История с домом Гогилашвили – Буданова получила продолжение с гражданами России

После скандала с уже экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили выяснилось, что он живет в доме бывшей жены бизнесмена Вячеслава Стрелковского. Обнаружилось, что семья владельцев дома имеет российские паспорта.

В частности Стрелковские посещают оккупированный Крым. Эту информацию выяснили и обнародовали журналисты.

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Дом, где живет Гогилашвили, принадлежит людям с российскими паспортами

Дом, в котором живут Александр Гогилашвили, Марта Левченко и Кирилл Буданов, не только принадлежит семье так называемого "короля обнала" Стрелковского.

Стрелковский (речь идет о Вячеславе – 24 канале) вместе с бывшей женой регулярно посещают оккупированный полуостров,

– говорится в сообщении.

Выяснили, что даже после оккупации Крыма Россией Диана Стрелковская минимум 8 раз посещала Крым через админграницу между полуостровом и Херсонской областью по украинскому паспорту. Согласно документам редакции Диана Стрелковская в 2019 году летала из Симферополя в Санкт-Петербург и обратно.

Кроме того, по данным журналистов, сам Стрелковский:

после оккупации Крыма по меньшей мере 12 раз пересекал админграницу между Херсонской областью и аннексированным полуостровом;

в 2019 году летал из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву, и возвращался аналогично обратно;

Такие действия экс-супругов могут содержать признаки административного правонарушения относительно вероятного нарушения процедуры пересечения украинской границы,

– заявили в компании.

Там также добавили, что во время одного из пересечений админграницы с Крымом, Стрелковские использовали машину, которая, по украинским документам, зарегистрирована на одну из фирм Дианы Стрелковской.

Стрелковские имеют российские паспорта

Также журналисты, по информации из собственных источников, сообщили, что:

в июле 2015 года Диана Стрелковская получила российский паспорт в так называемых "российских органах" оккупированного Крыма;

тогда же паспорт России получил и экс-муж и бизнес-партнер Вячеслав Стрелковский.

"Журналисты также обнаружили, что спустя почти 3 года, в марте 2018 года, Стрелковские в один день получили и российские загранпаспорта", – выяснили расследователи.

Что известно о доме, в котором живет Александр Гогилашвили

После скандала журналисты выяснили, что бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили с женой живет в доме бизнесменов, связанных с миллионным уклонением от налогов.

Там также живет бывший глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В частности, дом принадлежит бывшей жене бизнесмена Вячеслава Стрелковского – Диане Стрелковской. Компании из их орбиты фигурируют в десятках уголовных производств и в основном касаются схем уклонения от уплаты налогов.

Дом имеет более 350 квадратных метров и окружен высоким забором. Там есть еще одно здание, пост охраны, бассейн, беседка и, вероятно, также собственный курятник.

Расследование в отношении Гогилашвили и Буданова – смотрите видео