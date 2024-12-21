Как приобрести жилье, когда дом более 10 лет в оккупации: история семьи переселенцев из Горловки
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Анна (имя изменено по просьбе героини из соображений безопасности) и ее семья эвакуировались из Горловки еще в 2014 году, когда Россия оккупировала город. С тех пор они были вынуждены жить в арендованных квартирах, иногда в ужасных условиях. И только в 2023-м смогли воспользоваться государственной программой компенсации за утраченное жилье для ВПО, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Семья смогла приобрести квартиру в Ровно, и теперь женщина рассказала о своем опыте на пути к заветному собственному жилью.
Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.
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Потеря дома: от Горловки до Ровно
До 2014 года семья Анны жила в Горловке Донецкой области.
Мы – обычная семья, которая ограничивала себя в чем-то, собственным кропотливым трудом собирала копейку к копейке, чтобы приобрести собственное жилье в Горловке. Мама купила свою квартиру еще в советское время, а я успела это сделать до 2014 года. Жила там с маленьким сыном и бывшим мужем,
– рассказала переселенка.
Анна в Горловке в 2012 году / Фото из личного архива
27 июля 2014 года семья покинула оккупированный город. Тогда она видела свой родной дом в последний раз.
Мы выезжали в спешке. Брали только самое необходимое: документы, одежду, детские вещи. Помню, как плакал наш сын, потому что не мог понять, почему мы оставляем любимые игрушки и друзей,
– вспоминает Анна.
Семья оказалась на Западе Украины и временно поселилась в Тернополе. Затем жили в Мариуполе, Краматорске, Ровно. Первый брак, по словам Анны, не выдержал испытания войной, и после потери дома ее ждал еще и развод. Ее второй муж Виктор служил в АТО/ООС и защищает Украину после начала полномасштабного вторжения. После многих лет жизни на съемных квартирах они наконец смогли приобрести собственное жилье благодаря компенсации для переселенцев – участников боевых действий.
Долгий путь переселенцев к собственному жилью
В 2018 году начала действовать государственная программа по Постановлению Кабинета Министров №280, предусматривающая компенсацию за поврежденное или утраченное жилье для переселенцев – участников боевых действий, которые служили в АТО/ООС. Эта программа подходила семье, ведь муж Анны и ее отчим в то время уже были военнослужащими и даже сейчас, в 2024 году, продолжают защищать границы Украины.
Основными условиями программы были статус ВПЛ, удостоверение УБД и участие в АТО/ООС. Так как программа распространяется только на переселенцев, которые принимали участие в боевых действиях, необходимо было подать пакет документов, подтверждающий право на компенсацию,
– вспоминает Анна.
С 2018 года документы Анны и ее матери были в очереди на получение компенсации.
Много лет ничего не менялось, поэтому на получение квартиры уже даже и не надеялись. У нас с мужем родилась дочь Стефания. Мы уже жили в Ровно все вместе в одной съемной квартире. Условия для жизни были ужасными: протекала крыша, было сыро и холодно,
– вспоминает женщина.
Поиск нового дома
Однако в 2023 году государство выделило финансирование для таких программ.
Моя мама очень нас поддерживала. Мы вместе подали документы на программу, но не верили, что дождемся,
– вспоминает Анна.
Отчим Анны с побратимом / Фото из личного архива
Только через девять лет после потери дома из-за российской оккупации героиня и ее родители получили компенсацию – по 1,86 миллиона гривен на семью. Эти средства были перечислены на специальные банковские счета, с которых их можно было использовать исключительно на приобретение жилья.
Это был отдельный квест. Мы долго искали квартиру, которая бы соответствовала условиям программы,
– вспоминает Анна.
Женщина отмечает, что процесс приобретения жилья по программе был непростым.
Оценочная стоимость квартиры не должна превышать суммы, поступившей на счет. Также квартира должна была соответствовать нормам: не менее 30 квадратных метров на одного человека. Достаточно трудно было найти продавца, который бы согласился на гривневые платежи, ведь курс доллара у нас очень нестабилен. Дополнительно все наши документы проверялись нотариусом и Управлением соцзащиты,
– рассказала переселенка.
Несмотря на все трудности, Анне удалось приобрести трехкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров в Ровно и оформить ее на себя и своего 13-летнего сына от первого брака. Продавец согласился на все условия программы, что значительно упростило процесс.
Когда мы впервые зашли в новую квартиру, сын сказал: "Мама, это наш настоящий дом". Эти слова я запомню навсегда,
– делится женщина.
Новая квартира Анны в Ровно / Фото из личного архива
"Компенсация – это как лотерея, но с высокой ценой"
По мнению героини, компенсация – это "джекпот, которого почти невозможно дождаться".
Это не подарок и не привилегия. Мы прошли войну, меняли города, жили в постоянном стрессе. Это вознаграждение за настойчивость и веру в то, что можно что-то изменить,
– делится Анна.
Если вы переселенец и имеете право на компенсацию, женщина советует не сдаваться: "Путь долгий, но результат того стоит".
Как семьям переселенцев – участников боевых действий получить компенсацию на жилье
По данным Верховной Рады, в госбюджет Украины на 2024 год закладывали около 5,7 миллиарда гривен на обеспечение жильем более 2000 ветеранов АТО. В 2023-м этой программой воспользовались 2600 человек.
Больше о программе компенсации в рамках Постановления КМУ №280, которой воспользовалась Анна, рассказала Оксана Ванкевич, старший специалист юридического Гончаренко-центра.
Оксана Ванкевич / Фото из личного архива юриста
В соответствии с Постановлением, право на получение денежной компенсации имеют внутренне перемещенные лица (учтенные как ВПЛ впервые до 24.02.2022 и на время назначения денежной компенсации находящиеся в базе данных), которые:
- защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО/ООС, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
- участвовали в защите Украины до 1 июня 2018 года в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах боевых действий, и признаны лицами с инвалидностью вследствие войны III группы или участниками боевых действий, которые находятся на квартирном учете.
По словам Оксаны, чтобы начать процесс по назначению этой компенсации, в первую очередь необходимо стать на квартирный учет. Для этого надо подать в отдел, ведущий учет (например, ЦНАП), следующие документы:
- Заявление о зачислении на квартирный учет, которое подписывается всеми членами семьи, имеющими право на получение жилья и желающими стать на учет.
- Справки с места работы всех совершеннолетних членов семьи, которые будут зачисляться на квартирный учет. Обязательно в справке должно быть указано, находится ли лицо на квартирном учете по месту работы. Также, если лицо является предпринимателем, подается выписка из ЕГР. Для неработающих лиц или пенсионеров – заверенная копия пенсионного удостоверения или справка из центра занятости.
- Копия паспорта (все страницы), идентификационный номер (ИНН) и справки ВПЛ всех лиц, которые зачисляются на учет, а также копии документов, которые подтверждают родственную связь членов семьи.
- Копия удостоверения, подтверждающего статус лица как члена семьи погибшего или лица с инвалидностью вследствие войны.
- Справку органа соцзащиты населения о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы, лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, или членов семьи погибшего согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
- Справку о непосредственном участии лица в антитеррористической операции.
По словам юриста, местный совет должен принять решение о взятии заявителя на квартирный учет в течение месяца. Об этом предоставляется письменный ответ с уведомлением даты постановки на учет и номера очереди. В случае отказа в письме должна быть указана мотивация и разъяснения.
После получения решения о постановке на квартирный учет надо подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты населения по месту пребывания на квартирном учете.
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность;
- копию удостоверений (УБД / лица с инвалидностью вследствие войны);
- копии справок о постановке на учет лица и каждого из членов его семьи;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи о включении их в расчет денежной компенсации;
- документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя и членов его семьи, которые вместе с ним находятся на квартирном учете. В зависимости от категории лиц дополнительно подаются копии справки о непосредственном участии в АТО/ООС, справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ.
Юрист Оксана Ванкевич также акцентирует внимание на том, что орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о назначении денежной компенсации вносит представление о выплате средств в соответствующую комиссию, которая и принимает решение в течение пяти рабочих дней.
На основании этого решения вы открываете специальный счет в вашем банке. Копию договора о его открытии в течение 10 дней необходимо подать в орган соцзащиты. Он уже перечисляет на указанный спецсчет денежную компенсацию, о чем сообщает заявителю в течение трех рабочих дней со дня перевода средств,
– говорит юрист.
Оксана говорит, что важно обратить внимание на некоторые важные моменты:
- Выбранное жилье может быть в любом населенном пункте Украины, кроме линии разграничения и временно оккупированной территории. Купить жилье необходимо в течение одного года со дня зачисления средств на спецсчет, иначе банк автоматически вернет неизрасходованные средства государству.
- Если выбранное жилье стоило меньше, чем предоставленная компенсация, – остатки средств также возвращаются, если больше, – лицо должно самостоятельно доложить на спецсчет сумму, которой не хватает. Площадь приобретенного жилья не должна быть меньше такой, которая будет основанием для снятия с квартирного учета.
- Срок исполнения договора купли-продажи жилья не должен превышать 2 месяца. В течение 30 дней с даты окончания срока действия соответствующего договора необходимо оформить право собственности на жилье и подать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в орган соцзащиты. В случае непредставления выписки орган соцзащиты имеет право требовать возврата средств.