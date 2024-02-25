После 24 февраля я считал это своим долгом, – журналист 24 Канала вспомнил, как ушел на фронт

Наш коллега захотел стать журналистом в 16 лет во время Революции Достоинства и в начале агрессии России против Украины. Когда развязанная государством-террористом война стала полномасштабной через 8 лет, он взял в руки оружие.

Журналист 24 Канала Саша Марчак рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину. Своими воспоминаниями он поделился в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Как журналист стал воином

Редакторы новостей сайта 24 Канала, в частности и Саша Марчак, работали почти круглосуточно с начала полномасштабной российско-украинской войны. Когда шок первых дней прошел, пришло осознание, особенно после гибели на фронте на Николаевщине Виктора Дудара 2 марта 2022 года. Он был журналистом газеты "Экспресс" и воином 80-й десантно-штурмовой бригады.

После смерти Виктора наш коллега часто вспоминал один из разговоров с ним. Когда-то Виктор спросил на тот момент второкурсника Сашу, пойдет ли он служить в армию. Тот неуверенно ответил "да", хотя на самом деле тогда таких планов у парня не было.

Когда он погиб, я вспомнил этот диалог, и появилась мысль, что, возможно, как раз надо было тогда пойти служить. А после 24 февраля я считал это своим долгом, в частности, потому что часто забывал, что идет война,

– вспоминает защитник.

Поэтому Саша Марчак начал подготовку. В августе 2022 года наш коллега прошел собеседование в 47-ю отдельную штурмовую бригаду (тогда она была полком). Осенью того же года он подписал контракт.

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