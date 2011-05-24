Россия убила маму, мужа и брата: история Татьяны Ластович, которая осталась одна с 3 детьми

У Татьяны Ластович война забрала почти всю семью – маму, мужа и родного брата. Все трое были военными-"азовцами" и до последнего защищали нашу страну от оккупантов. Теперь Татьяна осталась одна с маленькими детьми.

Первым Россия убила Юрия, брата Татьяны, еще в 2018 году на Донбассе. Муж и мама погибли на "Азовстали" во время боев за Мариуполь в 2022-м. Мама Наталья до сих пор там, ведь тело так и не удалось вернуть, а сама Татьяна уже и не верит, что это произойдет.

В рамках проекта "Жизнь после потери" 24 Канал рассказывает историю Татьяны Ластович и ее семьи.

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Первым Россия убила брата Татьяны

Юрий "Баррет" Луговский, родной брат Татьяны, ушел на войну в 2014 году в составе батальона спецназначения НГУ "Донбасс". Прошел "Иловайский котел", где погибло много его собратьев, и уже после присоединился к "Азову".

Вспоминая брата, Татьяна говорит, что он как будто был рожден военным. Единственное, что его интересовало, – это военное дело и боевые выходы. Юрий постоянно работал и к родным приезжал один раз в год на 10 дней в отпуск. И даже когда был дома, все его мысли были о том, что надо держать форму.

У него даже личной жизни не было, потому что он постоянно на боевых выходах, выездах, курсах повышения квалификации. Он был результативным снайпером. Его знал весь полк "Азов". Когда общаюсь с кем-то из ребят, то они узнают меня именно потому, что я сестра "Баррета", потому что он был очень крутым военным,

– рассказывает Татьяна.

"Баррет" погиб 9 марта 2018 года во время снайперской дуэли на Донбассе. Ему было всего 23 года.



Юрий "Баррет" Луговский / Фото, предоставленное 24 Каналу

О муже и маме, которые защищали Мариуполь

Со своим мужем, Алексеем "Кречетом" Ластовичем, Татьяна познакомилась через знакомых. Они оба служили в пограничной службе, хоть и на разных границах. Впоследствии Алексей присоединился к "Азову".

Татьяна рассказывает, что он был очень "домашним". Все собратья знали, что он говорит только о жене, детях и доме. Очень любил животных, постоянно забирал кого-то домой. Увлекался техникой и машинами, был водителем-механиком.

"Он был довольно молчаливый, но очень добрый – из тех людей, что последнюю рубашку снимет. Служба была его призванием. Когда я была беременна третьим ребенком, мы говорили о том, чтобы выбрать что-то спокойнее, может, военкомат. Но он говорил, что не сможет без этой военной жизни, братства. Это было его жизнью", – говорит Татьяна.



Бабушка Наталья и Алексей с детьми / Фото, предоставленное 24 Каналу

Перед полномасштабным вторжением Татьяна с мужем жили в поселке Ялта под Мариуполем, недалеко от базы "Азова". Последний раз супруги виделись 24 февраля 2022 года, когда муж с побратимами ехал защищать Мариуполь.

Мама Татьяны, Наталья Луговская, которую знают еще как "Ромашку", 24 февраля 2022 года уже была в Мариуполе. Она тоже была частью "Азова". Присоединилась к подразделению после смерти сына как психолог. Наталья была целеустремленной женщиной. Она "горела" военной психологией – постоянно развивалась в этом, искала новые знания и методики, имела очень много планов.

А еще была любящей бабушкой, постоянно баловала своих внучек. И даже в самые тяжелые времена на "Азовстали", под постоянными обстрелами и почти без еды, больше всего волновалась, как ее дочь и внучки. Постоянно просила Татьяну отправлять больше видео с девочками, потому что очень скучала по ним.

Все, кто ее знал, относились к ней как к маме. Многие люди, когда ее не стало, так и называли: "мама" или "мама Наталья" – и ребята-военные, и семьи погибших, и волонтеры. Ее знали все, вся "азовская семья". Мама была поддержкой и опорой для всех. Благодаря своей доброте она могла найти подход к любому,

– вспоминает Татьяна.



Наталья "Ромашка" Луговская / Фото, предоставленное 24 Каналу

Родные на "Азовстали", а Татьяна с детьми в оккупации: первые дни большой войны

В то же время Татьяна, которая в первые дни полномасштабного вторжения была на 7 месяце беременности, вместе с двумя дочерьми решили ехать в Энергодар, в Запорожье. Тогда город еще не был оккупирован, но россияне уже заблокировали его. Уехать Татьяна просто не могла, никто не соглашался брать беременную женщину с маленькими детьми и еще и двумя котами.

У Татьяны не было никакой связи ни с мамой, ни с мужем, которые были в Мариуполе. Первой на связь вышла мама Наталья – в середине марта, когда у военных появился Starlink. Сказала, что все хорошо, с Алексеем не виделась, но слышала по рации, поэтому он жив. Муж смог выйти на связь только в начале апреля. Звонил на 5 – 10 минут. В основном спрашивал, как Татьяна с детьми, потому что очень волновался за них в оккупации.

"Мама уже больше рассказывала. Об их быте, какие-то простые вещи. Например, что первое, что сделает, когда выйдет из "Азовстали" – закажет себе огромную пиццу "Четыре сыра" и будет с большим удовольствием ее есть. Там были большие проблемы с едой, но мама все равно больше волновалась, что нам с детьми нечего есть в оккупации. Это же мама", – рассказывает Татьяна.

Муж Алексей погиб от снайперской пули

21 апреля 2022 года россияне убили мужа Татьяны. Снайперская пуля пробила его бронежилет навылет. Алексей не дожил 3 недели до рождения их третьего ребенка. Уходя на последнее задание, он обещал, что выйдет на связь через 5 – 6 дней, но за это время Татьяне сообщили трагическую весть.

В такое никогда не верится. Никак. Первая мысль, что это какой-то прикол, ошибка, надо кого-то переспросить. Поэтому я начала писать тем, кого знала, маминым подружкам, потому что ее тоже не было на связи. Девушки отписывали, что мама сейчас не может ответить и что они ничего не знают. Потом уже через некоторое время начали приходить сообщения от всех знакомых: "Погиб", "Прости, погиб",

– вспоминает Татьяна.

После гибели мужа она поняла, что надо немедленно выезжать из оккупации. Ей было скоро рожать и Татьяна понимала: если оккупанты в роддоме увидят документы и узнают, кто она, – все может плохо закончиться.

Повернули, а там "кадыровцы": о выезде из Энергодара

Вырваться из оккупированного россиянами Энергодара оказалось не так просто. Перевозчики боялись брать к себе в машину Татьяну с двумя детьми да еще и на 9 месяце беременности. Наконец один человек согласился, но самое трудное было впереди, потому что когда поехали по одной дороге на выезд, там начался артиллерийский бой, и ехать тем путем было невозможно.

Тогда перевозчик предложил Татьяне прорваться через Васильевку, хотя тогда там никого не пропускали. Не пропустили и их, поэтому пришлось возвращаться в Энергодар. Татьяна вспоминает, как тогда просто сидела в машине и плакала, потому что не знала, что делать дальше, дети тоже были страшно напуганы.

Там на объездной была такая "тарелка": с одной стороны поворот на Энергодар, на который направили Татьяну с детьми, а с другой – поворот на выезд в сторону Запорожья. Тогда водитель развернулся и поехал на Запорожье, а не обратно в оккупацию.

Там стояли "кадыровцы", они не ожидали, что мы повернем к ним. Водитель работал честно, как настоящие разведчик и психолог. Он "налетел" на них, мол, "вот, рожает, сейчас здесь все роды будут принимать, пропускайте нас". Они были шокированы, даже не успели ничего сказать. Махнули рукой и сказали, мол, проезжайте. Мы до последнего не верили, что выедем,

– рассказывает Татьяна.

Украинские военные на блокпосте были шокированы, когда увидели машину, ведь оккупанты не пропускали по этой дороге ни одной машины уже очень давно. Так Татьяна с детьми добралась до Запорожья.

Мама Наталья погибла за неделю до рождения внука

Мама Наталья поддерживала дочь, однако 3 мая 2022 года – за неделю до рождения внука – она тоже погибла. Во время авианалета на "Азовсталь" бомба попала в бункер, где она находилась. Женщину отбросило к стене и ее невозможно было спасти – она моментально погибла.

Самое трудное, вспоминает Татьяна, было держать себя в руках. Ситуация была патовая: у Татьяны двое детей на руках и две сумки вещей, одна из которых в роддом для младенца. Поэтому надо было решить, где жить и где рожать.

Это было самое трудное – держать себя в руках, чтобы не впасть в апатию или горевание, потому что если бы в тот момент я впала бы в это состояние, то это закончилось бы катастрофой. Кто бы занимался детьми? А ребенка рожать как? Кто бы это все делал? Поэтому это было моей основной задачей,

– говорит Татьяна.

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"Плакать, но не оставаться наедине": как быть после потери родных на войне

Объяснять старшим дочерям, что папа и бабушка погибли на войне как Герои, Татьяна начала уже через год, когда они немного подросли. Рассказывала без подробностей и без сильного эмоционального окраса, но как есть. Кроме того, девочки начали ходить в садик и там тоже были дети, чьи родители погибли на войне. Поэтому Татьяна объясняла, что они не одни такие, что это общее горе.

Старшая дочь мне как-то сказала, что папа сейчас на облаке, но он нас видит, поэтому надо ходить на улицу, чтобы ему было хорошо нас видно. Спрашивала, видит ли папа нас, когда мы заходим домой? В то время это было для них "на облаке", а уже через год потихоньку начала объяснять, что идет война и что они погибли на войне,

– делится Татьяна.

После гибели родных жизнь изменилась на 180 градусов. Изменилось место жительства, окружение, и сама Татьяна тоже изменилась: стала спокойно ко всему относиться и поняла, что на самом деле является важным, а что – просто мелочи.

Татьяна рассказывает, что рутинные дела, которые надо выполнять, дают ощущение стабильности и это не позволяет сорваться. Боль от потери, которую ты чувствуешь, не проходит, но со временем становится легче.

"Я всегда говорю девушкам, которые тоже потеряли мужчин, что первую неделю-две надо плакать. Плакать, но не оставаться в одиночестве. Нужно занимать себя людьми, какими-то делами, даже домашними. Потому что эта рутина – даже просто мыть голову, посуду или пол, – эта домашняя рутина дает некую землю под ногами, ощущение стабильности. Потому что эта потеря, она выбивает тебя из реальности, и ты думаешь – где я?" – говорит Татьяна.

Больше всего она хочет, чтобы о ее родных помнили. Чтобы их имена не стерлись из истории. Чтобы знали: был такой "Азов", были такие ребята. И те, кто будет помнить, – точно будут знать, что они были стальными и что они были Героями.