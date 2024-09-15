От Руси – до владений Мазепы и УНР: почему Курщина имеет давние исторические связи с Украиной

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Наступление ВСУ на Курщине имело одно неожиданное последствие. Украинцы, просматривая многочисленные ролики с украинской "зоны СВО", увидели и услышали, что тамошние люди говорят на плохом, но украинском языке. Это породило вопрос – с какой стати такое случилось. 24 Канал объясняет, почему так сложилось исторически.

Краткий вариант ответа: на Курщине местное население говорит на украинском, потому что эти люди являются этническими украинцами, а земли российской Курской области, по крайней мере, южная их часть, являются этническими украинскими территориями.

Более того, еще сто лет назад они официально считались украинскими и только из-за махинаций большевиков "были нарезаны" и переданы от УССР (название советской Украины до 1936 года) в РСФСР и так оказались в пределах современного государства-агрессора России. Зато тамошнее население так и осталось украинским, хотя за 100 лет и подверглось сверхмощной русификации.

И здесь вполне уместно пошутить, что "специальная военная операция" ВСУ на Курщине происходит для защиты украинцев в России и исключительно в рамках известного приказа президента Украины Зеленского об исторических украинских территориях. А еще – вспомнить, что в шутке всегда присутствует только часть шутки.

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Курщина – этнические украинские земли?

Развернутый ответ требует более детального исторического экскурса в глубины веков, правда, без Рюрика (да простит нас Такер Карлсон), но с Рюриковичами и многими другими персонажами, известными из учебника истории.

Значительная часть современной Курской области – это исторические земли славянского племени северян, точнее – союза племен (археологически им соответствуют волынцевская и роменская культуры). Северяне издавна селились на берегах Десны, Сулы и Сейма и основывали здесь свои городища, которые впоследствии превратились в города.

Наиболее известными городами северян были Чернигов, Новгород-Северский, Брянск, Трубчевск, Стародуб, Глухов, Путивль, Курск, Рыльск, Любеч, Переяслав. Сейчас это часть Киевской, Черниговская и Сумская области Украины, а также Курская, Белгородская и Брянская области России.

Вероятно, северянами правили представители местных династий местных властителей (их имен мы не знаем), в конце 9 – начале 10 века они были покорены прибывшими скандинавами – русью. На это указывает "Повесть временных лет", сообщающая о походе князя Олега на северян (якобы в 884 году), его победе и "дани легкой", то есть компромиссе и взаимопонимании.

Впоследствии новыми правителями стали представители династии Рюриковичей, а местные элиты – их младшими партнерами (с бонусами от трансднепровской торговли в виде ренты от так называемого "Пути из варяг в греки"), а упомянутые города были их опорными пунктами, куда свозили дань, зато сплошные леса вокруг своих градов князья, похоже, очень долго не контролировали. Это довольно типично для Киевского государства княжеской эпохи, поэтому, когда в школьных учебниках вы видите на картах гигантскую и сплошную "Киевскую Русь" – это не так, по крайней мере в первые два века летописной истории.

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Впервые о городе Курск упоминается в 11 веке нашей эры в Житии Святого Феодосия Печерского (то есть киевского), авторство которого приписывается Нестору (тому самому). Тогда Курск был далекой и периферийной, но все равно частью Киевского княжеского государства.

Небольшое Курское княжество было под влиянием более мощных Переяслава и Чернигова. Эта зависимость и соответствующие связи сохранятся в последующие несколько веков. Минимум с конца 11 века здесь правил князь из династии Рюриковичей. О чем свидетельствует упоминание в "Повести временных лет" от 1096 года, указывая, что в это время там "сидел", то есть княжил, Изяслав, сын Владимира Мономаха, кстати, внук английского короля Гарольда II Годвинсона.

Курское княжество было пограничьем Киевского государства, а его обладатели были участниками многочисленных походов на беспокойных соседей – половцев, а иногда и сами держали оборону от набегов кочевников.

Самым известным курским князем является Всеволод Святославович, младший брат новгород-северского князя Игоря. Именно он назван в "Слове о походе Игоря" Буй-тур и милым братом Всеволодом. Именно ему неизвестный автор выдающегося памятника древней украинской литературы 12 века дает право сказать следующее:

Седлай, брат, свои кони быстрые,

Мои уже готовы стоят,

Под Курском оседланные.

А мои куряне – искусные воины,

Под сурмами запеленаны,

Под шлемом взлелеянные,

С конца копья вскормлены.

Все пути им известны,

Яруги им знакомы,

Луки у них напряжены,

Колчаны открыты,

Сабли наточены;

Сами скачут, как волки серые в поле,

Ища себе чести,

А князю славы.

Перевод на современный украинский – Максима Рыльского. Кстати, Рыльск – это также Курщина и также древний город времен Руси, известен с конца 9 века.



Как выглядел "Буй-тур" – реконструкция Михаила Герасимова по остаткам княжеского черепа / Wikimedia Commons

Оригинальный вариант

СЂдлай, брате,

свои бръзыи комони,

а мои ты готови,

осЂдлани у Курьска наперед.

А мои ти куряни свЂдоми къмети:

подъ трубами повити,

подъ шеломы възлелЂяны,

конец копьия въскръмлены,

пути имь вЂдоми,

яругы имъ знаемы,

луци у нихъ напряжени,

тули отворени,

сабли изъострени;

сами скачють, акы сЂрыи влъци въ полЂ,

ищучи себе чти, а князю славЂ.

И хотя говорить об украинцах (как и о россиянах или других нациях) относительно 12 века не слишком корректно, можно вполне справедливо утверждать, что в то время Курщина была частью государства с центром в Киеве, а язык "Слова" значительно более похож на украинский, чем русский.



Карта Чернигово-Северщины в составе Великого Княжества Литовского в 15 веке из книги Стефана Кучинского "Чернигово-Северские земли в составе Литвы", изданной в Варшаве в 1936 году (наиболее внимательные найдут на ней Москву в верхнем углу справа) / Wikimedia Commons

После Ордынского нашествия Курск стал частью Золотой Орды, хотя местные княжеские династии не прервались, однако, земли были существенно опустошены.

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Впоследствии за них с монголами будет уже воевать Литва, одержит победу и утвердится здесь почти на 150 лет. В начале 16-го века Курское княжество и другие мелкие княжества современной Курщины перешли под власть Москвы, которая как раз начинала процесс "собирания русских земель". За это право московиты и литовцы воевали более 20 лет.

Феномен пограничья делал эти земли не слишком безопасными, постоянное соседство с ногайцами, а затем крымскими татарами, регулярные столкновения с подчиненными Великого Княжества Литовского, а затем Речи Посполитой требовали постоянной защиты. Поэтому начинается активная колонизация Курщины – она идет с двух сторон. Московиты заселяют регион своим населением, также они приглашают сюда украинцев из Речи Посполитой. Тогдашние хроники называют их черкасами.

Казаки получают от московитов привилегии и новые земли, взамен они будут гарантировать пограничную безопасность от татар, которые также будут претендовать на эту территорию. Кое-где довольно успешно, о чем говорят хотя бы топонимы и этнонимы, в частности, название города Суджа.



Суджа на карте Слободской Украины, как видим, ВСУ пока еще далеко не завершили свой освободительный поход / Wikimedia Commons

Суджа известна с середины 17 века – о ней пишут как о сотенном городке Сумского слободского казацкого полка. Сохранились казацкие реестры Сумского полка (так называемые "переписные книги), в его перечне сами украинские фамилии (в частности, Ющенко – кстати, род третьего президента Украины происходит именно из Сумщины).



Казаки основывают на новых для себя территориях собственные поселения – слободы, то есть поселения, свободные от уплаты налогов (сам регион получил название Слобожанщина или Слободская Украина). Названия этих поселений сохранились по сей день и они украинские. Именно поэтому сейчас при чтении сводки с Курского фронта вас не должно удивлять ни Черкасская Конопелька, ни Гончаровка, ни Бондаревка, ни Казачья Локня.

Подробно о казацкой Курщине и собственно Судже рассказал в своем влоге украинский историк и военный Александр Алферов.

Также на карте Курской области есть названия, связанные с выдающимися украинцами. В частности, гетманом Мазепой. Это, например, села Ивановское (здесь даже сохранился дворец Мазепы, правда, в полуразрушенном состоянии), Степановка и Мазеповка. Удивляться этому не стоит – они были основаны украинским гетманом. Тот был, как бы сейчас сказали, олигархом и активно скупал земли.

Руины дворца Мазепы в селе Ивановском на гравюре конца 19 века и на современном фото, на котором некогда величественное здание довольно легко спутать с сараем:

Центром владений Мазепы была Север Украины, в частности, Сумщина, а точнее – Рыльский уезд. Собственно, попытка миньона Петра Первого князя Меньшикова "отжать" эти имения была одной из причин того, что гетман перейдет на сторону шведов.

Разлого Перепись населения Российской империи 1897 года: где было больше всего украинцев

Поражение Мазепы лишило его земель, но украинцы никуда не делись. Они и дальше жили на Курщине, точнее – на Восточной Слобожанщине, просто уже были не казаками, а гусарами.



Гусар Сумского гусарского полка на легендарных советских открытках конца 1980-х. Кстати, именно форму Сумского гусарского полка носила героиня комедия Рязанова "Гусарская баллада". В самом фильме он ошибочно назван "Павлоградским".

При этом оставались украинцами. На это указывают данные переписи населения 1897 года. Она показала, что в тогдашней Курской губернии Российской империи абсолютное большинство украинцев составляли в Грайворонском, Новооскольском и Путивльском уездах, а более трети населения Суджанского, Рыльского, Белгородского, Короченского уездов – носители украинского языка.

При этом в самой Судже количество украинцев составляло почти 60%. Отметим, что перепись 1897 года не оперировала понятием "нация", а считала носителей языка, то есть, логично будет предположить, что на самом деле украинцев было больше, но не все объявили себя носителями "малороссийского языка". Основания так считать дают следующие переписи населения и сами исторические события.

С началом революции 1917 года Курщина стала ареной национально-освободительной борьбы украинцев. Юг нынешней Курской губернии вошел в состав УНР, а впоследствии Украинского государства гетмана Скоропадского. Официально об этом было провозглашено 14 августа 1918 года.

Привет от историков:

Сначала на украинскость южной Курщины не посягали даже большевики – именно Суджа стала первой столицей Советской Украины (а не Харьков). Тогда же, кстати, ее частью был также Белгород.

Интересно, что это квази-государство первым названием имело не УССР, а Украинская Народная Республика, то есть полный клон украинского государства времен Грушевского. Впрочем, уже в 1919-м году большевики забрали Суджу и отдали ее россиянам.



Северные границы УНР, фрагмент карты 1918 года / "Радио Свобода"

После поражения Украинской революции и победы большевиков украинские коммунисты пытались закрепить этнические земли в составе Советской Украины – по этому поводу шла жесткая дискуссия, с 1924 по 1925 годы работала специальная комиссия по территориальному размежеванию.

Украинцы отстаивали свое право на Суджу и Грайворон, комиссия их требования поддержала, однако, большевистское руководство все проигнорировало и оставило Суджу и почти всю южную Курщину в составе РСФСР.

Сообщение историка Геннадия Ефименко о войне за Суджу среди российских и украинских коммунистов:

С того времени начинается процесс уничтожения всего украинского на Курщине – его последствия видим сейчас.

Сейчас чуть больше одного процента населения Курщины считает себя украинцами. На Курщине нет ни одной украинской школы или класса (как и во всей России, где проживает несколько миллионов украинцев), запрещены украинские общественные организации, а до недавнего времени еще можно было получить реальный тюремный срок за сине-желтые цвета или украинские песни.

Украинская специальная операция, начавшаяся 6 августа 2024 года это позорное положение вещей изменила – украинцы в Курской области наконец получили право говорить на родном языке. Надеемся, этот пример вскоре будет масштабирован и на другие этнические украинские земли, находящиеся под властью России.