

Здесь напомню, что в 2018 году, тогдашний президент США Дональд Трамп расторгнул ядерное соглашение с Ираном и возобновил санкции против Тегерана. В ответ Иран сильно ускорил разработку ядерного оружия.

Джо Байден обещал возобновить сделку, но переговоры зашли в тупик. Ни одна сторона не соглашается идти на уступки, США требуют сперва возвращения к сделке, а потом снятия санкций.



Байден хочет возобновить ядерную сделку с Ираном / Фото Getty Images

Иран же наоборот, требуют от США снять все ограничения, и только потом они подпишут документ.

Израиль не поддержал идею США

Однако главным критиком ядерной сделки остается Израиль. Там считают, что прошло слишком много времени, и Иран уже далеко продвинулся в обогащении урана, который необходим для создания ядерного оружия. А потому ядерная сделка потеряла свою актуальность.

Более того, США передали Израилю разведданные о состоянии ядерной программы Ирана. Вашингтон уверяет, что для создания ядерной боеголовки Тегерану потребуется еще около 9 месяцев.

В ответ Израиль изложил своё виденье. Там уверяют, что даже при возвращении к соглашению, у Ирана уйдет от 4 до 6 месяцев на создание ядерного оружия.

Никаких гарантий сделка не дает

При этом, обновленная ядерная сделка не подразумевает уничтожения специального оборудования, которое Иран использует для разработки ядерного оружия, а потому никаких гарантий она не дает.

И тревога Израиля вполне понятна, ведь если оборудование не будет уничтожено или вывезено из Ирана, то реальных гарантий того, что Тегеран перестанет его использовать нет.

Да, они будут под наблюдением Международного агентства по атомной энергии, но и здесь есть проблема. Ведь еще не так давно, иранские власти попросту блокировали доступ представителям агентства на свои ядерные объекты. И ничего не мешает им сделать это снова.



Израиль против ядерного соглашения / Фото Times of Israel

А потому премьер Израиля Нафталли Беннет уже прямо призывает Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке, ведь никакой реальной выгоды для Запада она не принесет, при этом соглашение попросту развяжет руки Ирану.

Белый дом скорее всего доведет дело до конца

И доля правды в словах Беннета есть, ведь согласно соглашению, США будут обязаны снять абсолютно все санкции с Ирана, и таким образом страна получит огромный приток денег в бюджет.

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И точно так же нет никакой гарантии, что часть этих денег не пойдет на ядерную программу.

Однако и у Байдена практически нет пространства для маневра в этом вопросе. Возвращение к ядерной сделке было одним из основных предвыборных обещаний Байдена, а потому, скорей всего, Белый дом доведет дело до конца.

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США и Израиль не будут портить отношения

И хоть Израиль и встревожен тем, что сделка не принесет реальной пользы, отношения Израиля и США сегодня на очень высоком уровне, и Беннет прямо заявил, что не собирается их портить, какое бы решение не приняли в Вашингтоне.

Обе стороны понимают, что они не позволят Ирану создать ядерное оружие, и обе прямо заявляли, что используют для этого все возможные методы, в том числе и военные.

Благо сторонников такого метода в регионе достаточно. Но согласится ли Иран, поддерживаемый Китаем и Россией, отказаться от ядерного оружия – вопрос остается открытым.