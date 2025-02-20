Разрушенное жилье на оккупированных территориях: история борьбы переселенки из Авдеевки

Анна Шаповал – жительница Авдеевки, которая потеряла дом из-за войны. Ее квартира, где она выросла и прожила большую часть жизни, была полностью разрушена в результате обстрелов. Вместе с детьми Анна переехала в Кропивницкий, где продолжает бороться за право на компенсацию за утраченное жилье на оккупированных территориях. Несмотря на поданные заявки через Дію и обращения в международные организации, получить помощь ей пока не удалось.

Как выглядит процесс компенсации за разрушенное имущество, с какими трудностями сталкиваются жители пострадавших общин, и на что могут надеяться украинцы, потерявшие свое жилье?

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Это не просто квартира, это вся моя жизнь

Анна Шаповал с семьей покинула родную Авдеевку в 2014 году из-за начала боевых действий. Она с двумя детьми переехала в Покровск, где оставалась в течение нескольких лет.



Анна Шаповал / Фото из личного архива

Мы долгое время еще ездили в Авдеевку, когда была такая возможность. Но потом это стало невозможно. Соседи присылали мне фото и видео: сначала имущество было просто повреждено, но впоследствии дом полностью разрушили,

– рассказывает Анна.

Кроме квартиры Анны, был уничтожен дом ее брата и дом в старой части Авдеевки, который они планировали обустроить в будущем.



Разрушенный дом, в котором жила Анна в Авдеевке / Фото из личного архива

Это не просто квартира, это вся моя жизнь. Там остались все детские фото, вещи моих детей. Мы не успели ничего забрать: ни фото, ни бокалы из серванта. Там все было мое,

– рассказывает Анна.

Попытки получить компенсацию

После разрушения квартиры Анна обратилась в полицию и СБУ, чтобы зафиксировать факт разрушения. Она также подала документы через Дию.

Сначала подала как поврежденное имущество, потом – как разрушенное. Присылала фото, ксерокопии документов, паспорт, идентификационный код, но никакого результата нет,

– отмечает Анна.



Разрушенный дом родителей Анны / Фото из личного архива

Кроме этого, Анна подавала заявки в международные организации, которые занимаются предоставлением денежной помощи.

Закон о компенсации и новые вызовы

Анна рассматривает возможность воспользоваться новым законом, который предусматривает компенсацию за потерю жилья из-за отказа от права собственности. Закон сейчас ждет подписи президента.

Там надо сначала отказаться от квартиры, а потом, через какое-то время, государство якобы выплатит деньги или выдаст сертификат. Но что будет, если в бюджете не найдутся средства? Тогда я останусь и без квартиры, и без компенсации,

– говорит Анна.

Сейчас Анна живет в Кропивницком вместе с двумя детьми. Ее родители и бабушка арендуют дом в Полтавской области.



Дом родителей в Авдеевке до разрушения / Фото из личного архива

Мои дети до сих пор вспоминают наш дом. Старшая дочь говорила: "Я хочу спать в своей кровати, в своей спальне". Я и сама постоянно думаю о нашей квартире,

– делится Анна.

Анна хранит все документы, фотографии и видеозаписи разрушений, которые удалось найти, и надеется, что они еще понадобятся для получения компенсации.

Кто имеет право на компенсацию?

"Каждый, чье жилье в Авдеевке или другом городе на оккупированной территории разрушено или повреждено, может рассчитывать на компенсацию после принятия и вступления в действие Закона №11161", – объясняет юрист "Центра правовой помощи" Ярослав Кит.



Ярослав Кит / Фото из архива юриста

После принятия закона процедура получения компенсации будет состоять из следующих этапов:

Подача заявления – заявление можно будет подать через приложение Дия, в местные органы власти или в военную администрацию.

Обследование имущества – если жилье находится на оккупированной территории, его обследование проведут после освобождения этих земель.

Верификация данных – если вы не имеете документов или фото/видео разрушений, оценка будет проведена по спутниковым данным.

Предоставление компенсации – вы сможете получить компенсацию в виде денег или жилищного сертификата, который можно использовать для покупки другого жилья.

Как действовать сейчас?

Для тех, кто потерял жилье на оккупированных территориях, сейчас доступны следующие возможности:

Регистрация имущества: занесите информацию о разрушенном или поврежденном жилье в Единый государственный реестр через Дию или обратившись в органы власти.

Экспериментальный проект со спутниковыми данными: в некоторых регионах разрушения имущества оценивают с помощью спутниковых снимков.

Выплаты люди могут получить уже после принятия закона, но право на требование компенсации от России перейдет к государству, которому придется отдать право собственности на имущество.

Какие документы нужны для подачи заявки?

Для регистрации разрушенного или поврежденного имущества необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Документы на право собственности на жилье: это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, акт приема-передачи и тому подобное.

Фото- или видеоматериалы разрушений (если доступны).

Другие доказательства, подтверждающие факт разрушения (при наличии), например акты осмотра повреждений или спутниковые данные.

Что делать, если нет документов или фото?

Если документы на жилье потеряны или их не было, право собственности можно восстановить через Государственный реестр прав на недвижимое имущество. В случае, если жилье не зарегистрировано, этот вопрос решается через суд.

Если нет фото или видео разрушений, оценка будет базироваться на спутниковых данных или данных обследования после освобождения территории.

Нужно ли ждать репараций от России?

Компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье можно получить за счет государственного бюджета или международной помощи, независимо от репараций. Репарации остаются долгосрочным процессом, который дополняет компенсации, но не является обязательным условием для выплат.

Международный Реестр убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины ("RD4U") создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или вреда, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины.

Подать заявление можно на сайте реестра для Украины.

Почему могут возникнуть сложности с новым законом?

Законопроект № 11161 вызывает много вопросов, в частности относительно:

необходимости отказа от права собственности в пользу государства без четких гарантий выплат;

непонятного источника финансирования компенсаций;

отсутствия четких сроков получения компенсации;

доступа к спутниковым данным и доказательствам разрушений;

ограничение прав граждан, которые временно выехали за границу.

Также у многих людей возникают сомнения из-за требования проживать в Украине в течение двух лет для получения компенсации. Это может лишить права на выплаты тех, кто вынужден был выехать за границу в поисках безопасности.

Почему важно подавать заявку?

Даже если компенсацию пока не выплачивают, регистрация вашего имущества в реестре поможет получить помощь в будущем.

Вопрос компенсации за разрушенное жилье остается болезненным для жителей оккупированных территорий, в частности Авдеевки. Председатель комиссии по рассмотрению вопросов о возмещении за поврежденное и разрушенное имущество Авдеевской общины Евгений Удовенко отмечает, что действующая законодательная база пока не учитывает особенностей ситуации в Донецкой и Луганской, которые больше всего пострадали от боевых действий.

Сейчас действующие нормы предусматривают обследование разрушенного имущества специальными комиссиями. Но на оккупированных территориях это физически невозможно. Без документального подтверждения трудно двигаться дальше. Поэтому все мы ждем принятия закона, который позволит решить эти проблемы,

– объясняет Удовенко.



Евгений Удовенко (слева) / Фото из архива чиновника

Особенность ситуации в Авдеевке заключается в масштабных разрушениях.

Город длительное время находился под массированными обстрелами. Артиллерия, авиация, ракетные удары – все виды вооружения использовались против города. Еще до оккупации нам удалось зафиксировать часть повреждений, но теперь это невозможно. Судя по интенсивности огня, большинство сооружений либо разрушены до фундамента, либо настолько повреждены, что непригодны для жизни,

– рассказывает он.

Чтобы помочь жителям, Авдеевская городская военно-гражданская администрация организовала работу после релокации. Специалисты комиссии сейчас работают в Днепре, Каменском и других городах. Вся коммуникация с жителями происходит преимущественно через сайт администрации.

Мы создали максимально простой механизм. Человек может обратиться за помощью через сайт или по телефону. Есть специалисты, которые предоставят консультацию, помогут заполнить все необходимые формы и внести данные в государственный реестр поврежденного имущества. Это важно, даже если сейчас компенсация недоступна. После принятия соответствующего закона эти данные станут основой для возмещений,

– отмечает Удовенко.

Документы о праве собственности на жилье – одна из главных проблем для жителей Авдеевки. Причины их отсутствия разные: незаконченная процедура регистрации, потеря оригиналов во время обстрелов или полное уничтожение дома. В таких случаях жители могут обратиться в суд. При наличии доказательной базы и необходимых документов они могут признать право собственности на жилье и зарегистрировать его в установленном законодательством порядке.

Удовенко объясняет, что сегодня специалистам Авдеевской городской военной администрации удалось спасти и эвакуировать Реестр жилищного фонда коммунальной собственности Авдеевской территориальной общины. Копии этих документов предоставляются авдеевцам для обращения в суд. Однако эта услуга доступна только владельцам квартир в многоэтажках, которые получали жилье по ордерам. Что касается частных домов, их регистрация осуществлялась через БТИ в Донецке и Ясиноватой, поэтому получить информацию о них пока практически невозможно.

Действующие механизмы компенсации пока разрабатываются без учета ситуаций на оккупированных территориях, объясняет чиновник. Планируется, что специальные нормативные акты урегулируют эти вопросы и создадут возможность для жителей зарегистрировать свои убытки и получить компенсацию в будущем.

Относительно консультаций или помощи переселенцы из Авдеевки могут обращаться на горячую линию 0800 501 007 или официальный сайт Авдеевской городской военной администрации.