Бессмысленно было думать, что Путин не захочет идти дальше: история семьи, у которой Россия дважды украла дом

Ужасная война, которую развязала Россия против нашей страны, изменила жизнь каждого украинца. Она оставила в нашей душе большую рану – забрала наших родных и разрушила наши дома. Украинцы вынуждены были бежать от "мира", который принесла на нашу землю Россия. Для некоторых – это уже не впервые.

Семья Нины и Юрия, спасаясь от захватнической войны, вынуждена была уже второй раз покинуть свой дом и всю жизнь. Впервые "русский мир" добрался к ним в Донецке в 2014 году, а затем и в небольшом селе под Славянском.

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Пытаясь уберечь свою жизнь Нина с семьей добрались до Германии, но мыслями и сердцем они находятся в Украине. Ждут, когда смогут вернуться на свою родную землю и будут помогать восстанавливать страну. Своей историей семья поделилась в интервью 24 Каналу.

"Обычная шахтерская семья": Россия уже второй раз забрала дом у семьи

Расскажите о себе – откуда вы, чем занимались до полномасштабной войны?

Нина: Мы – обычная шахтерская семья из Донецка. До 2014 года мы с мужем и двумя детьми проживали там. Работали на шахте, супруг больше 20 лет, я – 30 лет.

Когда в 2014 году началась первая волна войны, муж и сын потеряли работу, а дочери было всего 15 лет. Но у меня еще была возможность работать, мы получали деньги от Украины. Мы понимали, что я работаю на украинском предприятии и хотелось быть полезным своей стране, поэтому я осталась еще работать в Донецке на шахте, а муж с детьми уехали в Славянск. Арендовали там квартиру, дочке нужно было окончить школу, это был 10 класс.

До войны мы купили домик в селе под Славянском на несколько семей и иногда приезжали туда отдыхать. Поэтому, когда мы не смогли оплачивать жилье в Славянске, наша семья переехала туда.



Село в Донецкой области, где проживала семья до войны / Фото предоставлены 24 Каналу

Нина вспомнила, что ей было сложно привыкнуть к жизни там, ведь дом принадлежал не только супругам. Вместе с ними жили родственники. Тогда в 3-комнатном домике проживало 10 человек.

Потом я тоже осталась без работы, потому что предприятия стали перерегистрировать на так называемые "днр". Было очень сложно находиться в оккупированном Донецке. После этого я уволилась, потому как поняла, что надежды нет, что предприятие уже не будет украинским, ведь переоформляли документы на "днр". И тогда я уже уехала.

Семья Нины и Юрия осталась без работы, они искали какие-то подработки, чтобы держаться на плаву. Но в Славянске было очень тяжело с трудоустройством – в городе находилось много переселенцев и все нуждались в работе. У мужа Нины и старшего сына есть инвалидность, поэтому женщина приняла решение ехать в Польшу и искать работу там, она хваталась за любую возможность, чтобы спасти свою семью. Кроме того, ее дочь поступила в польский университет.

В общем, нам как-то удалось купить маленький домик в том же селе и перебраться туда. К моменту полномасштабной войны мы в своем доме прожили 1,5 года. Мечтали, что все будет хорошо. Работали на огороде, пытались купить какую-нибудь технику на ту пенсию, которую получали. Я уже к тому времени смогла оформить пенсию, потому что мы все пенсионеры.

Надеялись, что будем жить в Украине так, как мы хотим – свободно: строить дороги, как это было, вводить какие-то цифровые моменты, потому что видели, как меняется жизнь, как улучшается работа пенсионного фонда. У нас все было отлично, работали магазины, парикмахерские и кофейни.

Понимаете, мы же видели, что и как происходит в Донецке, какой там упадок – закрывались компании и предприятия, люди бедствуют, потому что совсем маленькие зарплаты. Я уже не говорю о психологическом состоянии.

"Шок, страх и надежда": каким было 24 февраля для супругов

Поэтому, когда 24 февраля началась война, мы узнали об этом очень рано, потому что услышали взрывы в Краматорске. Муж в интернете все посмотрел. Мы были в шоке, что бомбят Киев.

Сказать, что это был шок – не сказать ничего. Это было ужасно, мы не думали, что начнется полномасштабная война, хотя глупо было надеяться, что Путин не захочет идти дальше, пожалуй.

То есть вы проснулись от взрывов в Краматорске?

Да, муж услышал эти взрывы в Краматорске. У нас там хорошо слышно, потому что село, поля и лес. Включили телевизор, услышали выступление президента и был шок, страх.

Юрий: И надежда.

Нина: Конечно, и надежда. Мы, если честно, надеялись, что все решится быстро, что, может, это какая-то глупая ошибка. Это были первые эмоции.

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Обстрелы становились все ближе, но семья выжидала

Потом начались эти периодические выступления по телевидению – мы смотрели, слушали, просматривали в Интернете все. Март мы жили с надеждой, что как-то все изменится, но обстрелы становились все чаще. Они были все громче и страшнее и звучали ближе.

Юрий вспомнил, что постоянно были воздушные тревоги, ведь обстрелы были регулярными – в небе летали вражеские ракеты. К счастью, в начале полномасштабной войны "прилетов" по их селу не было, однако чувствовалось, как с каждым днем Россия подбирается все ближе.

Семья выжидала, им было очень тяжело морально. Думали, что "трое суток продержимся и все откатится назад, но этого не произошло".



Разрушенный дом знакомых / Фото предоставлены 24 Каналу

Отправились в Германию с мечтой увидеть дочь: о решении выезжать

Нина: Мы приняли решение выезжать, когда соседние села – Изюм, Сидорово и Святогорск – были под конкретными обстрелами. Некоторые даже были уже разрушены и многие знакомые уехали.

8 апреля с утра мы собирались. Ночью у нас выключили свет, а без него не было воды, потому что все на электроэнергии. Сутки просидели без света и решили ехать, потому что мы с сыном думали об этом несколько дней.

Несколько дней семья находилась в раздумьях, стоит ли уезжать – очень не хотели покидать свой дом снова. Они никак не могли начать собирать вещи, боялись, если начнут собираться – случится что-нибудь плохое.

Приняли решение уезжать, чтобы спасти свою жизнь. Наша дочь в то время была в Германии, работала там. Она настаивала на том, чтобы мы уехали. Было, конечно, сложно принять это решение, потому что мы потеряли дом в Донецке. Не могли туда вернуться, там остались наши вещи.

Поэтому было сложно на это отважиться, но, учитывая ситуацию вокруг и настоятельную рекомендацию дочери, мы собрались и 8 апреля уехали.

Юрий рассказал, что перед выездом встала проблема – куда девать всех их животных. У семьи были куры и котик и не хотелось оставлять их на произвол судьбы. Супруги узнали, что в их селе есть переселенцы из Изюма, поэтому решили отдать им птиц и котика и таким образом помочь людям. Они также собрали некоторые вещи и продукты, чтобы помочь переселенцам, ведь как никто знали, как это – оставить свой дом.

Так, с фонариком в руках они собрали сумки, бросили их в багажник и отправились в Германию с мечтой увидеть дочь.



Котик к которому семья хочет вернуться / Фото предоставлены 24 Каналу

"Ехали целую неделю": о дороге в Германию

Ехали в Германию мы целую неделю на своем автомобиле. Взяли с собой некоторые личные вещи и самое необходимое – три сумки на трех человек.

Возникали ли какие-либо проблемы при выезде?

Дело в том, что у нас брат мужа и многие знакомые выезжали — им помогали волонтеры, поэтому они очень тепло и по-доброму говорили о всей этой системе, которую построили волонтеры, что можно было оставаться ночевать. Но из-за того, что у меня муж с инвалидностью, ему сложно спать прямо на полу на матрасе.

Мы приехали сразу в Днепр, нас там встретили друзья. Они нас расселили. Мы переночевали, а потом уже останавливались в отелях. Потом мы доехали в Умань, а оттуда – во Львов. Там тоже слышали взрывы, как и в Днепре. А потом мы пересекли польскую границу и добрались до Германии.

Мы приехали к знакомым сначала, но через некоторое время нам нужно было искать жилье своими силами. Потому что мы ехали не на поезде, не организованно.

В Славянске у нас почти никого не осталось. Хотя мы и прожили там недолго, все равно у нас появились знакомые. Я звонила им, люди уезжали – кто за границу, кто по Украине.

Мы, скорее всего, остались бы где-нибудь в Умани или во Львове. Но из-за коронавируса не виделись с дочерью 2 года, поэтому хотели встретиться с ней. И, честно сказать, мы надеялись, что поедем, месяц с ней пообщаемся и поживем и вернемся домой. Мы не думали, что так здесь задержимся.

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"Все хорошо, но очень хотим домой": жизнь семьи в Германии

Что вы почувствовали, когда приехали в Германию?

Была растерянность, потому что другая страна, незнакомый язык. Но дочь владеет немецким и здесь были волонтеры. Приняли нас очень тепло, мы очень благодарны Германии за их хорошее отношение.

Волонтеры и простые граждане Германии очень поддержали семью Нины и Юрия. Немцы помогли приобрести необходимые вещи, поскольку люди приехали только с самым необходимым, что поместилось в сумку. Когда они стали искать жилье, житель Баварии пустил их к себе в дом и выделил там комнату. Поэтому супруги вместе с сыном остановились в баварском поселке, но, как отмечают сами – душой в Украине.

Все красиво, прекрасно и хорошо, но, несмотря на это, мы очень хотим домой.

Общаетесь ли с другими переселенцами из Украины?

Да, мы общаемся с некоторыми, но здесь это тяжело, потому что люди разбросаны по разным селам – друг от друга мы находимся в 10 – 20 километрах, это трудно. Созваниваемся, периодически по возможности встречаемся.

Украинцы – едины, это безоговорочная истина. Где бы они ни находились – пытаются поддерживать друг друга и помогать. Об этом рассказали и Нина с Юрием. Они поддерживают связь с такими же переселенцами, как и они, делятся опытом и пытаются помогать, чем только могут – подвезти кого-то, помочь с переездом.

Смогла ли Германия стать для вас домом?

Это сложный вопрос, потому что дом – это не такое простое понятие. Хоть и говорят, что дом там, где люди, но понимаете – своя земля, язык, культура и своя Украина.

Тем более, наш дом – выстраданный. Мы видели людей, которые против Украины. Мы многое пережили, когда в Донецке началось это движение россиян с флагами. Мы ходили на митинги за Украину, пытались объяснять знакомым.

Наш дом – Украина, потому это сложно.

У вас очень трудная история – "русский мир" нашел вас в Донецке, потом в селе под Славянском и сейчас вы добрались до Германии. Что помогало морально держаться все это время?

Вера в то, что будет победа, и мы вернемся домой. Мы молимся, если как-то можем – пытаемся помочь.

Сложно еще то, что мы узнали, что наш дом разграблен. Нам знакомые прислали видео. Мы не знаем, что там произошло, но вся техника, все, что у нас было – вынесли.

Я не знаю, как нам найти силы, чтобы все это восстановить. Мне уже 55 лет, а мужу – будет 60.

Юрий: "Прилет" был в соседний дом, поэтому крыша повреждена, дверь выломана.

Нина: Это еще одна дополнительная беда, очень сложная.

А чем вы сейчас занимаетесь в Германии?

Муж у меня плохо ходит, поэтому он на хозяйстве, а у меня есть подработка – устроилась горничной в гостиницу. Сын ищет работу, но очень сложно без знания языка. С курсами по изучению языка у нас сложно, это связано с сельской местностью.

Мы сначала не думали работать. Это я уже решила, если остались ни с чем, то хоть какие-то деньги заработать. Не думали работать и учить язык, потому что хотели быстро вернуться домой.

Люди знаете, как в сельской местности, мы в Донецке горожанами были, а потом стали такими селянами. У нас уже огород был, кур купили. В общем такими хозяевами стали – молодой сад посадили – крыжовник, смородину, вишня у нас весной цвела. Все было так хорошо и пахло, а теперь – разруха.

Эта война многих людей сделала бедными. Это даже не обсуждается, мы все видим разрушения.

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"Жизнь дороже всего": почему стоит эвакуироваться

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родные дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Юрий: Ну что посоветовать – уезжать надо, жизнь дороже всего! Имущество? Да, жаль потерять, но жизнь – дороже. В нашем селе есть и раненые, и убитые, когда прилетали снаряды в огород. Лучше эвакуироваться.

Нина: Мы как никто знаем, что значит остаться без имущества, но все равно прекрасно понимаем, что нужно уезжать, чтобы сохранить жизнь и потом восстанавливать нашу Украину. И не мешать нашим ВСУ выполнять свою работу, потому что это отвлечение. Опять же, волонтеры привозят еду, воду и лекарства, они тоже рискуют жизнью.

Юрий: Морально очень тяжело в другой стране или другом городе. Некоторые наши соседи уже вернулись. Морально тяжело, но я все равно думаю, что нужно уезжать.

Нина: Надо не только о себе думать, но и о тех волонтерах, которые рискуют жизнью – привозят продукты, потому что нет света и воды. Это все ответственность.

"Будем праздновать, а потом все восстанавливать": мечты семьи, которая ждет победу

И в заключение нашего разговора – что вы сделаете, когда мы победим?

Юрий: Сразу вернемся. Мы в любом случае будем возвращаться. Если в нашем регионе Донецкой области будет неспокойно – мы в центральной части Украины, возможно, где-нибудь остановимся.

А когда победим – будем праздновать, а потом все восстанавливать. Может быть, даже в Донецк приедем.

Нина: Мы верим, что Донецк – это тоже Украина. И что наша славная страна будет процветать.

Будем плакать от радости, потому что сейчас плачем от горя. Будем плакать от радости, вспоминать всех, кто не дожил до этого победного дня. Пожалуй, это будет во многих семьях. Будем благодарить. Как и сейчас молимся и благодарим наших воинов, правительство и президента. Так же и, дай Бог, в победный день будем слушать речь президента и радоваться все вместе.

С такими людьми, как Нина и Юрий, всем сердцем любящими Украину – Россия не имеет никакого шанса на победу. Украинцы – едины! Кто-то защищает нашу Родину прямо сейчас, а кто-то будет ее отстраивать. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы на нашей земле, наконец, был мир.