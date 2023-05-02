"Все мы – его мамы": сеть растрогала история о военном, который ехал поездом "Стефания"

Пользователей сети растрогала история украинского военнослужащего, который ехал поездом "Стефания" в Ивано-Франковск. Он попал в купе к двум женщинам, которые на одну ночь заменили ему мать.

Историю об украинском защитнике опубликовала в соцсети одна из женщин, которая ехала с военнослужащим в одном купе – Наталья Тулинова. Огласку она приобрела тогда, когда Генштаб ВСУ ее репостнул.

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История украинского Героя, который ехал в Ивано-Франковск

Женщина Наталья написала, что она сидела в купе с одной женщиной лет 50. Они вместе ехали поездом из Киева в Ивано-Франковск, также известный под названием "Стефания". Женщины сидели и разговаривали "ни о чем", но вдруг – в купе вошел военнослужащий.

"Военный, еще очень молодой, красивый, лет 25 - 27, с большим рюкзаком, карематом и грустными глазами человека, вернувшегося с фронта в бурный и почти беззаботный Киев", - именно так описала женщина украинского Героя.

Пассажирки поезда начали суетиться и заботиться о военном. От такого натиска "материнской заботы" мужчина смутился. Он стыдливо рассказал, что служит возле Краматорска, а сейчас едет в Ивано-Франковск. Как выяснилось, военный потерял мать и уезжал в родной город всего на 3 дня.

Через минуту мужчина устроился на верхней полке и сразу уснул. Женщины общались шепотом, чтобы не мешать военному. Они даже попросили проводника, чтобы она последовала за тишиной в вагоне.

"Он спит уже 12 часов. Может, за год это его самый длинный и самый сладкий сон?..", - подчеркнула Наталья.

Пока военный спал, другая женщина приготовила ему завтрак, вытерла его ботинки, заказала порцию кофе, чтобы не кончилась на других пассажирах, и бережно ждала пока он проснется. Как потом она призналась, ее сын тоже служит. Ему 28 лет и сейчас воюет под Марьинкой.



Купе в поезде "Стефания", где встретили военного / Фото Натальи Тулиновой

"Слезы стоят в горле от того, что стала свидетелем, как этот юноша, был окутан во сне, настоящей маминой заботой. И как одна женщина, ожидая своего сына, готова делиться любовью со всеми украинскими воинами", - написала женщина.

"Мать солдата" вышла из поезда в Моршине, но перед этим положила под подушку военнослужащего маленькую икону.

Пожалуйста, передайте ему, что сейчас все мы – его мамы.

– сказала женщина.

Герой с тройной ампутацией учится жить заново

Денис Кривенко работал на сталелитейном заводе в родном Кропивницком. Когда началась война, ему было 23 года. В то время его родной брат был срочником.

Денис защищал страну от 17 марта 2022, но в январе 2023 – получил серьезное ранение. Его бригада получила приказ отступать из села, и когда воин перебегал дорогу в селе Нижнее, что в Луганской области, возле него взорвался противотанковый снаряд.

Герою пришлось ампутировать обе ноги и левую руку, но парень радуется, что остался жив. Сейчас он учится заново жить и ходить с протезами. В будущем Герой хочет попробовать себя в спорте.