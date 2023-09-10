Ответ Румынии на падение дрона оказался плохим: были ли другие варианты

История с падением обломков дронов в Румынии завершилась плохо. То есть ничем – политическими заявлениями. Отсутствие реакции вызывает у многих всю гамму чувств – от непонимания до негодования.

Где предел для реакции НАТО?

Альянс продолжает делать вид, что формально у него нет конфликта с Россией, хотя все его члены нам помогают.

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За время войны удалось сдвинуть многие "красные линии", и этот процесс продолжается. Однако главная красная линия остается неподвижной, "сакральной", и вокруг этого существует консенсус. Пока что.

Альянс будет задействовать статью 5 о взаимной защите только в случае целенаправленной атаки на его территорию. Это имеет свою логику. Представьте себе, что мы нанесли удары по какому-то русскому объекту в Сибири и обломок дрона упал на территории Китая. Очевидно, что Китай не будет объявлять нам за это войну, хотя разговор будет непростым.

Однако в случае НАТО падение обломков дронов это результат системной российской агрессии. Мы не наивны и не рассчитываем, что Североатлантический союз задействует положение о коллективном военном ответе. Отсутствие ответа – заявления и декларации, конечно, не считаются – делает Альянс слабее.

Более того, возникает вакуум ответственности, иначе, где предел, когда НАТО должно реагировать? Это продолжение, хоть и совсем иное, дискуссии о серых зонах безопасности, потому что здесь как раз такая зона возникает.

Есть множество вариантов реагирования

Мог бы Альянс нормально реагировать? Конечно, мог бы. Например, румыны могли бы запросить консультации в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. Она говорит, что каждый член Североатлантического союза может сделать это в случае, если ощущает угрозу своей безопасности. Нас могли бы на них пригласить – в форме заседания нового Совета Украина – НАТО.

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Есть и множество других вариантов реагирования, однако Альянсу мешает отсутствие понимания: а что значит не иметь даже опосредованного конфликта с Россией как ядерным государством. Это мешает НАТО предоставить нам гарантии безопасности во время войны, а факт приглашения в НАТО именно так и толкуется.

Это мешает Альянсу предоставить адекватный, я уже не говорю мощный ответ на нарушение воздушного пространства НАТО. Ведь это именно нарушение – неважно, является ли оно побочным результатом атаки на нас или нет.

В России понимают и уважают только силу, и такую силу НАТО должно показывать ответственно. Иначе Владимир Путин, презирающий Запад, снова начнет поднимать ставки.