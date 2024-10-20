Настоящие герои: как 9 морпехов попали в окружение на Курщине, вызвали на себя артиллерию и выжили

В Курской области 9 морпехов заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых защитников. Однако их окружили российские захватчики.

Украинские морпехи не сдались в плен, а вызвали прямо на себя всю артиллерию. Наши воины выжили, более того, когда отходили, подобрали других раненых защитников. Историю настоящих героев рассказали в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

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Правдивая история настоящих героев

9 бойцов из 36 бригады морской пехоты заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских защитников из Любимовки Курской области. Однако их окружили десятки российских захватчиков.

Они решили заставить их заплатить за них немалую цену и вызвали всю артиллерию, что была рядом, прямо на себя на свою позицию, чтобы дать им прикурить напоследок и не сдаваться в плен,

– рассказали в 36 бригаде.

Подчеркнули, что в ход пошло все, – и кассетные боеприпасы, и фугасные, и воздушные разрывы. В штабе все были расстроены "гибелью" храбрых морпехов, ведь их здание получило прямое попадание и загорелось.

Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!!!

– констатировали в 36 бригаде.

Подчеркнули, это правдивая история о храбрости и настоящий героизм, что напоминает такие фильмы, как "Ярость" или "Спасти рядового Райана". Однако это была реальность.

История настоящих Героев: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)