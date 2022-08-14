История Украины: что читать, смотреть и слушать

Война и новая волна российского вторжения пробудили большую силу – миллионы жителей Украины наконец-то осознали себя украинцами. Следующим и вполне логичным шагом стал интерес украинцев собственной историей.

То, что история – мощное оружие, известно издавна. Например, год назад появилась "историческая статья" за подписью президента россии Путина, которая утверждала, что украинцев не существует, а есть какой-то странный "один народ". Это произведение в 2021 году тогда восприняли как нелепую шутку, а также как повод посмеяться над российской исторической наукой, ведь не сам путин писал тот низкопробный пасквиль. Но в 2022 году стало понятно, что "статья" была программной и фактически благословила продолжающийся и ныне геноцид украинцев.

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Украинцы мужественно противостоят российскому вторжению и на поле боя, и в социокультурном пространстве. Сейчас в мифы об "одном народе" уже давно никто не верит – путин своей "статьей" добился прямо противоположных результатов. Сейчас украинцы активно ликвидируют не только оккупантов, но и пробелы в знаниях по истории Украины .

Как и в любой науке, а история –именно наука, в истории есть свои законы, правила и инструментарий. Следует различать историческое знание и историческую память, понимать контекст и историческую эпоху. Лишь после этого история из "рассказа" или "анекдота" (в первоначальном смысле слова) станет концепцией и откроет целостную картину того, что было прежде.

Это длинный, однако, интересный путь, 24 канал расставляет на нем свои небольшие указатели и рассказывает, где и что читать/смотреть/слушать по истории Украины, чтобы знать больше и не стать жертвой опасных выдумок и мифов.

Литература

Книг по истории Украины много, однако, не все из них годятся для первого знакомства. Дело в том, что среди многих историков существует мнение, что историческое знание – не для всех, поэтому порог входа должен быть высоким, как минимум – высшее образование и способность к критическому мышлению. Именно поэтому некоторые действительно крутые работы просто невозможно читать неподготовленным людям.

Это не просто так, ведь канцелярит и ворох примечаний прячут от непосвященных тайны истории и являются своеобразной "защитой от дурака" – то есть появления и распространения мифов о "выкопанном украинцами Черном море", "украинской трипольской культуре", "Велесовой книге", "Путь ариев", "Гатиле, богом данной" и Святославе-завоевателе вселенной, Харькове – первой столице Украины, 12 миллионах убитых украинцев в годы Голодомора, 100 000 уничтоженных в "Волынской резне" поляков, "цивилизованных россиянах" и т.д. История, лишенная такой защиты, в преступных руках превращается в пропаганду. Например, следствием неосторожного обращения с историей является создание культа "пободобеседия" в россии или возникновение нацизма и Германии.

В этом материале только книги, написанные на простом и понятном языке. Они могут стать отправной точкой для собственных исторических поисков и необходимой базой для этих странствий.

Орест Субтельный "Украина: История" ("Основы", 1991)

Это абсолютный бестселлер с собственной уникальной историей. Учебное пособие по авторству гражданина Канады Ореста Субтельного вышло на украинском языке в 1991 году и имело эффект настоящей бомбы. Книга разрушила исторический "железный занавес" и рассказала о страницах истории, которые раньше были табуированы. Это был гвоздь в гроб советскому, а шире – российскому взгляду на нашу историю (именно его навязывали украинцам в школах и вузах много лет).

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Субтельный убедительно показал, что история Украины должна быть украиноцентричной, что не нужно стыдиться собственных героев и жить чужим умом. Книга Ореста Субтельного для многих украинцев стала первым школьным учебником истории, для многих – настольной книгой и ответом на вопросы кто такие украинцы, а самое главное – почему вы являетесь украинцем.

Сергей Плохий "Врата Европы" ("Клуб семейного досуга", 2016) и "Происхождение славянских наций" ("Критика", 2015)

Не менее выдающуюся работу провел гарвардский профессор Сергей Плохий. Его книги рассказывают об истории народа Украины и превращении его в украинскую нацию. Также господин Плохий дает убедительный ответ на вопрос, почему украинцы не могут быть одним народом с так называемыми россиянами.

Возможно, если бы россияне во главе с Путиным читали Плохия, а не мединского и других солженицыных, то давно бы отстали от нас, начали думать о самих себе и наконец избавились от нужников на улице и у изголовья.

Ярослав Грицак "Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины" ("Портал", 2022)

Если Орест Субтельный научил нас смотреть на мир как украинцы, то книга львовянина Ярослава Грицака идет дальше и дает ответ на вопрос, какое место украинцев в мире, а также – раздвигает границы и вводит украинцев в мировой контекст. Удивительно, но до него украинские историки видели отечественную историю как что-то замкнутое, Грицак же предложил рассматривать историю Украины как органическую часть всемирной истории. Более того – у него все получилось.

Алексей Толочко "Наброски начальной Руси" (Laurus, 2015)

Представьте себе, что то, что вы учили в школе на уроках истории и университетах о создании и первые века Киевского средневекового государства – выдумки и фарс (для многих будет шоком уже то, что государства под названием "Киевская Русь" не существовало, этот термин был придуман только в 19 веке).

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В небольшой книжке Алексей Толочко убедительно "уничтожает" несколько веков исторических поисков своих предшественников (в частности, и работы своего отца, а вместе с ним – и всю современную российскую научную школу), буквально понимавших утверждение древнерусских летописей о событиях, свидетелями которых их авторы не были и не могли быть.

Эта книга действительно взрывает мозг, но только подготовленному читателю, которому не нужно искать в Википедии, кто такой Рюрик или Ольга и что такое "Путь из варягов в греки".

Иван Патриляк "Победа или смерть": украинское освободительное движение в 1939 – 1960-х гг." ("Клуб семейного досуга", 2015) + "Страсти по Бандере" (сборник эссе, "Грани-Т", 2010)

История украинского повстанческого движения середины ХХ века, пожалуй, одна из самых сложных тем для ученых. Здесь есть и российская пропаганда, годами изображавшая украинских героев кровавыми убийцами и монстрами, ее стараниями появились мифические "бендеры" и "нацисты", которыми в России до сих пор пугают детей и взрослых. Также есть эпизоды коллаборации отдельных участников украинского освободительного движения с настоящими нацистами и участие украинцев в Холокосте.

Есть польские и еврейские исторические мифы относительно тех событий, они и сейчас активно влияют на историческую память во многих странах и могут быть причиной громких скандалов. Например, недавнее заявление посла Украины в Германии господина Мельника, буквально повторившего тезис Нюрнбергского трибунала, стоило ему его должности, а так называемый польский закон "О бандеризме" 2018 года едва не стал причиной ухудшения отношений между украинцами и поляками.

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Единственным выходом в этой ситуации является принцип "Извиняем и просим прощения", а также перевод острой политической полемики в уровень научной дискуссии. Собственно, этим уже много лет занимается киевский историк Иван Патриляк. Его монография 2015 "Победа или смерть" стала этапной для понимания роли и места украинских повстанцев, а для многих этот труд является отправной точкой для исследования и понимания сложных событий середины прошлого века.

Бонусом к монографии профессора Патриляка рекомендуем публицистический сборник "Страсти по Бандере", иллюстрирующий конструктивную дискуссию вокруг этой исторической фигуры.

Мирослав Попович "Красный век" ("АртЭк", 2005 и несколько переизданий, в частности в издательстве "Фолио")

Из всех авторов в данном ТОП-6 Мирослав Попович – единственный не историк, он – философ, а значит, предлагает совсем другой уровень обобщений и смыслов. Впрочем, его работа именно историческая и рассказывает о 20 веке.

В центре внимания – Украина и влияние, которое на нее оказала советская оккупация. Автор органично вводит Украину в европейский и мировой контекст.

И пусть вас не пугают 800 страниц – они читаются довольно легко. Это одновременно и простая, и сложная книга, но она дает ответ на вопрос, почему тоталитаризм – это плохо, российский империализм – еще хуже, чем Украина – это Европа, и это – хорошо.

YouTube

Мы живем в 21 веке, поэтому ограничиваться чисто книгами – не вариант. Существует множество вариантов, где вы можете узнать новое об истории Украины в удобном для вас формате.

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Одной из любимых платформ для украинцев является YouTube, за короткий срок там расцвело немало каналов и проектов исторической тематики. Вот некоторые из них.

История без мифов

Этот канал особенный, ведь работает без "спецефектов" и громких заявлений. Его автор – Владлен Мараев – приглашает на разговор профессиональных историков – узких специалистов по конкретным темам и периодам. А те, в свою очередь, рассказывают просто о сложном. Кто бы мог подумать, что это сработает?

Как роспропаганда использует фейки об Украине – смотрите видео:

Твоя подпольная гуманитарка

Совместный проект молодых ученых Остапа Украинца, Евгения Лира и Екатерины Дудки стал настоящим культурным явлением на YouTube.

Тематика канала шире, чем просто история. Он рассказывает об украинской культуре, литературе, филологии и т.д. Однако все это, по желанию, легко становится частью исторического контекста, а потому – выпуски-разведки можно вполне органично идентифицировать как исторические. Например, история о "Велесовой книге" или о "Первом по благозвучию в мире украинском языке", истории украинской брани и т.п. это классические исторические исследования "гуманитарки".

Как украинский язык сформировал русский – смотрите видео:

Это авторский канал известных остряков и литераторов братьев Капрановых. Идея – простым языком рассказывать об истории Украины. С началом российского вторжения канал получил новое дыхание и стал настоящим "рассадником русофобии" (напомним, он все еще недостаточен). Авторы уделяют большое внимание развенчиванию российских исторических мифов и правильно поступают, ведь те засели очень глубоко.

Вспомнить все

Небольшая группа авторов 24 канала за несколько лет совершили настоящий подвиг. они исследовали культовые события и вещи, которыми жили украинцы в последние 80 лет.

Классический формат из-за этой оптики стал ностальгическим и ламповым, а главное – душевным.

Матч Украина – Россия (1998 год). Первый, суперпринципиальный – смотрите видео:

Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла

Как и "Вспомнить все", "Колапс" – это не совсем YouTube, а телевидение. Впрочем, сейчас ТВ, а особенно "Суспильне", где состоялась премьера, – мало кто смотрит. И в этом конкретном случае – совершенно зря.

Это большой документальный сериал (продюсер Ярослав Лодыгин, сценарист – Александр Зинченко) на 7 эпизодов о событиях 1991 года, ознаменовавших развал СССР и появление независимой Украины. Уникальные кадры, откровенные рассказы, переворачивающие с ног на голову известные факты и установившуюся трактовку всем известных событий. Это действительно круто и заслуживает признания или хотя бы "любовь".

Подкасты

В США подкасты – это целая религия и культурный феномен, в Украине – только тихая гавань для своих и хипстерская экосистема. Однако и здесь есть настоящие жемчужины, в том числе и исторические.

Этот подкаст задумывался как нечто легкое, а уважаемый историк и публичный интеллектуал Грицак должен был превратиться в битника и рассказывать о музыкантах 60-80-х годов прошлого века, впрочем, российское вторжение изменило эту концепцию и подкаст стал историческим или даже историсофским.

В нем Ярослав Грицак ищет исторические параллели российскому нашествию 2022 года и находит их не в Зимней войне в Финляндии, а во вторжении персов в Грецию 2500 лет назад, рассказывает, как должна быть наказана россия и россияне, возможно ли примирение с нацией убийц и мародеров, а также отмечает, что "хорошие русские" все же существуют (эту крамолу господин историк объясняет).

Исторический подкаст "Суспильного" – крутой. Как известно из названия, он о современной истории Украины, но не просто. Это будет история, которую расскажут вам Сергей Жадан, ONUKA, Тарас Тополь, Джамала, Ахтем Сеитаблаев, El Кравчук и другие украинские звезды. Темы – знакомые, а на самом деле – нет, это Афганистан и Чернобыль, шахтерские протесты и возвращение крымских татар, "челноки" и первые салоны, ставшие первыми "клубами" в 90-е.

Рассказ об истории в формате интервью с историком-экспертом – фишка подкастов под брендом "Локальная история". Здесь есть подкасты, посвященные обыденной жизни древних городов, исторической гастрономии украинцев, историческим песням, пассионариям и т.д.

На самом деле это больше, чем просто подкаст, а мультимедийная платформа с сайтом, собственным журналом, активными соцсетями, YouTube-каналом исторических видео Без брома (его также смело заносите в список нужных и интересных). Тематика – от палеолита к настоящему, в частности – события последних дней и новости с фронтов украинско-российской войны

Автор подкаста Ирина Игнатенко рассказывает не о громких исторических событиях, а о неведомой обыденности. Он – об истории интимных отношений в традиционном украинском обществе.

В каждом эпизоде ​​исследовательница рассказывает, какие традиции и порядки были у наших предков и, как они получали и лишали себя удовольствия. К сожалению, есть только первый сезон подкаста, второй готов и должен был выйти в марте 2022 года, однако из-за вторжения россиян проект встал на паузу.

В 2019 году взяла старт платформа MEGOGO Audio. Она занимается выпуском классических подкастов, в частности исторических. Один из таких – реконструкция трагических событий 1961 года в Киеве, когда в результате наводнения погибли сотни человек. Трагедию долгое время замалчивала власть и правда стала известна только в наше время.

Также на платформе есть другие исторические проекты – рассказ о городе-призраке Припять, история величайшего украинского футбольного тренера Валерия Лобановского и тому подобное.

Что еще

Для кого подкасты – немного сложно, есть решение – интернет-сайты, а на самом деле – электронные журналы исторической тематики. Среди них – уже упомянутая "Локальная история", фундаментальная "Историческая правда" и ироничный и несколько хулиганский WAS. Также немало интересного и исторического найдете на Захид.net, Бабеле и даже графоманском "Збруче".

Кроме того, есть достойные исторические каналы в телеграмме. В частности, канал KGB files исследователя тоталитаризма и резидента архива СБУ Эдуарда Андрющенко, История и память от Национального института исторической памяти, канал архивных фото времен Второй мировой Рейхскомиссариат Украина и еще много всего интересного.

Выбор – широк, но не забывайте, что первым правилом "потребления" исторического материала является активное применение критического мышления.