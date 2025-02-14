Знаешь, что он делает и это страшно, – жена ветерана о самом трудном в отношениях с военным

Быть партнером военнослужащего трудно, ведь есть очень много вызовов, к которым не каждый готов. Жена ветерана Татьяна Гекалюк не имела в семье никого из военных, а потом встретила на своем жизненном пути украинского защитника, которого полюбила.

Когда Татьяна начала встречаться с Артемом Гекалюком, то не рассчитывала на что-то серьезное: брак и рождение ребенка. Об этом она поделилась с 24 Каналом, отметив, что просто завязались теплые отношения без мыслей о будущем.

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Что становится частой причиной для разрыва отношений?

Татьяна Гекалюк – врач, она рассказала, что в момент знакомства с Артемом не осознавала, на что идет, потому что в то время не было полномасштабной войны. Ее любимый в тот период поехал в зону АТО, что тогда ей не казалось чем-то страшным.

"В общем, когда он был там в учебных частях, то ничего страшного и не было. Это когда он уже попал в сектор, в зону АТО и ООС, там уже были нюансы. Но в принципе тоже не столь рискованно, чем когда началась полномасштабная война", – вспоминает Татьяна Гекалюк.

Относительно вызовов, Татьяна отметила, что их можно разделить на "до" и "после" начала полномасштабной войны. Единственное, что объединяет эти 2 периода – это расстояние. Отношения на расстоянии, еще и с риском, с ее слов, это трудно для обоих.

Я думаю, что если есть настоящие чувства и люди действительно друг другу подходят, то это все можно пережить. Но если это действительно чувства, потому что я вижу очень много пар, которые разваливаются из-за расстояния, из-за этого постоянного страха,

– рассказала Татьяна Гекалюк.

Женщина поделилась, что партнер военнослужащего чувствует одиночество, потому что видит вокруг себя пары, которые вместе постоянно.

"У нас был период, что мы не виделись больше, чем полгода, и это долго. Это трудно, когда молодые люди так долго не видятся, появляются различные страхи, особенно когда он – военный в активной войне", – отметила Татьяна Гекалюк.

Проблемы, которые возникают во время коммуникации с окружающими

Жена ветерана поделилась, что хотела бы больше понимания от общества. Ведь люди часто задают некорректные вопросы, нанося таким образом боль.

Трудно, потому что ты начинаешь создавать свой пузырь людей, которые тебя не донимают, не задают глупых вопросов типа: "Что там твой говорит, когда война закончится?", "Я бы своего не отпустила", "Мой не создан для войны". Потому что это говорит каждый второй, это говорят и родные, и друзья, и близкие,

– рассказала Татьяна Гекалюк.

Такое явление женщина назвала большим минусом и сложностью, поскольку отсутствует нормальная коммуникация с внешним миром, а найти себе подругу, которая бы тоже была в отношениях с военнослужащим – не лучший вариант, потому что она имеет свой опыт и неизвестно, как его проживает.

"Если, например, ее партнер находится на расстоянии от передовой и делает что-то не такое рискованное, как твой партнер, то ты начинаешь злиться. Хотя ты не имеешь права на нее злиться, но злишься, потому что у тебя нет с мужем связи по 5 дней, ты знаешь, куда он выходит, что он делает, и это страшно", – поделилась Татьяна Гекалюк.

Однако, как подытожила жена ветерана, если в паре есть настоящие чувства, то все трудности и вызовы можно преодолеть.