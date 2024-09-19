Из вещей остался только телефон: ведущая 24 Канала помогла женщине эвакуироваться из Покровска

Сейчас продолжается активная эвакуация гражданских из Покровской общины в Донецкой области. Ведь российские войска подошли вплотную к Покровску.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер в Покровске познакомилась с женщиной, которая пыталась эвакуироваться из города, но в отчаянии просто не знала куда идти. К слову, по данным Донецкой ОВА, в городе до сих пор остаются 16 тысяч гражданских, из них – 177 детей. Более 30 тысяч человек выехали.

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Успела на последний автобус

Аля, с которой познакомилась ведущая 24 Канала, до полномасштабного вторжения жила в Очеретино, неподалеку Авдеевки, которую в феврале 2024 года оккупировали россияне. Оттуда женщина поехала в Мирноград, а дальше в Покровск.

Отметим, что в августе местные власти Мирнограда призвали жителей эвакуироваться из города из-за приближения оккупационных войск России. А через несколько дней в ГВА Покровска заявили, что у жителей есть "неделя – две на эвакуацию".

Я сама так стою. У меня нет никаких вещей, документов, только телефон. Сумку украли. Я поставила ее возле киоска с кофе. Мне нужна помощь, чтобы уехать отсюда,

– сказала Аля ведущей 24 Канала, которая снимала сюжет о ситуации в городе.

В Покровске женщина была уже вторые сутки и рассказала, что в течение этого времени постоянно слышала взрывы.

Я хочу в Киев, у меня там есть родственники. Я уже звонила им, они ждут меня, но как-то надо добраться туда,

– добавила переселенка.

Андриана Кучер вместе со своей командой отвезла Алю на автовокзал. Им удалось посадить женщину за несколько минут до отправления на последний автобус, который ехал в Днепр.

Надеюсь, что она спокойно доедет до Днепра, а оттуда уже в Киев, где ее ждут родственники. Конечно, у нас есть внешний враг, которого мы ненавидим, но еще больше презрения к внутренним врагам, к бездушным людям, которые могут позволить себе наживаться на людях, которые бегут от войны. Я считаю, что внутренние гниды – это еще хуже, чем внешний враг,

– сказала Кучер.

К слову, российские FPV-дроны уже долетают в район Покровска, где расположен автовокзал. Не массово, но уже были зафиксированы.