Люди до сих пор живут надеждой, – волонтер из Канады об эвакуации и помощи гражданским на Востоке

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Отчаянное сопротивление украинцев российской агрессии вдохновило и смотивировало не одну сотню иностранцев оставить мирную жизнь и заниматься волонтерством в Украине. Сегодня их ресурс помогает делать нашу страну еще сильнее.

Волонтерка Эйприл Хаггет – канадка, которая в декабре 2022 года покинула свою спокойную жизнь и приехала в Украину. Сейчас она живет в Славянске, который расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта, и ежедневно делает вещи, которые приближают нас к победе.

В конце января 2023 года Эйприл вместе с единомышленниками создала благотворительную организацию "Планета людей". Благодаря соцсетям она рассказывает иностранцам о реальной ситуации в Украине, о том, как живут люди в прифронтовых регионах, в чем нуждаются, и самое главное – призывает их не быть равнодушными к войне и помогать.

Сейчас главный акцент работы женщины и ее организации – помощь военным. Кроме этого, они также занимаются эвакуацией гражданских, доставкой воды в прифронтовые районы и помощью животным.

О жизни на Востоке Украины, опасности во время эвакуаций, детях, которые живут неподалеку от фронта, и катастрофической ситуации с бездомными животными – читайте в интервью Эйприл Хаггет 24 Каналу.

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Первая поездка в Бахмут и эвакуация дедушки с пчелами: начало волонтерства

Как началась ваша волонтерская деятельность в Украине?

3 декабря 2022 года я приехала в Киев. Тогда я еще ничего не знала об Украине. Побыв здесь несколько дней, я поняла, что война переместилась на Восток и Юг Украины, поэтому приняла решение переехать на Салтовку, что в Харькове. Там вокруг моего дома почти все другие здания были разрушены.

Впоследствии я познакомилась с канадцами, которые тогда занимались доставкой еды в Бахмут и Заречное. 10 – 11 января я впервые посетила Бахмут – этот момент стал для меня переломным. Вообще я должна была приехать в Украину всего на 20 дней.

В Бахмуте я сразу поехала на полевую кухню, где готовили еду для гражданских. Одна женщина поинтересовалась, откуда я. Я ответила, что из Канады. После чего она начала плакать и сказала, что украинцы любят Канаду. Другая женщина услышала это и также расплакалась.

Первый визит Эйприл в Бахмут в январе 2023 года / Видео предоставлено 24 Каналу

В этот момент я поняла, что это не я стою перед этими людьми, которые живут без связи, новостей и отрезаны от коммуникации. Для них я – это моя страна, которая не забыла, помогает и поддерживает Украину. Они не забыты, мир все видит. Поэтому я продлила свое пребывание еще на месяц и начала регулярные поездки в Бахмут.

В январе я приобрела машину. С тех пор начала ездить самостоятельно в прифронтовые города с продуктовыми наборами и раздавала их всем, кого могла найти в этих населенных пунктах. На тот момент я занималась только гуманитарной помощью. Фактически это стало стартом всей кампании.



Гуманитарная помощь гражданским / Фото предоставлено 24 Каналу

Почему вы решили присоединиться к волонтерской эвакуации?

Не знаю, я ли это решала. Я чувствую, если мы можем что-то сделать, то мы должны это сделать. У меня есть большой и пустой автомобиль, которым можно вывезти достаточно много вещей.

Я все равно езжу в прифронтовые населенные пункты, чтобы отвезти гуманитарную помощь, передать военным то, о чем они просили и т.д., так почему я не могу оттуда вывезти кого-то? Если ты можешь делать что-то, например, плести маскировочные сетки, заниматься эвакуацией гражданских, помогать животным, то почему бы нет? Я просто не могу отказать людям, которые нуждаются в помощи.

Какая история эвакуации вас поразила или шокировала больше всего?

Однажды нам позвонил 85-летний мужчина из Северска. Его жена выехала еще раньше, а он отказался, потому что не захотел выезжать без своей пасеки и пчел. К сожалению, многие люди зависимы от своих "пчел".

Для эвакуации мы подготовили две машины и большой прицеп, куда загрузили 18 ульев и все возможные вещи, которые смогли туда поместиться. В прицеп мужчина также загрузил один мотоцикл, но второй – не влезал.

Один из моих коллег сказал, что единственный вариант забрать этот мотоцикл из Северска – поехать на нем. И что вы думаете? Этот старик просто посреди ночи ехал из Северска к безопасному месту мимо танков, БМП и военных машин. На своем мотоцикле дедушка доехал до Краматорска. Это, пожалуй, была самая интересная эвакуация.

Самый громкий взрыв в жизни: как Эйприл попадала под обстрелы россиян

Приходилось ли вам попадать под обстрелы, или на заминированные дороги?

В прифронтовых регионах почти вся территория заминирована. Поэтому у нас есть правило – мы не ездим полевыми тропами, неизвестными путями, например, по дороге в Изюм нельзя останавливаться вдоль обочины.

Во время оккупации в Харьковской области россияне разбросали "лепестки" (противотанковые мины, ПФМ-1 – 24 Канал). Например, в Северске много дронов, особенно разведывательных. Прежде всего их россияне используют, чтобы знать, где скапливаются люди. А потом по этим местам российские солдаты направляют "Грады", кассетные снаряды и тому подобное.

Во время прошлой миссии мы фактически стали свидетелями атаки ракетой С-300. Сначала мы услышали работу разведывательного дрона, поэтому забежали внутрь здания. И буквально через 5 минут раздался чрезвычайно громкий взрыв. Прилет был в двух кварталах от нас. Это самый громкий взрыв, который я слышала в своей жизни.

Российский обстрел Северска во время волонтерской миссии / Видео предоставлено 24 Каналу

Есть еще одно правило, если слышишь дрон – прячься, потому что он ищет тебя. Россияне смотрят, кто приезжает, где скопление людей, где позиции военных, а потом через 50 минут начинает работать артиллерия.

Например, в Северске я бываю 4 раза в неделю и каждый раз там одинаковая ситуация: взрывы, звуки стрельбы, артиллерия. Возвращаясь в Славянск, всегда чувствую пустоту внутри, ведь мы уехали, а люди останутся.

Почему гражданские отказываются от эвакуации и как их убеждают

Как часто люди отказываются от эвакуации? Как уговариваете или убеждаете их?

Каждый раз мы уговариваем людей выехать, но почти все время слышим отказы. Как с этим мужчиной, жена которого выехала, но он не мог оставить пчел.

Во время крайней эвакуации мы вывезли семью, которая до последнего отказывалась, пока россияне не уничтожили их дом и летнюю кухню. До эвакуации эти люди вынуждены были жить в маленьком гараже вместе с мотоциклом.

Люди в прифронтовых городах живут в надежде, что рано или поздно вернутся к мирной жизни. Но мы заложники наших воспоминаний, мы забываем, что можно построить новый дом.

Однажды, во время обстрела, когда российская армия выпускала свои ракеты по квартирам украинцев, мы услышали по радио речь Владимира Путина, который уверял, мол, что все будет хорошо и гражданским не надо бояться. Я неоднократно слышала эти речи по радио, но люди в прифронтовых городах отрезаны от коммуникации и не знают, что их ждет.

Украинские радиостанции должны работать на этих территориях, объясняя реальное положение вещей. Потому что россияне побеждают в информационной войне на Востоке, ведь люди слушают их радио, у них нет альтернативы.

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Волонтеры пытаются как можно больше объяснять этим людям, что происходит вокруг, какие могут быть последствия, если они останутся. Мы имеем двух переводчиков, которые говорят на русском языке, а он, к сожалению, преобладает на Востоке. Благодаря им мы выстраиваем коммуникацию с гражданскими и узнаем об их потребностях.

По моему мнению, мы будем слышать отказы об эвакуации до тех пор, пока российские ракеты и снаряды полностью не уничтожат жилье этих людей. Но если часть квартиры или дома уцелела, то люди остаются и пытаются жить как будто обычной жизнью.

Не могут учиться и привыкли к взрывам: как живут дети на Востоке

Вы – мама троих детей. "Если Россию не остановить, то она пойдет дальше. Я не хочу, чтобы мои дети видели и знали что такое война", – так вы отвечаете на вопрос, какой ваш главный мотив помогать Украине. К сожалению, в прифронтовых регионах до сих пор живут семьи с детьми. Как часто вы встречаете детей на Востоке, о чем они вам рассказывают?

Морально это трудно, потому что дети выглядят счастливыми. Они могут найти счастье в буквальном смысле во всем. Однако, по моему мнению, они отстают в учебе и не имеют должного уровня медицины. Многие из них являются учениками начальной и старшей школы. Это как раз тот возраст, когда должно происходить полное развитие и получение знаний, но в результате это будут взрослые без образования и с проблемами ПТСР.

Это проблема всей восточной части Украины, где дети не могут учиться и социализироваться. К сожалению, нет системы, которая переместит их в безопасные регионы. Должна быть программа, которая поможет им учиться и проходить терапию. Об этом надо думать уже, а не после войны.

Например, в Омельнике на Запорожье до сих пор живет много детей и ежедневно там раздаются взрывы. Населенный пункт не находится у линии боевого столкновения, но и не слишком далеко от нее. Дети реально могут иметь проблемы следующие 10 лет.

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Такая ситуация и в Херсоне. Как-то я проходила мимо детской площадки, в этот момент раздались громкие взрывы и дети, которые были на ней, просто сказали: "О, это бомбы", а дальше просто продолжили играть.

Эйприл Хаггет с организацией раздают подарки детям в прифронтовых городах / Фото предоставлено 24 Каналу

Как волонтеры привозят воду в прифронтовые города

Вследствие постоянных российских обстрелов прифронтовые города становятся фактически непригодными для жизни. Оккупанты уничтожают всю инфраструктуру. Жители этих регионов живут без газа, электричества и воды. Вы вместе с другими волонтерами регулярно возите туда воду. Расскажите подробнее об этой миссии – каким городам помогаете?

Сегодня мы помогаем Закитному и Северску. Городская администрация Северска привозит 10-тонную цистерну воды. Она очень большая и блестящая, поэтому загонять ее в город опасно.

Мы встречаем грузовик за пределами города на безопасной территории. Далее используем собственные помпы и цистерны, на которые собирали средства. Мы набираем воду в эти цистерны, которые стоят в наших автомобилях, и подготовленным конвоем отправляемся в город.

Воду свозим к определенной точке, где ее могут набрать местные. За одну поездку удается привезти около 4,5 тонн воды. Придя на это место, люди также могут получить помощь, еду и тому подобное. После этого мы уже едем по городу с меньшими цистернами и раздаем ее людям, которые не смогли прийти. В это время мы общаемся с местными и выясняем их потребности.



Волонтеры обеспечивают Северск и Закитное водой / Фото Defacto Humanity

Доставка воды очень опасна. Каждый раз все по-разному, но это самый удачный момент уговорить людей эвакуироваться, получить запросы о помощи, эвакуировать животных.

Ситуация на грани эпидемии: как спасают бездомных животных с Востока

Еще одна проблема прифронтовых регионов – бездомные животные. К сожалению, их количество увеличивается. Расскажите, как помогаете четвероногим и находите им новые семьи?

В этом вопросе нам крайне необходима помощь украинцев. Приюты заполнены по всей стране. Это одна из причин, почему мы делаем стерилизации. На одной неделе мы сделали 12 стерилизаций, но еще есть второй важный момент – куда забирать этих животных? Сейчас некоторых из них мы отвозим на передержку в Киевскую область и пытаемся найти новых владельцев в Европе, потому что местные их просто не забирают.

К сожалению, очень много центров по спасению животных не имеют возможности принимать животных, потому что они переполнены. Именно поэтому нам нужны украинцы. Кому не позвонишь, никто не может взять, потому что негде разместить. И ты просто ждешь, пока тебе кто-то не позвонит сам.

Ситуация на Востоке с бездомными животными достигает уровня эпидемии. Год назад я была на встрече с представителем одной из общин и неоднократно поднимался вопрос, что если мы не займемся стерилизацией бездомных животных, то будем иметь серьезные проблемы.

Жизнь в прифронтовых регионах сложная для животных. Недавно во время эвакуации после обстрела нам приходилось одному котику ампутировать лапку, а другому – удалять глаз. Это, конечно, усложняет поиск новых владельцев. Но мы материально поддерживаем передержки, максимально продвигаем поиск будущих семей в Европе. Это наш единственный выход.

Кот по кличке Седой пострадал во время российского обстрела / Видео предоставлено 24 Каналу

Конечно, таких историй тысячи, ведь нас продолжают поддерживать сотни или даже тысячи иностранцев. И украинцы благодарны каждому, кто в это сложное время подставляет нам плечо поддержки. Ведь сейчас Украина как никогда раньше нуждается в помощи всего мира.