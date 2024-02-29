610 суток мечтал не умереть в плену: история защитника, который прошел 5 российских лагерей

Доброволец из Волынской области более 600 суток провел в российском плену. Защитник прошел 5 вражеских лагерей. Все это время Николая мучил страх за его семью, в частности, трех детей.

Историю военного рассказал директор Днепропетровской клинической больницы. Сергей Рыженко отметил, что от долгого стояния у защитника наступила атрофия ног.

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Похудел на 35 килограммов

Николаю 50 лет. Мужчина родом из Волынской области. Защищать Родину от российских захватчиков пошел добровольцем. К сожалению, под Красным Лиманом после боя попал во вражеский плен.

Увидел своими глазами настоящие российские бараки, в которых находилось до тысячи человек в одном помещении. Камеры, где не было глотка свежего воздуха, где ели стоя. Каша, хлеб и кусочек селедки привели к дистрофии, похудел на 35 килограммов,

– рассказал об освобожденном из плена воине директор больницы.

Добавил, что каждый день у защитника были страх и мысли за трех детей, семью и Украину, которую любит, и очень хочет дальше жить.

Освобожденный из плена защитник / Фото из соцсетей Сергея Рыженко

Николай прошел 5 российских лагерей. В плену приходилось по 16 часов в сутки стоять. Умолял Бога дать возможность вернуться домой.

От долгого стояния наступила атрофия нижних конечностей. Падал на пол и получал резиновой палкой по ребрам. Страхи, что семья, мир и Украина уже никогда не вернутся. В эти минуты очень хотелось умереть. Когда ели стоя, слушал издевательства и нечеловеческое поведение зомбированных, жестоких надзирателей, которые заставляли учить отвратительные русские стихи,

– рассказал Сергей Рыженко.

К счастью, защитник вернулся. Врач отметил, освобожденный из плена воин признался, что впервые улыбнулся, ожидая семью в больнице Мечникова, испытывая теплые чувства по всему телу.

Говорит: "У каждого свое счастье". Николай сегодня дарит свою душу без остатка", – отметил Рыженко.

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