Готова ему кланяться в ноги, – переселенка из Херсона о мужчине, который приютил ее на 3 недели

Полномасштабное вторжение России повлияло на жизнь многих украинцев. Кое-кто был вынужден покинуть свой дом после прихода оккупантов.

Анна вместе с семьей проживала в Херсоне. Она не планировала выезжать из города до так называемого "референдума". Журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ она рассказала о вынужденной эвакуации и новой жизни в Одессе.

Читайте полностью 3 недели в очереди на выезд: история переселенки из Херсона, покинувшей город из-за "референдума"

"Вернуться назад мы не хотели": переселенка об эвакуации из Херсона

Дорога из Херсона была проблематична для переселенки. Сначала она не могла попасть на паром в Каховку, потом ей пришлось дней пробыть в Васильевке (Запорожская область). Россияне сказали ей, что "необходим какой-то непонятный пропуск для того, чтобы выехать на подконтрольную территорию Украины".

Женщина рассказала, что ночевать в колонне было нельзя. "Танки проезжали и могли раздавить машину. Им было все равно. Люди искали ночлег в соседних селах", – сказала она.

Женщину приютил один из местных. Анна до сих пор поддерживает с ним связь.

Нашей семье попался очень хороший мужчина. Я готова ему кланяться в ноги. Даже сейчас, когда он ловит украинскую связь, мы общаемся. Я знаю, что когда-нибудь поеду к нему в гости, чтобы просто сказать: "Спасибо". Он с нас буквально 3 дня брал деньги, а потом сказал: "Не давай. Увижу еще раз деньги, то выгоню и пойдешь искать другой дом",

– рассказала женщина.

Хозяин дома позволил семье Анны брать овощи и фрукты с огорода, продукты и мясо из морозилки. Женщина рассказала, что они всегда были сыты, а дома было тепло. Поскольку у супругов был ребенок, мужчина обогревал дом, чтобы всем было комфортно.

Анна призналась, если бы не этот мужчина, она не выдержала бы 3 недели.

Каждый день мы разочарованные приезжали в теплый дом и могли успокоиться. Это давало силы пробовать дальше, ведь возвращаться назад мы не хотели,

– отметила она.

Какая ситуация в Херсонской области

Украинские защитники продвигаются по Херсонской области. 3 ноября сине-желтый флаг взвился над Малой Сейдименухой. Этот поселок расположен в Бериславском районе – в 80 километрах от самого Херсона .

. Из здания Херсонской ОГА таинственно исчез российский триколор. местные жители также сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах. В частности, в Чернобаевке, Степановке, Белозерке.

Военный эксперт Петр Черник заверил, что не стоит торопиться с положительными выводами. По его словам, исчезновение российского флага из здания администрации Херсона – это еще одна информационно-психологическая операция оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин буквально призвал "убрать" украинцев из временно оккупированного Херсона. Мол, "население не должно страдать от обстрелов, каких-либо наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями". И это он говорит после девяти месяцев оккупации, во время которых украинцев запугивали, терроризировали и ежедневно издевались.

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