Хотели мини-пига, а вырос 150 килограммовый кабан: интересная история о животном с Буковины

Виктория Гусарова в 2023 году купила маленького поросенка по имени Гудочек. Животное дружит с однолапой сорокой и кусает всех незнакомых гостей.

По словам Гусаровой, животное назвали Гудочок из-за его постоянного хрюканья. Об этом сообщили в Buk.media.

Как мини-пиг превратился в огромного кабана?

Виктория Гусарова после переезда в дом захотела приобрести мини-пига, который в конце концов стал огромным кабаном. Животное до сих пор живет дома у хозяйки.

Кабан Гудочок живет в доме на Буковине / Фото Buk.media

Еще в маленьком возрасте он любил перекапывать землю во дворе с целью найти вкусные корни. По словам хозяйки в доме ведет себя хорошо, а впоследствии вообще научился проситься на улицу.

Это животное, которое живет в стае. Рядом со мной – значит, в стае. Значит, в безопасности. В лесу он бегает свободно, но далеко никогда не отходит,

– заявила Гусарова.

Зимой животное практически всегда спит, в ожидании тепла. Гудочок часто рвет пледы, создавая собственное кубло. Сено в дом к сожалению положить нельзя. Гудочок также охраняет территорию дома и сразу кусает незнакомых людей.

Чем питается Гудочок и с кем играет?

Она отметила, что животное ест практически все: свежую траву, фрукты и мясо, а особенно любит одуванчики. Однако есть и особые отказы, например, морковь, капуста и магазинный салат.

Кабанчик подружился с двумя птичками, сорокой и грачем, которые находятся на реабилитации у Виктории Гусаровой. Они часто играют втроем и животные помогают кабану почесаться.

Хозяйка также прокомментировала шутки о "шашлыках". Она заметила, что реагирует на это спокойно, однако порой не понимает таких высказываний.

Что известно о необычных домашних животных?