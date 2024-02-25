Журналіст 24 Каналу Саша Марчак розповів про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своїми спогадами він поділився в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Як журналіст став воїном

Редактори новин сайту 24 Каналу, зокрема і Саша Марчак, працювали майже цілодобово з початку повномасштабної російсько-української війни. Коли шок перших днів минув, прийшло усвідомлення, особливо після загибелі на фронті на Миколаївщині Віктора Дудара 2 березня 2022 року. Він був журналістом газети "Експрес" та воїном 80-ї десантно-штурмової бригади.

Після смерти Віктора наш колега часто згадував одну із розмов з ним. Колись Віктор спитав на той момент другокурсника Сашу, чи піде він служити в армію. Той непевно відповів "так", хоч насправді тоді таких планів у хлопця не було.

Коли він загинув, я згадав цей діалог, і з'явилася думка, що, можливо, якраз треба було тоді піти служити. А після 24 лютого я вважав це своїм обов'язком, зокрема, бо часто забував, що іде війна,

– пригадує захисник.

Тому Саша Марчак почав підготовку. У серпні 2022 року наш колега пройшов співбесіду до 47-ї окремої штурмової бригади (тоді вона була полком). Восени того ж року він підписав контракт.

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