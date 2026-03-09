Хотели мини-пига, а вырос 150 килограммовый кабан: интересная история о животном с Буковины
- Виктория Гусарова купила мини-пига Гудочка, который вырос в 150-килограммового кабана, живущего дома и охраняющего территорию.
- Гудочок подружился с птичками на реабилитации, сорокой и граком, и они часто играют вместе.
Виктория Гусарова в 2023 году купила маленького поросенка по имени Гудочек. Животное дружит с однолапой сорокой и кусает всех незнакомых гостей.
По словам Гусаровой, животное назвали Гудочок из-за его постоянного хрюканья. Об этом сообщили в Buk.media.
Как мини-пиг превратился в огромного кабана?
Виктория Гусарова после переезда в дом захотела приобрести мини-пига, который в конце концов стал огромным кабаном. Животное до сих пор живет дома у хозяйки.
Кабан Гудочок живет в доме на Буковине / Фото Buk.media
Еще в маленьком возрасте он любил перекапывать землю во дворе с целью найти вкусные корни. По словам хозяйки в доме ведет себя хорошо, а впоследствии вообще научился проситься на улицу.
Это животное, которое живет в стае. Рядом со мной – значит, в стае. Значит, в безопасности. В лесу он бегает свободно, но далеко никогда не отходит,
– заявила Гусарова.
Зимой животное практически всегда спит, в ожидании тепла. Гудочок часто рвет пледы, создавая собственное кубло. Сено в дом к сожалению положить нельзя. Гудочок также охраняет территорию дома и сразу кусает незнакомых людей.
Чем питается Гудочок и с кем играет?
Она отметила, что животное ест практически все: свежую траву, фрукты и мясо, а особенно любит одуванчики. Однако есть и особые отказы, например, морковь, капуста и магазинный салат.
Кабанчик подружился с двумя птичками, сорокой и грачем, которые находятся на реабилитации у Виктории Гусаровой. Они часто играют втроем и животные помогают кабану почесаться.
Хозяйка также прокомментировала шутки о "шашлыках". Она заметила, что реагирует на это спокойно, однако порой не понимает таких высказываний.
