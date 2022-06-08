У часи Другої світової війни це підприємство вже потерпало від руйнувань з боку німецьких нацистів. Укрзалізниця розповіла історію ДЗВ й оприлюднила відео з наслідками завданих ударів, цього разу російськими загарбниками.

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Жахлива історія повторилася

Протягом 87 років Дарницький вагоноремонтний завод виготовляв та ремонтував вантажні вагони. У них перевозили винятково цивільну продукцію – вугілля, щебінь, руду тощо, а отже, підприємство жодним чином не було військовим об'єктом.

У 2022 році ДЗВ планував освоїти виробництво зерновозів, які були і залишаються вкрай необхідними для перевезення українського врожаю. Втім Росія побачила у цивільному підприємстві чергову уявну параноїдальну загрозу й придумала фейк, буцімто там ремонтується військова техніка.

Понад пів сотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися – жодної військової техніки на заводі не було,

– підкреслили в Укрзалізниці.

До слова, завод було збудовано ще до початку Другої світової війни – у 1935 році. Потім підприємство було зруйноване німецькими загарбниками. Разом з тим відновлення ДЗВ розпочалось ще 1943 року.

Наслідки ракетних ударів росіян по Дарницькому вагоноремонтному заводу: дивіться відео

В Укрзалізниці додали, що історія повторилася – після ракет, випущених російськими окупантами, завод частково зруйновано, декілька його цехів уже, на жаль, не підлягають ремонту.

Останні ракетні удари російських окупантів: коротко

Ракети росіян нещодавно знищили у Миколаєві другий за величиною український зерновий термінал. На цей цинічний удар окупантів відповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

У ніч проти 7 червня ворог завдав ракетного удару по центру Курахового, що у Донецькій області. Ворожий снаряд впав біля дитячого садочка.

Від ворожої ракети руйнувань зазнав і дитячий садок у населеному пункті Степногірськ, що у Василівському районі Запорізької області. Снаряд поцілив прямо у двір дошкільного навчального закладу.

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