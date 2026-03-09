За словами Гусарової, тваринку назвали Гудочок через його постійне рохкання. Про це повідомили в Buk.media.
Як мініпіг перетворився у величезного кабана?
Вікторія Гусарова після переїзду до будинку захотіла придбати мініпіга, який зрештою став величезним кабаном. Тваринка досі живе вдома у хазяйки.
Кабан Гудочок живе в хаті на Буковині / Фото Buk.media
Ще у маленькому віці він любив перекопувати землю у дворі з метою знайти смачне коріння. За словами хазяйки у хаті поводиться добре, а згодом взагалі навчився проситися на вулицю.
Це тварина, яка живе в зграї. Поряд зі мною – значить, у зграї. Значить, у безпеці. У лісі він бігає вільно, але далеко ніколи не відходить,
– заявила Гусарова.
Взимку тварина практично завжди спить, в очікувані тепла. Гудочок часто рве пледи, створюючи власне кубло. Сіно в хату на жаль покласти не можна. Гудочок також охороняє територію будинку та одразу кусає незнайомих людей.
Чим харчується Гудочок та з ким грається?
Вона зазначила, що тварина їсть практично усе: свіжу траву, фрукти та м'ясо, а особливо полюбляє кульбабки. Проте є й особливі відмови, наприклад, морква, капуста і магазинний салат.
Кабанчик подружився із двома пташками, сорокою та граком, які перебувають на реабілітації у Вікторії Гусарової. Вони часто грають втрьох і тварини допомагають кабану почухатися.
Хазяйка також прокоментувала жарти про "шашлики". Вона зауважила, що реагує на це спокійно, проте часом не розуміє таких висловлювань.
Що відомо про незвичних домашніх тварин?
