История всех рассудит, – Кулеба о "троянских конях" в ЕС, которые не хотят прощаться с Россией

Практически все страны Евросоюза поддерживают Украину в войне, которую против нашего государства развязала Россия. Однако есть и те страны, которые не хотят разрывать связи с Россией и выполняют роль "Троянского коня" в ЕС.

История всех рассудит – Кулеба

Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с коллегами из государств Балтии. Украинский министр предостерег государства, которые поддерживают хорошие отношения с Россией.

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Кулеба назвал "троянскими конями" страны ЕС, которые имеют теплые отношения с Россией, несмотря на военную агрессию Владимира Путина против Украины.

Министр иностранных дел Украины призвал такие государства изменить свою позицию. Кулеба убежден, что история докажет, что они выбрали не ту сторону.

А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией исполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так,

– заявил он.

Кулеба сделал заявление на фоне нового пакета санкций против России

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями из-за вооруженной агрессии против Украины. Еврокомиссия уже подготовила 6 пакет санкции против России, включающий эмбарго на нефть и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Чтобы санкции вступили в силу, они должны быть поддержаны странами ЕС. Сообщалось, что страны Евросоюза почти не пришли к согласию по поводу 6 пакета санкций, направленных против России.

Однако новые ограничения против России раскритиковал друг Путина – президент Венгрии Виктор Орбан. Он назвал эти санкции "исторической ошибкой".

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Кулеба на брифинге сообщил, что введение нефтяного эмбарго – ключевой проблемный вопрос. По его словам, некоторые страны ЕС выступают против введения эмбарго или хотят, чтобы их освободили от введения на время.

Среди этих стран есть и те, которые многое сделали для Украины, и мы понимаем их ситуацию. Но есть там страна, которая торпедирует весь санкционный пакет из-за темы нефтяного эмбарго, чтобы сохранить отношения с Россией,

– заявил он.

Кулеба подчеркнул, что идея отсрочки нефтяного эмбарго – ошибка. Он пояснил, что оплата российской нефти стабилизирует экономику России, финансирующую армию агрессора.

"И потом вы будете финансировать в еще больших объемах восстановление Украины. Поэтому надо думать о том, что поможет остановить войну как можно скорее, а это – скорейшее нефтяное эмбарго", – резюмировал министр иностранных дел.

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