Соль земли и сердце украинского Донбасса: история Бахмута

Древний украинский город Бахмут сейчас едва ли не самый важный на Донбассе. За Бахмут идут жестокие бои – город от российской орды отстаивают героические потомки его славных основателей – казаков.

В дни битвы за Донбасс, когда украинские защитники волну за волной перемалывают вражеские нашествия россиян и их сателлитов, сайт 24 канала рассказывает историю Бахмута – маленького городка с большой историей.

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Ударение

Сейчас Бахмут не сходит с новостных лент и сообщений телевидения и радио, ведь там фактически решается судьба битвы за Донбасс. Большинство СМИ называют город неправильно, ведь делают упор на первом слоге – Бахмут. В то время как местные – бахмутяне – говорят иначе – БахмУт . Теперь, когда вы знаете, как правильно называть город, можно перейти собственно к истории.

Окрестности Бахмута, наши дни / Фото Романа Доника

Происхождение названия

Название города происходит от названия местной реки Бахмут (БахмУтки), которая является правым притоком Северского Донца, а вот что такое Бахмут – точно не знает никто.

В источниках 16 века она также называется Бахмутова и Магмутова. Возможно, это производное от имени – в средневековье это были земли Золотой Орды, а затем – Крымского Ханства. По идее, кто-то из кочевников Мехмедов, возможно, даже из династии крымских Гераев, сознательно или нет и дал название реке. Впоследствии она трансформировалась в удобное в произношении для украинцев Бахмут.

На другой вариант происхождения названия Бахмут указывает донбасский краевед Игорь Корнацкий. Он предполагает, что название реки происходит от дикой степной лошади "бахмата". Кстати, это слово также тюркского происхождения и так же происходит от имени Мехмеда.

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Один из правых притоков Северского Донца называют Жеребец, это название упоминается с 16 века, возможно, это прямой украинский перевод тюркского названия, таким образом, Бахмут может быть родственным названием, которое почему-то не перевели на украинский.

Приграничная территория

В средние века территория современного Бахмута являлась частью большого Дикого поля. Номинальными владельцами их числились то крымские ханы, то столичные цари.

Однако настоящими их владельцами были казаки – запорожцам, слобожанам и дончакам не было особого дела на то, что происходит в далеком Бахчисарае или в Москве, у них был собственный взгляд на жизнь.

Первое упоминание о Бахмуте не как реку, а "населенный пункт" датируется 1571 годом. Тогда московитский царь Иван Грозный приказал обустроить пограничные заставы на реках Айдар и Северский Донец, чтобы своевременно предупреждать о рейдах ногайцев или крымцев, шедших по Муравскому пути. И хотя даже Википедия считает 1571 год началом города Бахмут, это не так, ведь пограничная застава –не равна городу или даже поселению, во-вторых, упомянутая Бахмутская стража была на месте современного поселка Ямполь – на месте впадения реки Бахмут в Северский Донец. В-третьих, историки сейчас вообще говорят, что и "стражи" как таковой физически не было, а только было определено место встречи патрулей.

Первые постоянные поселения возникают здесь в следующем столетии, когда украинские казаки (российские источники называют их "черкассы") начали активную колонизацию Дикого поля. Также здесь были не только "черкассы", но и "севрюки" – украинские казаки из Сиверщины – Путивля и Рыльская (ныне этот исторический украинский город входит в состав россии).

Бахмут стал одним из первых поселений Слободской Украины, по мнению историков, будущий город возник на территории бывших зимовников запорожских казаков или их коллег из Дона, однако сходятся во мнении, что большинство населения было именно украинцами.

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Колонисты образовали собственное казачье войско и стали называться бахмутскими казаками, так же как их соседи – торскими и маяцкими.

Соль

Главным источником доходов казаков была соль, которой в окрестностях современных Бахмута и Славянска было немало. В 2016 году на центральной аллее бульвара Металлургов в Бахмуте открыли памятник казаку-солевару, чтобы почтить героических основателей города.

В преддверии открытия памятника казаку-солевару, 2016 год / Бахмут IN.UA

История сохранила дату начала соляных промыслов и имя их организатора. Это 1683 год и торский казак Эмельян Бирюков, а с 1697 года здесь известно поселение солеваров – Бахмутская слобода с соляными колодцами, откуда брали соляной рассол, настаивали и затем вываривали на огромных сковородах.

Возможно, от тех "сковород" происходит древняя казацкая фамилия Сковорода. Кстати, более узнаваемый его носитель – Григорий Сковорода – бывал в Бахмуте, а среди его учеников был Семен Шабельский, отпрыск Бахмутского полковника.

Размах был поразителен и вполне сопоставим с "золотой лихорадкой" в Калифорнии – сюда прибывало ежегодно до 10 тысяч солеваров и чумаков, преимущественно выходцев из Слободской Украины и Дона. В сутки здесь выпаривали из одной сковороды до 130 пудов соли (1 пуд равен 16 килограммам).

Соль в те времена действительно считалась белым золотом, ведь была главным консервантом и антисептиком, без нее невозможной была кулинария и кухня вообще, от соли зависело выживание человека. И это был неизменный дефицит.

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Соль в основном добывали "выпариванием", этот процесс был непростым, нуждался во многих людях и наносил немалый вред их здоровью. Центров солеварения было не так много, а логистикой занимались чумаки – и выживание крупных городов фактически зависело от того, смогут ли они довезти свой товар.

Млечные караваны были лакомыми целями для татар и просто бандитов, поэтому это были настоящие военные экспедиции и источники больших доходов тех, кто контролирует солеварение и солевую логистику.

Смерть врагам

Это хорошо понимал московский царь Петр Первый, решивший "национализировать" соляные промыслы, чем вызвал гнев донских казаков, имевших здесь свои "варницы". Бунт дончан подавили бахмутские казаки. В 1701 году по приказу царя в Бахмуте строят крепость. Строительство завершается в 1703 году, а в 1704 было проведено его описание.

Через несколько лет уже бахмутские казаки восстают против московитов – их возглавил бахмутский сотник уроженец Старого Салтова Кондратий Булавин .

Восстание Булавина, которое перерастет в настоящую войну, будет иметь прологом именно конфликт за бахмутскую соль и уничтожение тысячи московских карателей во главе с князем Долгоруковым в Луганской области (по желанию, можно провести параллели с уничтожением 2 БТГр россиян в 2022 году возле Белогоровки).

Это произошло 9 октября 1707 года и именно с этим знаменательным событием связан известный российский исторический мем (фразеологизм) – "хватил Кондратий".

К слободским казакам быстро присоединились и запорожцы, и дончане, и даже татары. Они создали антимосковскую коалицию, которая изрядно испортила кровь московитам. Царю пришлось потратить много ресурсов и времени, чтобы разгромить восстание. 17 июля 1708 года Бахмут был взят штурмом и уничтожен, равно как Батурин в том же 1708 году, или Мариуполь, или Северодонецк в 2022-м.

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После разгрома восстания лояльные московитам казаки Изюмского полка и Бахмутской и маяцкой казацкой компании (роты) на долгое время стали здесь хозяевами положения. В середине 18 века Бахмут становится центром так называемой "Славяносербии" и новым домом для выходцев с Балкан, которые по приглашению царей покинули свои земли, находившиеся под властью Османов и Габсбургов.

Провинция

В 1719 году Бахмут становится центром Бахмутской провинции в составе Азовской губернии, с 1783 – уездным городом Екатеринославской губернии.

После захвата Крыма российской империей в 1780-х Бахмут теряет свой статус – большой крепости на границе, а также центра солеварения – ее дешевле стало везти из крымских солончаков. Впрочем, соляные промыслы вскоре снова вступят в силу. В 1715 году здесь откроют солеварный завод.

Соль тогда также выпаривали (добывать привычным ныне способом начнут только в 1870-х годах).

В 1811 году был утвержден герб Бахмута, соль стала его частью – алхимический знак соли между зеленым и черным полями.

Герб Бахмута 1811 года на почтовой марке 2021 года / Фото bahmut.com.ua

Также вокруг города еще в 1721 году нашли каменные угли, а в начале 19 века были открыты залежи глины, песка, гипса.

В 1874 году гречанка Скараманга открывает в Бахмуте собственный соляной завод, который начал работать по-новому – каменную соль добывали в шахтах, а не выпаривали. Бахмутское ноу-хау заинтересовало других иностранных инвесторов. Соль начали добывать немцы, французы, англичане, голландцы и бельгийцы. Через несколько лет Бахмут начал давать 70% добычи во всей империи, с тех пор россия отказалась от импорта соли.

Бахмут, соляной завод / Открытка, начало 20 века

Таким образом, Бахмут стал соляной столицей великой империи. В городе с 18 века функционировали три больших ежегодных ярмарки, в 1732 году освящена Покровская церковь. В начале 20 века в Бахмуте работали 3 гимназии, реальное, ремесленное и духовное училища, частные, церковно-приходские и народные училища и школы, издавались газеты, были свои больницы, банки и прочее. В городе и его окрестностях работали десятки крупных промышленных предприятий.

Времена УНР

В годы революции Бахмут стал центром возрождения украинской жизни на Донбассе. Украинцы составляли здесь абсолютное большинство, но в российской империи были лишены прав и подвергались безумной русификации.

Для понимания Перепись населения российской империи 1897: где было больше всего украинцев

Согласно сведениям переписи населения в российской империи 1897 года, минимум 58% населения Бахмутского уезда были носителями украинского языка, т.е. – украинцами, только 31% были носителями русского языка (т.е. были либо россиянами, либо русифицированными).

В 1917 году в Бахмуте действовал Украинский уездный совет, "Просвита", отряды Свободного казачества, проходили массовые украинские митинги. И после провозглашения третьего Универсала Центральной Рады – 7 ноября 1917 года – над зданием Бахмутской уездной земской управы (ныне дом колледжа транспортной инфраструктуры) был поднят сине-желтый флаг. Это был первый украинский национальный флаг, поднятый на Донбассе на государственном учреждении.

Войска УНР в Бахмуте, 1918 год / Архивное фото

Мирной жизни украинского Бахмута помешала российская агрессия. Для россиян было жизненно важно установить свой контроль над промышленным центром Донбасса.

Большевики захватили город в декабре 1917 года, а впоследствии провозгласят его частью квазиобразования "Донецко-Криворожская Республика" (если вы ищете параллели с "днр" или "лнр", то правильно делаете, ведь это такие же российские прокси, как и сто лет назад, только тогда вместо путина и суркова были ленин и троцкий, а роль захарченко, "моторолы", "гиви" и прочей сволочи исполняли так называемые "товарищи" артем, межлаук и квиринг. Кстати, дальнейшая судьба у большинства из них идентична.

В 1918 году Бахмут стал местом боев, в апреле город от большевиков освободил Запорожский корпус армии УНР, а после гетманского переворота в Бахмут вошли германские войска. При этом Бахмут долго оставался верным Петлюре. Ситуация изменилась в ноябре 1918 года, когда германские войска начали эвакуацию из Украины. Тогда же активизировались белые – город захватывают войска атамана Краснова, впоследствии их выбьют большевики.

Коллаж – Бахмут IN.UA

Украинская власть вернется в Бахмут только в 1991 году, а сине-желтный флаг над городом снова развевается только 3 февраля 1992 года.

Красная оккупация

С 1920 года Бахмут стал столицей советской Донецкой области вместо Луганска. Донецкая губерния тогда включала не только нынешние Донецкую и Луганскую области, но и часть Ростовской, в частности Таганрогского и Шахтинского округов, абсолютное большинство населения которых составляли именно украинцы.

В 1924 году город Бахмут долгое время теряет свое название. Большевики переназовут его в честь основателя "Донецко-Криворожской Республики" Федора Сереева, известного по партийному псевдониму Артем. Он погиб в 1921 году в катастрофе на железной дороге, поэтому не составлял ни для кого конкуренции и мог войти в пантеоны большевистских героев, в отличие от своих тогда живых коллег, которые впоследствии станут сами жертвами террора.

Так город Бахмут стал Артемовском, это, кстати, не сыграло ему хорошей службы, ведь, когда в 1932 году советские власти создавали Донецкую область, столицей ее стал Донецк (с июня 1924 года город назывался "сталин", а с 1929-го "сталино" или на украинском – "сталіне").

До 1917 года это вообще был поселок Александровка (до этого – Юзовка), хоть и со значительным количеством населения. Бахмут имел давнюю историю и традиции, собственно решение ВУЦИК от 2 июля 1932 года и предполагало сделать Артемовск столицей области, но здесь сыграла свою роль магия имени –за 2 недели столицей Донецкой области стал город, носивший тогда имя живого диктатора, а не его мертвого однопартийца.

По другой версии, решающую роль сыграла экономика (как стереотипно бывает у марксистов, на самом деле – нет ), ведь Донецк в те времена динамично развивался и превращался в мощный промышленный хаб, вместо этого Бахмут считался немного "буржуазным".

Это звучит логично (пример Харькова, который был столицей оккупированной большевиками Украины до 1934 года, это подтверждает), однако никак не объясняет, почему столицу решили внезапно и спешно перенести после уже принятого решения, кроме разве что некомпетентности и дилетантства тогдашних управителей.

Карта Донецкой губернии в 1921 году со столицей Бахмутом / Википедия

Под именем Артемовск Бахмут переживет красный террор и геноцид украинцев – голодомор, кровавую индустриализацию и другие испытания "красного века", российскую оккупацию заменит немецкая, которая продлится с ноября 1941 по сентябрь 1943 года. Далее снова вернутся советы и продолжат свои любимые дела –террор и русификацию. Она даст о себе знать в 1991 году, когда только 25% горожан проголосуют за возвращение Артемовску исторического названия.

Бахмуту вернули настоящее имя – смотрите видео:

Бахмутом декоммунизированный Артемовск станет только в феврале 2016 года.

Новое российское нашествие

В апреле 2014 года тогдашний Артемовск захватили российские террористы Игоря "Беса" Безлера. Местная милиция сопротивления им не оказывала, но военные, блокированные в своих частях и на военных складах (в частности, танковых), остались верны присяге и дали бой террористам, отбив 5 штурмов. Благодаря их мужеству у Гиркина и ко под рукой не оказалось танков в товарном количестве.

Что жителям важнее – флаг или спокойствие в городе, – "вечный" мэр Артемовска-Бахмута Алексей Рева объясняет, почему в апреле 2014 года на горсовете появился флаг террористов.

Бандиты "Беса" были выбиты из города в результате рейда добробата "Артемовск" 4 июля 2014 года, а еще через два дня в городе силами Нацгвардии и ВСУ была завершена зачистка – город вернулся под украинский контроль. Таким остается и сейчас – несмотря на безумные атаки россиян.

Бахмут в 2022 году / Фото Донецкая ОГА:

С февраля 2022 года Бахмут стал частью большой юитвы за Донбасс, в мае – вообще прифронтовым городом, а артиллерийские и авиационные обстрелы – страшной обыденностью. Большая часть населения, еще несколько месяцев назад составляла более 70 тысяч человек, которые выехали из Бахмута.

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Сейчас в городе осталось на свой страх и риск около 10000 жителей. Бахмут и его защитники ждут новых штурмов, но уверены, что устоят и не дадут врагу захватить город. Вместе с ними – вся Украина и весь цивилизованный мир!

Российские войска прямо сейчас наступают на Бахмут – смотрите видео: