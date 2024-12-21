Как приобрести жилье, когда дом более 10 лет в оккупации: история семьи переселенцев из Горловки

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Анна (имя изменено по просьбе героини из соображений безопасности) и ее семья эвакуировались из Горловки еще в 2014 году, когда Россия оккупировала город. С тех пор они были вынуждены жить в арендованных квартирах, иногда в ужасных условиях. И только в 2023-м смогли воспользоваться государственной программой компенсации за утраченное жилье для ВПО, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Семья смогла приобрести квартиру в Ровно, и теперь женщина рассказала о своем опыте на пути к заветному собственному жилью.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Потеря дома: от Горловки до Ровно

До 2014 года семья Анны жила в Горловке Донецкой области.

Мы – обычная семья, которая ограничивала себя в чем-то, собственным кропотливым трудом собирала копейку к копейке, чтобы приобрести собственное жилье в Горловке. Мама купила свою квартиру еще в советское время, а я успела это сделать до 2014 года. Жила там с маленьким сыном и бывшим мужем,

– рассказала переселенка.



Анна в Горловке в 2012 году / Фото из личного архива

27 июля 2014 года семья покинула оккупированный город. Тогда она видела свой родной дом в последний раз.

Мы выезжали в спешке. Брали только самое необходимое: документы, одежду, детские вещи. Помню, как плакал наш сын, потому что не мог понять, почему мы оставляем любимые игрушки и друзей,

– вспоминает Анна.

Семья оказалась на Западе Украины и временно поселилась в Тернополе. Затем жили в Мариуполе, Краматорске, Ровно. Первый брак, по словам Анны, не выдержал испытания войной, и после потери дома ее ждал еще и развод. Ее второй муж Виктор служил в АТО/ООС и защищает Украину после начала полномасштабного вторжения. После многих лет жизни на съемных квартирах они наконец смогли приобрести собственное жилье благодаря компенсации для переселенцев – участников боевых действий.

Долгий путь переселенцев к собственному жилью

В 2018 году начала действовать государственная программа по Постановлению Кабинета Министров №280, предусматривающая компенсацию за поврежденное или утраченное жилье для переселенцев – участников боевых действий, которые служили в АТО/ООС. Эта программа подходила семье, ведь муж Анны и ее отчим в то время уже были военнослужащими и даже сейчас, в 2024 году, продолжают защищать границы Украины.

Основными условиями программы были статус ВПЛ, удостоверение УБД и участие в АТО/ООС. Так как программа распространяется только на переселенцев, которые принимали участие в боевых действиях, необходимо было подать пакет документов, подтверждающий право на компенсацию,

– вспоминает Анна.

С 2018 года документы Анны и ее матери были в очереди на получение компенсации.

Много лет ничего не менялось, поэтому на получение квартиры уже даже и не надеялись. У нас с мужем родилась дочь Стефания. Мы уже жили в Ровно все вместе в одной съемной квартире. Условия для жизни были ужасными: протекала крыша, было сыро и холодно,

– вспоминает женщина.

Поиск нового дома

Однако в 2023 году государство выделило финансирование для таких программ.

Моя мама очень нас поддерживала. Мы вместе подали документы на программу, но не верили, что дождемся,

– вспоминает Анна.



Отчим Анны с побратимом / Фото из личного архива

Только через девять лет после потери дома из-за российской оккупации героиня и ее родители получили компенсацию – по 1,86 миллиона гривен на семью. Эти средства были перечислены на специальные банковские счета, с которых их можно было использовать исключительно на приобретение жилья.

Это был отдельный квест. Мы долго искали квартиру, которая бы соответствовала условиям программы,

– вспоминает Анна.

Женщина отмечает, что процесс приобретения жилья по программе был непростым.

Оценочная стоимость квартиры не должна превышать суммы, поступившей на счет. Также квартира должна была соответствовать нормам: не менее 30 квадратных метров на одного человека. Достаточно трудно было найти продавца, который бы согласился на гривневые платежи, ведь курс доллара у нас очень нестабилен. Дополнительно все наши документы проверялись нотариусом и Управлением соцзащиты,

– рассказала переселенка.

Несмотря на все трудности, Анне удалось приобрести трехкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров в Ровно и оформить ее на себя и своего 13-летнего сына от первого брака. Продавец согласился на все условия программы, что значительно упростило процесс.

Когда мы впервые зашли в новую квартиру, сын сказал: "Мама, это наш настоящий дом". Эти слова я запомню навсегда,

– делится женщина.

Новая квартира Анны в Ровно / Фото из личного архива

"Компенсация – это как лотерея, но с высокой ценой"

По мнению героини, компенсация – это "джекпот, которого почти невозможно дождаться".

Это не подарок и не привилегия. Мы прошли войну, меняли города, жили в постоянном стрессе. Это вознаграждение за настойчивость и веру в то, что можно что-то изменить,

– делится Анна.

Если вы переселенец и имеете право на компенсацию, женщина советует не сдаваться: "Путь долгий, но результат того стоит".

Как семьям переселенцев – участников боевых действий получить компенсацию на жилье

По данным Верховной Рады, в госбюджет Украины на 2024 год закладывали около 5,7 миллиарда гривен на обеспечение жильем более 2000 ветеранов АТО. В 2023-м этой программой воспользовались 2600 человек.

Больше о программе компенсации в рамках Постановления КМУ №280, которой воспользовалась Анна, рассказала Оксана Ванкевич, старший специалист юридического Гончаренко-центра.



Оксана Ванкевич / Фото из личного архива юриста

В соответствии с Постановлением, право на получение денежной компенсации имеют внутренне перемещенные лица (учтенные как ВПЛ впервые до 24.02.2022 и на время назначения денежной компенсации находящиеся в базе данных), которые:

защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО/ООС, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

участвовали в защите Украины до 1 июня 2018 года в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах боевых действий, и признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы или участниками боевых действий, которые находятся на квартирном учете.

По словам Оксаны, чтобы начать процесс по назначению этой компенсации, в первую очередь необходимо стать на квартирный учет. Для этого надо подать в отдел, ведущий учет (например, ЦНАП), следующие документы:

Заявление о зачислении на квартирный учет, которое подписывается всеми членами семьи, имеющими право на получение жилья и желающими стать на учет. Справки с места работы всех совершеннолетних членов семьи, которые будут зачисляться на квартирный учет. Обязательно в справке должно быть указано, находится ли лицо на квартирном учете по месту работы. Также, если лицо является предпринимателем, подается выписка из ЕГР. Для неработающих лиц или пенсионеров – заверенная копия пенсионного удостоверения или справка из центра занятости. Копия паспорта (все страницы), идентификационный номер (ИНН) и справки ВПЛ всех лиц, которые зачисляются на учет, а также копии документов, которые подтверждают родственную связь членов семьи. Копия удостоверения, подтверждающего статус лица как члена семьи погибшего или лица с инвалидностью вследствие войны. Справку органа соцзащиты населения о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, или членов семьи погибшего согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Справку о непосредственном участии лица в антитеррористической операции.

По словам юриста, местный совет должен принять решение о взятии заявителя на квартирный учет в течение месяца. Об этом предоставляется письменный ответ с уведомлением даты постановки на учет и номера очереди. В случае отказа в письме должна быть указана мотивация и разъяснения.

После получения решения о постановке на квартирный учет надо подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты населения по месту пребывания на квартирном учете.

К заявлению необходимо приложить:

копии документов, удостоверяющих личность; копию удостоверений (УБД / лица с инвалидностью вследствие войны); копии справок о постановке на учет лица и каждого из членов его семьи; письменное согласие совершеннолетних членов семьи о включении их в расчет денежной компенсации; документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые вместе с ним находятся на квартирном учете. В зависимости от категории лиц дополнительно подаются копии справки о непосредственном участии в АТО/ООС, справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ.

Юрист Оксана Ванкевич также акцентирует внимание на том, что орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о назначении денежной компенсации вносит представление о выплате средств в соответствующую комиссию, которая и принимает решение в течение пяти рабочих дней.

На основании этого решения вы открываете специальный счет в вашем банке. Копию договора о его открытии в течение 10 дней необходимо подать в орган соцзащиты. Он уже перечисляет на указанный спецсчет денежную компенсацию, о чем сообщает заявителю в течение трех рабочих дней со дня перевода средств,

– говорит юрист.

Оксана говорит, что важно обратить внимание на некоторые важные моменты: