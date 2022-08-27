Страх не за себя, а за ребенка, – история молодых родителей о выезде из оккупированного Херсона

Когда война 24 февраля постучала в двери всех украинцев, херсонцы одни из самых первых попали под оккупацию россиян. Храбрые горожане уже полгода оказывают героическое сопротивление оккупантам. Однако многим из них пришлось покинуть дома, чтобы сохранить свою жизнь и самых родных.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Ксении 25 лет, она родилась и выросла в Херсоне. До войны девушка вышла замуж и каждый день для них с мужем был по-своему новым и радостным, ведь недавно у пары появился сынишка. Однако россия помешала родителям наслаждаться новым статусом, с 24 февраля главным для них стало выжить, чтобы уберечь жизнь единственного ребенка. Историю своей семьи Ксения рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Страх за ребенка: каким было утро 24 февраля

Утро 24 февраля изменило жизнь всех украинцев. Помните, как он начался для вас? Как узнали о полномасштабном вторжении россии?

Да, помню, как сейчас. Это было обычное утро, я провожала мужа на работу, а мы с малышом оставались дома. Мы очнулись, я даже не поняла. Я ничего не слышала, хотя муж говорил, что слышал взрывы под утро.

Я только зашла в телефон и увидела сообщение от мамы: "Ксюша, я на работу не иду, еду к вам. Началась война". И все, потом я уже включила телевизор, увидела новости. Зашла в соцсети, все это увидела...

Какими были первые мысли, чувства?

Вообще-то первым был страх. Потому что как раз я прочла сообщение от мамы, я услышала первую сирену. Я еще не поняла, что это сирена именно воздушной тревоги. Я не поняла этого.

У нас возле дома каждое утро от заводов идет сигнал, когда люди собираются на работу. И я думала, что это просто сигнал с завода, а потом уже поняла что тревога.

Был страх первым. Страх не за себя даже, не за свою жизнь, за ребенка страшно было.

А ваш муж, он уехал на работу?

Да, он уехал на работу, проработал до 12, слышал все взрывы. Нам было очень хорошо слышно чернобаевские взрывы на аэропорту. И потом их отпустили.

Ксения вспомнила, что звуки взрывов были ужасающие. Когда муж возвращался домой с работы, уже видел технику, хотя это был только первый день. Девушка допустила, наверное, какие-то части уже прорывались в город.



оккупанты на въезде в Херсон / Фото ГУР Минобороны Украины

"Ждали, когда все закончится": почему семья не уезжала из Херсона

Когда к вам приехала мама и вы были вместе, какие у вас были планы? Вы планировали выехать?

Планов никаких не было. Мама приехала, потому что она жила недалеко, приезжала к внуку, вечером возвращалась домой.

Планов уехать в первые дни точно не было, у нас не было даже мысли уезжать, оставлять дом. Мы все думали, что немного и закончится.

Продукты у нас были – так получилось, что мы закупили их. Еда была, все было. Мы просто сидели дома и ждали, когда все кончится.

А люди в Херсоне, в каком положении они были?

Девушка припомнила, как в первый день войны вышла в магазин. Она впервые испытала страх, идя в магазин в соседнем доме. Во дворе, где обычно дети играли на качелях, а родители сидели рядом – была паника. Улица, которая обычно была тихой и малолюдной, была забита машинами. А в небе пролетали вертолеты и было страшно, что может что-то "прилететь".

Я видела кучу машин, людей с чемоданами. Все куда-то бежали, стоял гул от разговоров. Люди что-то решали. Как-то страшно было оттого, что не знаешь, что происходит вокруг тебя.

Оккупация Херсона и базы россиян рядом с домом

Какой была жизнь в оккупированном Херсоне? Сколько времени вы провели в оккупации?

В общей сложности мы пробыли 2 месяца в Херсоне. Первые дни мы были все время дома. 1 марта войска уже зашли в город. И с 1 марта город считается оккупированным. Тогда уже страшно было выходить куда-то, потому что в городе были все эти изверги.

Мы выходили раз в день во двор на прогулку с малышом и, может, заходили в магазин.

Первые дни было даже страшно выходить на улицу и отходить куда-то дальше, чем 500 метров от дома. Очень страшно было. Особенно когда уже в сети писали, где именно точки оккупантов, где они проживают и это было недалеко от нашего дома.

Также у нас было правило – не включать свет. Как только темнело на улице, все, света нет. Чтобы не давать повод этим нелюдям как-то навредить себе. Они могли войти в дом, взламывать квартиры, бить окна. В оккупации страшно и сейчас, я знаю, там вообще не легче.

Вы говорили, что оккупанты разместились недалеко от вашего дома, вы встречались?

Мы встречались, но это уже позже было. Недалеко от нас они поставили свой блокпост возле магазина, в который мы ходили.

Помню однажды моя мама ехала и этот блокпост стоял возле остановки. Несколько человек были на остановке, ждали транспорт и сидели в телефонах. И эти изверги на БТР просто навели автоматы на людей и приказали спрятать телефоны, иначе начнется стрельба. Они боятся того, что их снимут, где-нибудь выложат, что их лица покажут.

Когда выезжаешь с оккупированной территории, то при прохождении блокпостов проверяют телефоны. В те моменты лучше, чтобы в телефоне ничего не было, по возможности.



российские солдаты на улицах города / Фото АрмияInform

"Оккупанты могли минировать территорию возле дома": об окончательном решении выезжать

Когда решили уезжать, что повлияло на ваше решение?

Это было уже обычное утро, мы не планировали заранее выезд. Мы просто проснулись и муж говорит: "Смотри, напротив нашего окна стоит их машина с надписью Z, и двое мужчин закапывают что-то возле нее, какой-то пакет". Мы поняли, что это может быть минирование территории возле нашего дома.

Муж был два месяца дома и буквально последнюю неделю вышел на работу. И в тот день он ушел. А я все утро наблюдала за всем. Машина оккупнатов останавливала авто людей и проверяла документы.

И я уже не смогла этого терпеть. Уже в 12 я позвонила по телефону мужу и сказала: "Все, уезжаем. Это, пожалуй, начало того, что что-то будет" . И мы стали искать перевозчиков.

Выезд из оккупированных регионов достаточно сложный, как вы нашли способ уехать?

Мы искали. У нас на днях уехали мои родственники с перевозчиками, потому у нас были номера. Также в социальных сетях люди выкладывали свои услуги.

Ксения рассказывает, что перевозчики – это обычные херсонцы, помогавшие выезжать из оккупированных территорий. Они привозили из подконтрольной Украине территории лекарства, вещи первой необходимости, которые в Херсоне уже невозможно было достать. Привозили все, что могли, но в небольших количествах. Потому что на блокпостах оккупанты могли изъять.



Митинг в поддержку Украины в Херсоне / Фото Херсонского городского совета

"Очень большой шанс не выжить и быть расстрелянным": дорога из оккупированного города

Сколько времени прошло с момента, когда вы приняли решение уезжать до дня выезда?

3 дня. Мы могли уехать и в первый день, но мы только к вечеру нашли номера. А на следующий день начались ливни и все водители почти единогласно сказали, что в ливни никто не едет. Потому что выезд из Херсонской области в Николаевскую идет по таким разрушенным дорогам, что ливень просто смывает дорогу и там огромный шанс увязнуть и не уехать. А если машина останавливается еще не на нашей территории, можно так сказать, очень большой шанс не выжить и быть расстрелянным.

Вы заранее знали куда поедете?

Вообще, когда возник вопрос выезда, мы начали искать куда ехать. И мы звонили по телефону многим знакомым. У нас не так много по территории Украины знакомых, куда можно было бы приехать и остаться.

Ксения поделилась, что для них было важно понимать, куда они едут, ведь это был очень холодный апрель, а их сынишке было всего 9 месяцев. Они смогли взять для него минимальное количество одежды, ведь ехали почти без вещей.

И когда решили ехать в Кривой Рог, мы начали искать, как нам лучше доехать.

Девушка рассказала, что с перевозчиками они доехали в Одессу. Там нашли убежище у своих знакомых и уже на следующий день отправились в Кривой Рог.

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Какова была эвакуация, как долго ехали?

Мы ехали колоннами. Я не знаю правда это или нет, но рассказывали, что если едет одна машина, то к ней было очень много вопросов и возвращали людей назад. Некоторых и не возвращали назад, машины исчезали.

Ксения вспомнила, что колонны формировали возле торгового центра на выезде из Херсона, сейчас он сожжен. Знакомые и незнакомые люди становились в колонны по 10 – 15 машин, иногда и больше для того, чтобы выехать из оккупированных территорий.

У нас была колонна из 12 машин. Мы все выстроились и поехали, но очень поздно выехали из Херсона, где-то после 17 часов. Когда мы попали на подконтрольную Украине территорию в Николаевской области, начался комендантский час. Тогда нас сильно проверяли на наших блокпостах.

А как проходили проверки на блокпостах оккупантов, когда вы уезжали?

Как нам рассказал перевозчик, они пытались рассадить людей так, чтобы в каждой машине были мама с ребенком или пожилой человек, мужчина и женщина. Тогда колонна проезжала только с проверкой документов.

Вы со своей семьей уезжали в одной машине?

Нет, я ехала с ребенком в одной, а муж в другой. Нам сказали, что мы почти последние забронировали места и это было одно из условий.

А как проверяли документы у мужчин, это для них сложнее?

Да, но честно, мне трудно сказать, потому что в нашей машине из мужчин был только водитель. Мой муж рассказывал, что их выводили из машины, задавали разные вопросы, проверяли татуировки. Нам сказали, когда мы выехали на подконтрольную Украине территорию, что мы доехали без приключений.

Как ваш ребенок перенес дорогу?

Сложно. Сложно оттого, что он не понимал что и куда. Это была его первая такая длинная поездка вообще.

"Спокойствие от того, что ребенок не слышит взрывов": о жизни в Кривом Роге

Что вы почувствовали, когда приехали в Кривой Рог?

Я даже сейчас не ощущаю облегчения, уже находясь почти 4 месяца на подконтрольной Украине территории. Я все равно живу мыслями: "Что там в Херсоне?", "Как там мои родные, друзья?"

Покой был только оттого, что ребенок не слышит взрывов и все. Что ребенок не видит того ужаса, что происходило там. Вот за это действительно было спокойно.

В Кривом Роге тоже довольно неспокойно, какая у вас ситуация?

За все время, что мы были здесь, раз 5 – 7 слышали взрывы. Но это не такие взрывы, которые мы слышали в Херсоне. Это совсем далеко, в Херсоне было гораздо ближе и больше.

"Мой дом сейчас под оккупацией, а убежищу буду благодарна всю жизнь"

Как вы считаете, ваш "второй" дом стал для вас сейчас действительно домом? А люди рядом, которые казались еще совсем чужими, стали родными?

Я до сих пор считаю, что это больше временное убежище, которому я буду всю жизнь благодарна , но домом я не могу назвать. Мой дом сейчас находится под оккупацией.



Горожане сопротивляются российским оккупантам / Фото АрмияInform

Ксения рассказала, что в Кривом Роге приют предоставила им одноклассница ее мамы, с которой они встречались один раз за всю жизнь. На новом месте неравнодушные люди очень помогли семье девушки, в частности, они обеспечили их необходимыми вещами для ребенка.

Все нам дали здесь. Мы с собой взяли малому пару вещей, но он уже из них вырос, поэтому мы отдали их людям, которым это сейчас нужно.

"У каждого своя движущая сила, которая заставляет людей оставить дом"

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Находить силы. И если человек чувствует, что нужно уезжать – нужно искать перевозчика или уезжать самому, если есть возможность.

Есть люди в оккупации – мои знакомые, друзья, не планирующие выезд вообще. Они сказали: "Мы будем здесь до конца". А есть люди, которые сидят и с каждым днем думают: "А ехать?", "А может там лучше?", "Может надо ехать?". Людям, которые так думают, нужно собираться и уезжать.

Ваши друзья, категорически отказывающиеся уезжать, чем они это объясняют?

Одну семью останавливает страх дороги. Все знают, какая дорогая, а сейчас она еще страшнее. Ведь сейчас только один выезд – на Запорожское направление. Там нужно стоять не одни и не двое суток в колоннах на блокпостах, чтобы уехать.

А другая семья боится, наверное, покинуть дом.

А ваша мама, она осталась в Херсоне?

Мама выехала, буквально неделю назад. Остались мой папа и бабушка.

По мнению Ксении, нужна очень большая сила воли, чтобы уехать. Должна включиться движущая сила в человеке.

У нас этой силой стал ребенок. У каждого своя движущая сила, заставляющая людей оставить дом, оставить жизнь в Херсоне и уехать.

Что сделаете после победы?

Выдохну и уеду на море.

И Ксения не единственная, кто так поступит. Мы – украинцы – вместе победим. Мы построим наши города, восстановим каждый уголок Украины. А потом возьмем самых родных и поедем на море в украинский Крым. Покажем нашим детям всю красоту и неповторимость нашей Родины. Мы никогда не забудем украинских героев и сделаем все, чтобы помнили и наши дети.