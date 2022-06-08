История повторилась, – Укрзализныця о ракетных ударах россиян по ДВЗ, по которому били и нацисты

Уже 105 сутки российские оккупанты массово обстреливают мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры по всей Украине. На этих выходных враг нанес 4 ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу.

Во время Второй мировой войны это предприятие уже подвергалось разрушениям со стороны немецких нацистов. Укрзализныця рассказала историю ДЗВ и обнародовала видео с последствиями нанесенных ударов, на этот раз российскими захватчиками.

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Ужасная история повторилась

В течение 87 лет Дарницкий вагоноремонтный завод производил и ремонтировал грузовые вагоны. В них перевозили исключительно гражданскую продукцию – уголь, щебень, руду и т.д., а значит, предприятие никоим образом не являлось военным объектом.

В 2022 году ДЗВ планировал освоить производство зерновозов, которые были и остаются крайне необходимыми для перевозки украинского урожая. Впрочем, Россия увидела в гражданском предприятии очередную воображаемую параноидальную угрозу и придумала фейк, будто там ремонтируется военная техника.

Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились – никакой военной техники на заводе не было,

– подчеркнули в Укрзализныце.

К слову, завод был построен еще до начала Второй мировой войны – в 1935 году. Затем предприятие было разрушено немецкими захватчиками . Вместе с тем возобновление ДЗВ началось еще в 1943 году.

Последствия ракетных ударов россиян по Дарницкому вагоноремонтному заводу: смотрите видео

В Укрзализныце добавили, что история повторилась – после ракет, выпущенных российскими оккупантами, завод частично разрушен, несколько его цехов уже, к сожалению, не подлежат ремонту .

Последние ракетные удары российских кафиров: коротко

Ракеты россиян недавно уничтожили в Николаеве второй по величине украинский зерновой терминал. На этот циничный удар кафиров ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

В ночь на 7 июня враг нанес ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области. Вражеский снаряд упал возле детского садика.

От вражеской ракеты разрушений получил и детский сад в населенном пункте Степногорск, что в Васильевском районе Запорожской области. Снаряд попал прямо во двор дошкольного учебного заведения.

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