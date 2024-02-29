610 суток мечтал не умереть в плену: история защитника, который прошел 5 российских лагерей
Источник:Сергей Рыженко
Доброволец из Волынской области более 600 суток провел в российском плену. Защитник прошел 5 вражеских лагерей. Все это время Николая мучил страх за его семью, в частности, трех детей.
Историю военного рассказал директор Днепропетровской клинической больницы. Сергей Рыженко отметил, что от долгого стояния у защитника наступила атрофия ног.
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Похудел на 35 килограммов
Николаю 50 лет. Мужчина родом из Волынской области. Защищать Родину от российских захватчиков пошел добровольцем. К сожалению, под Красным Лиманом после боя попал во вражеский плен.
Увидел своими глазами настоящие российские бараки, в которых находилось до тысячи человек в одном помещении. Камеры, где не было глотка свежего воздуха, где ели стоя. Каша, хлеб и кусочек селедки привели к дистрофии, похудел на 35 килограммов,
– рассказал об освобожденном из плена воине директор больницы.
Добавил, что каждый день у защитника были страх и мысли за трех детей, семью и Украину, которую любит, и очень хочет дальше жить.
Николай прошел 5 российских лагерей. В плену приходилось по 16 часов в сутки стоять. Умолял Бога дать возможность вернуться домой.
От долгого стояния наступила атрофия нижних конечностей. Падал на пол и получал резиновой палкой по ребрам. Страхи, что семья, мир и Украина уже никогда не вернутся. В эти минуты очень хотелось умереть. Когда ели стоя, слушал издевательства и нечеловеческое поведение зомбированных, жестоких надзирателей, которые заставляли учить отвратительные русские стихи,
– рассказал Сергей Рыженко.
К счастью, защитник вернулся. Врач отметил, освобожденный из плена воин признался, что впервые улыбнулся, ожидая семью в больнице Мечникова, испытывая теплые чувства по всему телу.
Говорит: "У каждого свое счастье". Николай сегодня дарит свою душу без остатка", – отметил Рыженко.
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Освобожденный из плена воин рассказал о пытках
- Владимир Цема-Бурсов участвовал в обороне Мариуполя. Украинский защитник провел во вражеском плену 20 месяцев. За это время похудел на 38 килограммов. Теперь мужчина проходит лечение.
- Защитник рассказал о пытках, которые пришлось пережить в Еленовке. Когда доставили туда, их встречал местный "вертухай". Каждый из бойцов называл свою фамилию, имя и отчество, а затем "бежал к бараку живым коридором". В конце последний "вертухай". Подпрыгивал и ногой бил "под дых" так сильно, что почти все падали с ног.
- Оккупанты били пленных палками, дубинками, оборонительными досками, шокером.
- Владимир рассказал, что российские захватчики били везде, куда могли достать, – спина, грудь, голова, руки, ноги. Это все сопровождалось криками и нецензурной лексикой.