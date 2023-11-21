"Родители в Таджикистане даже не знают о моем контракте": история десантника с позывным "Чечня"

Тоир родился в Украине, но его родители родом из Таджикистана. В начале второго года полномасштабного вторжения парень присоединился к 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Чтобы попасть в Вооруженные Силы Украины, молодому человеку пришлось подписать контракт. Ведь, учитывая молодой возраст и отсутствие военного опыта, Тоира не могли мобилизовать до достижения 27 лет. Ко Дню десантно-штурмовых войск ВСУ, который ежегодно отмечают 21 ноября, 24 Канал пообщался с бойцом о его решении и боевом пути.

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Когда мы впервые встретились с Тоиром, признаюсь честно: стало как-то неловко. После длительной дороги из Львова в Донецкую область ты выглядишь не слишком презентабельно. Казалось бы, отлично сможешь вписаться в эстетику прифронтовых городков.

Вместо этого нас встречает боец с идеально ухоженной красивой бородой. Чувство, будто он только что вышел из барбершопа. Хотя в действительности еще вчера уничтожал врага на боевых позициях. На фоне этого парня тебе действительно становится неудобно за немытую голову, неухоженную бороду и вообще "помятую" после дороги внешность.

Боец скромно уверяет, что не любит общаться с журналистами. Мол, не любит чрезмерное внимание к своей персоне. Впрочем, когда разговор все-таки начинается, ты осознаешь, что Тоир – настоящая находка для любого журналиста. Парень может часами с искренним увлечением рассказывать о своей работе. Твоя задача – только не мешать этому.

О впечатлении от первой встречи с бойцом с позывным "Чечня" можно рассказывать очень долго. Впрочем, еще интереснее история о его боевом пути.

Сбился со счета на 150-й единице российской техники

Полномасштабное вторжение молодой человек встретил в Днепре, где жил. Его родители в то время жили в селе на границе Херсонской и Николаевской областей.

С утра позвонил отец и рассказал, что началась война. Я сначала даже не поверил ему. А когда вышел на балкон покурить, услышал первый взрыв. Он был ну очень громким,

– вспоминает Тоир.

Позже парень поехал в деревню к родителям, которые планировали эвакуироваться. В это время россияне оккупировали Херсонскую область и уже планировали захватить Николаев с последующим выходом на Одесскую область.

Мимо отцовской деревни в сторону Николаева как раз двигалась огромная колонна российской военной техники. "Чечня" уверяет: она была настолько многочисленной, что подсчитать количество техники было просто невозможно.

У моего старшего брата друг работает в полиции. Мы тогда передавали информацию. Но честно, когда я досчитал до 150 – 155 единиц, то уже сбился со счета, столько техники там было,

– рассказывает парень.

Впоследствии семья будущего бойца была эвакуирована в Европу. Его старшие братья со своими семьями остались в Германии, а родители отправились на родину – в Таджикистан.

Сам Тоир, в отличие от братьев, является гражданином Украины, поэтому не мог уехать за границу. Парень сначала некоторое время жил в Николаеве, а позже перебрался во Львов, где пробыл почти год, пока не решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины, а именно к 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Лицо львовского десанта: смотрите видео

Родители ничего не знают о контракте в ВСУ

После почти года жизни во Львове в январе 2023 года Тоир размышлял над тем, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Парень просто не мог сидеть дома и стремился присоединиться к уничтожению агрессора.

Перед этим у меня целый месяц весь тикток, все рекомендации были забиты темой ВСУ, фронта и т.д. И я такой думаю: мужик, какие тебе еще знаки нужны?

– вспоминает "Чечня".

После непродолжительных раздумий парень отправился в территориальный центр комплектования. Выбрал просто любой – в гугле искал адреса ближайших ТЦК. Впрочем, с первого раза немного не повезло.

Когда я только пришел, началась воздушная тревога и ТЦК закрылся. А я такой сижу перед входом и жду. Думал, меня с красной дорожкой будут встречать, а тут еще нужно ждать воздушную тревогу. Сижу и думаю: а оно тебе точно нужно?

– вспоминает Тоир.

После окончания воздушной тревоги работники ТЦК не сразу поверили, что молодой человек действительно добровольно пришел присоединиться к ВСУ. В то время очереди из добровольцев в центры комплектации были уже не такими частыми явлениями.

Боец рассказал, что ему пришлось убеждать работников ТЦК, что его решение действительно обдуманное и принято при светлой памяти. Тогда ему объяснили, в какой именно районный центр комплектования следует обратиться, учитывая его регистрацию как внутренне перемещенного лица.

Там на вопрос, к какому роду войск парень хочет присоединиться, Тоир ответил: Силы специальных операций. После этого его попросили подождать несколько дней, пока работники ТЦК передадут данные в ССО. Но, к сожалению для парня, набор в Силы спецопераций тогда не проводили.

Вместо этого ему предложили Десантно-штурмовые войска, и парень ответил согласием. Чтобы попасть в ВСУ, Тоиру пришлось подписать контракт – из-за молодого возраста в 24 года и отсутствия военного опыта мобилизовать его не могли.

О своем решении подписать контракт боец ничего не сказал родителям. Рассказал, якобы его мобилизовали, а военную службу он проходит глубоко в тылу – занимается ремонтом техники и документооборотом подразделения.

Я не хотел, чтобы они жили в постоянном стрессе и переживаниях. Мои родители уже пожилого возраста – отцу 65 лет, и у него проблемы с сердцем. Так что лишний раз ему лучше не волноваться,

– объяснил Тоир.

Львовские десантники за работой с АГС-17 / Фото 80 ОДШБр

На этой войне ты – универсальный солдат

После неудачи с ССО парень присоединился к 80 ОДШБр. И сейчас, находясь в госпитале, где боец приходит в себя после второго своего ранения, уверяет: ни разу не пожалел о таком выборе.

Наш батальон, особенно наша рота – это как одна большая семья. Я могу полностью положиться на своих пацанов, а они на меня. И когда получил ранение, я точно знал, что меня вытащат,

– рассказывает "Чечня".

В результате атаки вражеского дрона военный получил осколочные ранения руки и ноги. Находясь в госпитале, бойца больше волнует только то, что он выбыл на длительное время и несколько месяцев не сможет помочь своим собратьям.

После прохождения военной подготовки Тоир получил военно-учетную специальность оператора противотанковых ракетных комплексов. В частности, работает с автоматическим станковым гранатометом. Впрочем, на фронте приходилось выполнять разную работу, в том числе и роль пехотинца.

Как говорит наш командир, на этой войне ты должен быть универсальным солдатом. И так действительно есть. После своего первого ранения я долго не отлеживался в госпитале, а быстро вернулся. Но ходить на боевые позиции тогда было сложно. Поэтому я сел за авто и развозил боекомплект на позиции и эвакуировал наших раненых,

– вспоминает боец.

В целом военный уверяет: никогда ни от одной работы не отказывается. Насколько сложной бы она ни была.

Я почему такой позывной получил. Во-первых, я немного похож на них (на чеченов – 24 Канал). А во-вторых, у меня и характер такой "подорванный" – я всегда за любой "движ". Хотя, после первого ранения стараюсь быть осторожнее,

– рассказал "Чечня".

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Обороняться сложнее, чем наступать

Весной 2023 года, когда Тоир начал выполнять боевые задания в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, подразделение держало оборону на Бахмутском направлении – вблизи Ивановского. Уже ближе к лету началось наступление украинских сил, в ходе которого львовские десантники вместе с прикомандированными подразделениями освободили Клещеевку.

Освобождение села было чрезвычайно изнурительным для Сил обороны. Впрочем, боец убежден, что находиться в наступлении, когда ты владеешь инициативой, несколько проще, чем находиться в обороне.

Даже морально проще. Сравним, например, работу штурмовиков и бойцов из групп закрепления. Да, работа штурмовиков очень сложная, но они могут за несколько часов выполнить задачу и прикрыть группу закрепления, пока те готовят для себя позиции. А дальше именно ребята из группы закрепления держат оборону, сдерживая контратаки врага,

– рассказывает Тоир.

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Любимая девушка – мой "стоп" на этой войне

Уже во время военной службы у Тоира завязались серьезные отношения. С девушкой он знаком много лет, но начали встречаться они только летом 2023 года.

К сожалению, пока между молодой парой огромное расстояние – девушка с начала полномасштабного вторжения живет в Швейцарии. Впрочем, ближе к Новому году планирует навестить своего парня.

Девушка – это такой мой "стоп" на этой войне. Я понимаю, что меня ждут. Наконец-то могу с кем-то поговорить. Я и своим собратьям могу рассказать все, что меня волнует. Но это совсем другое,

– говорит Тоир.

Парень признается: отношения с девушкой заставляют его задумываться и мечтать о том, что будет после украинской победы. Он понимает, что хочет от жизни после войны.

Я знаю, что я хочу построить счастливую семью. Я откладываю какую-то часть денег из боевых премий – я знаю, что после войны хочу открыть собственный бизнес,

– поделился боец.