Анна разом з родиною проживала в Херсоні. Вона не планувала виїжджати з міста до так званого "референдуму". Журналістам 24 каналу в межах проєкту СВОЇ вона розповіла про вимушену евакуацію та нове життя в Одесі.

Читайте повністю 3 тижні в черзі на виїзд: історія переселенки з Херсона, яка покинула місто через "референдум"

"Вертатися назад ми не хотіли": переселенка про евакуацію з Херсона

Дорога з Херсону була проблематичною для переселенки. Спершу вона не могла потрапити на паром до Каховки, потім їй довелося днів пробути у Василівці (Запорізька область). Росіяни сказали їй, що "потрібен якийсь незрозумілий пропуск для того, щоб виїхати на підконтрольну територію України".

Жінка розповіла, що ночувати в колоні не можна було. "Танки проїжджали й могли роздавити машину. Їм було все одно. Люди шукали нічліг у сусідніх селах", – сказала вона.

Жінці дав прихисток один з місцевих. Анна й досі підтримує з ним зв'язок.

Нашій сім'ї попався дуже хороший чоловік. Я готова йому кланятися в ноги. Навіть зараз, коли він ловить український зв'язок, ми спілкуємося. Я знаю, що колись поїду до нього в гості, щоб просто сказати: "Дякую". Він з нас буквально 3 дні брав гроші, а потім сказав: "Не давай. Побачу ще раз гроші, то вижену і підеш шукати іншу хату",

– розповіла жінка.

Господар помешкання дозволив сім'ї Анни брати овочі й фрукти з городу, продукти й м'ясо з морозилки. Жінка розповіла, що вони завжди були ситі, а в хаті було тепло. Оскільки в подружжя була дитина, чоловік обігрівав будинок, щоб всім було комфортно.

Анна зізналася, якби не цей чоловік, вона б не витримала 3 тижні.

Кожного дня ми розчаровані приїжджали в теплий будинок і могли заспокоїтися. Це давало сили пробувати далі, адже вертатися назад ми не хотіли,

– зазначила вона.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські захисники просуваються у Херсонській області. 3 листопада синьо-жовтий стяг замайорів над Малою Сейдименухою. Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона .

. З будівлі Херсонської ОДА таємниче зник російський триколор. місцеві жителі також повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах. Зокрема, в Чорнобаївці, Степанівці, Білозерці.

Військовий експерт Петро Черник запевнив, що не варто поспішати з позитивними висновками. За його словами, зникнення російського прапора з будівлі адміністрації Херсонщини – це ще одна інформаційно-психологічна операція окупантів.

Російський диктатор Владімір Путін буквально закликав "прибрати" українців з тимчасово окупованого Херсона. Мовляв, "населення не повинно страждати від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних з військовими діями". І це він говорить після дев'яти місяців окупації, під час яких українців залякували, тероризували та щоденно знущалися.

Варте уваги – Військовий експерт про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео