Came back в 1930-е: история повторяется?

Логика исторического процесса подсказывает, что через полгода нас может ожидать действительно большая война с участием США и Китая. Они сейчас принимают важную, но опосредованную роль в войнах-предпосилках третьей мировой.

Во Вторую мировую войну вошел триумвират агрессоров: Германия, Италия и Япония. Каждая из этих стран, прежде чем стать частью великой войны, имела свои отдельные войны.

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Другая "ось зла"

В 1935 году Италия во главе с Бенито Муссолини, аннексирует Эфиопию, а в 1939 году – Албанию. Япония императора Хирохито в 1931 году аннексировала Маньчжурию, а в 1937 году начала войну с Китаем, которую прекратилатв 1945 году.

Никого не должно удивлять, что фоном для этих войн, как и сейчас для агрессивного поведения России, является история. Точнее, ее искаженное трактование и наглое использование диктаторами для прикрытия собственных амбиций.

В 1927 году премьер-министр Танака вручил императору Хирохито меморандум, в котором были сформулированы стратегические цели японского государства. Он базировался на концепции "восемь углов под одной крышей" – идея объединения всего мира под единой императорской властью.

В преамбуле меморандума указывалось: "Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные малоазиатские страны, Индия, а также страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша и не решится отрицать наши права. Такой план, завещанный нам императором Мэйдзи, и успех его имеет важное значение для существования нашей Японской империи. Завладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а затем до завоевания Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы".

У Муссолини были не менее грандиозные планы. Он пытался восстановить Римскую империю и именно этим объяснял захват территорий. Что касается Эфиопии, Муссолини в 1935 году заявил: "Нам удалось восстановить Империю Рима в Италии. Теперь мы собираемся восстановить Империю Рима на континенте Африка." А объявляя об аннексии Албании в 1939 году, сказал следующее: "Албания – жемчужина в итальянской короне. Я объявляю ее новой провинцией Италии. Албании следует наконец-то вернуться к родине".

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О Германии и говорить нечего. Все эти гитлеровские Lebensraum ("пространство для жизни"), Herrenvolk ("раса господ"), Neue Ordnung ("новый порядок") были составной частью Третьего рейха. Она участвовала в гражданской войне в Испании (1936 – 1939 годы), объявила аншлюс Австрии (1938 год), оккупировала часть Чехословакии – Судеты (1938 год).

27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония образовали военный союз, известный как "Стальной пакт", который был подписан.

История ничего не учит

Этот союз фактически формализовал военную коалицию между тремя странами и определял определенные обязательства по нападению на одну из сторон. Так был создан объединенный фронт, получивший название Оси или "Римско-Токийско-Берлинская ось".

Имеем то же самое и сейчас. Но ось сейчас другая – "Московско-Тегерано-Пхеньянская". Она не формализована. В то же время ситуация аналогична событиям 30-х годов:

Иран ведет войну своими прокси – ХАМАС и Хезболла – с Израилем;

Россия воюет против Украины;

скорее всего, возможно даже в течение недель, начнется масштабное противостояние Северной и Южной Кореи. Та активность, которую сейчас демонстрирует Пхеньян и которой не было последние 13 лет, а также давнее желание захватить Юг, отсутствие адекватной реакции со стороны западного мира на российскую и иранскую агрессию, мачизм и показушность Ким Чен Ына наталкивают на мысль, что он готов ударить по Сеулу.

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Конечно, история – не приговор. То, что было когда-то, не обязательно должно повториться. Разные люди, уклады, страны. Те же Италия и Япония сейчас выступают против диктаторского и агрессивного поведения новых стран с претензией на империализм. А эти страны "подарили" миру фашизм и правый милитаризм.

Дело не в "повторах", а в том, какие были сделаны выводы из предыдущих событий. Здесь имеем досадную новость – судя по всему, никаких. Все воспринимается так, словно произошло впервые, и поэтому нужно придумывать велосипед. Простите за штамп, но "история ничего не учит".