История украинского летчика как вождя индейского племени: журналисты развеяли мифы

Иван Даценко – украинец, который стал вождем племени. Он был обычным солдатом на Второй мировой, а превратился в настоящую легенду. Об этой истории никто бы и не узнал, если бы не один случай.

В 1967 году российская делегация прибывает в Канаду на международную выставку – наверное, все знают эту легендарную историю. Есть немало статей, программ и даже фильм. Мы тоже про нее рассказывали, но появились новые факты, которые станут для вас неожиданностью: вождя-украинца не было.

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Коротко о том, что известно. Приехав на международную выставку, танцор Махмуд Есамбуев напросился осмотреть резервацию индейцев и якобы услышал от тамошнего вождя украинский язык и еще и приглашение попробовать водку. Описание этой фантастической встречи появилось в 80-х годах на страницах журнала "Советский экран", затем – в газете "Труд", и быстро начало обрастать новыми деталями.

Вождь индейского племени

Если у кого и были сомнения относительно правдивости этих данных, то в 2002 году их развеяла программа "Жди меня". На запрос Ольги Рубан, племянницы того самого Ивана Даценко, журналисты обратились в Московский институт судебно-медицинской экспертизы. Тогда криминалисты сравнили фото мужчин и подтвердили, что вождь и летчик – одно лицо. Кто уже после такого "поспорит". А впоследствии вышла лента "Тот, что прошел сквозь огонь", и легенда превратилась в факт.

Племянница Ивана Даценко

Недавно мы снова вспомнили эту историю и решили провести дополнительное расследование. Начали с самого простого – открыли Google. Оказывается, тот самый вождь по имени "Пронзающий огонь", а в паспорте Джон Макомбер, руководил музеем на территории резервации Канавейк с 1940 до 1954 годов. А наш Иван Даценко разбился под Львовом в 1944 году. Более того, в Википедии есть даже фото вождя 1937 года, предоставленное Центральным архивом Квебека.

Даже эти два факта ставят под сомнение всю историю, но мы продолжили поиски и наткнулись на книгу Джона Масевича "Жервез Макомбер и его 26 детей в Канавейк", в которой автор исследует родословную одного из членов резервации, – той самой, вождем которой якобы был наш полтавец.

Кому как не ему знать о биографии вождя, поэтому мы попросили его подтвердить или же опровергнуть эту историю. Ответ был довольно резок: "Дети вождя до сих пор живы, но они отказываются принимать запросы относительно украинской истории и отвечать на них. Они утверждают, что это все выдумка, ведь "Пронизывающий огонь", или же Джон Макомбер, родился в Канавейке в семье коренных индейцев; все это должным образом задокументировано. Он никогда не был в Украине, поэтому это выдумка. Семья смотрела фильм и уверяет, что история вообще не соответствует действительности. Они больше не будут разговаривать с прессой, потому что уже это делали. Все эти домыслы оскорбляют историю их семьи. Никаких загадок здесь нет, кроме того, почему кому-то пришло в голову украсть имя их отца и приписать его чужому лицу".

Что ж, после такого ответа нам же захотелось сделать еще один шаг – найти родственников. На Facebook-странице уже упомянутой книги мы нашли пост Джона Масевича за 2016 год, где он тоже спрашивает своих читателей, слышали ли они легенду о пилоте-вожде. Один из комментариев был такой: "В этой истории нет правды". Мы решили спросить у Мартина, почему он так утвердительно об этом говорит.

Пост Джона Масевича за 2016 год

"Я работал в культурном центре и музее в Канавейке в течение 28 лет и за это время встречал украинцев, которые пересказывали мне эту историю. Каждый раз мне приходилось объяснять. что они ошибаются. Как я отмечал, Джон Макомбер был братом моего дедушки по маминой линии. В детстве мы виделись, я знаю его внуков и немало потомков. Он 100% не украинский пилот", – говорится в сообщении.

Что ж, легенда была хорошая, но время с ней попрощаться