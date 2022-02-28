Исторический момент: Зеленский стал героем всего свободного мира
Источник:фейсбук Светланы Мельник
Сегодня действительно исторический момент. Украинский президент сейчас стал примером для всех.
Весь немецкий парламент, Бундесканцлер Германии Олаф Шольц, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, все правительство, другие высокие чиновники и политики – долгими и непрерывными овациями приветствуют мужественную борьбу Украины и украинцев за свободу и за свою Родину
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Героям слава
Депутаты особо отметили бесстрашие лично Президента Украины Владимира Зеленского за его невероятное лидерство в защите Украины от российской агрессии.
Президент Зеленский стал не только героем всех украинцев. Президент Зеленский – герой всего свободного мира.
Все невероятными овациями приветствуют стойкость всей украинской дипломатии, отдав дань Послу Андрею Мельнику.
Я не могу сдержать слез.
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