В четверг, 23 марта, полицейские опубликовали сообщение, в котором говорится, что на улице Бойчука в столице новорожденного ребенка 36-летняя женщина воспитывает в условиях антисанитарии. Мальчика у матери забрали. Также на следующий день появились новые детали этого дела.

Смотрите также Брат в "ДНР", отец - миллионер: почему заместителя главы таможни Черкасского до сих пор не уволили?

Кто она такая?

Заметим, что социальную историю о матери Надежде (имя выдуманное) подготовили специалисты Центра социальных служб подготовили для всех небезразличных. Как они отметили, сама женщина родом из Днепропетровской области, с 2-х лет является сиротой, но проживала в семье на попечении.

У женщины было несколько мужчин, от которых рожала детей. Во время беседы с ней было установлено, что первого ребенка воспитывает и полностью обеспечивает бывший муж, он с ними даже не общается. Второго ребенка взяла под опеку ее родственница, а сама Надежда лишена родительских прав (были основания),

– говорится в сообщении.

Известно, что Надежда рожала в роддоме города Киева, расположенном в Печерском районе. Сотрудники заведения сразу заметили, что у женщины есть проблемы с употреблением алкогольных напитков и наркотических средств.

Обратите внимание! В ходе разговора Надежда рассказала, что живет в Киеве уже 7 лет. Домой она ехать не хочет, однако в столице нет ни жилья, ни родственников, поэтому и проживает с сожителем у его знакомого в общежитии. От ребенка он не отказывалась.

После родов женщине предлагали социальное жилье

Следует сказать, что специалисты соответствующих служб оказывали комплекс социальных услуг Надежде, в частности психологическую поддержку, только что она родила, а также предлагали ей временное жилье – социальную квартиру.

Мать констатировала, что через женскую консультацию Печерского района имеет договоренность с Полтавским реабилитационным центром для матери и ребенка. В начале октября волонтеры доставили Надежду туда.

Важно! Надежда с сыном находилась в реабилитационном центре с начала октября 2022 года по 16 марта 2023 года. Уже 22 марта в центр социальных служб позвонили неравнодушные люди и сообщили, что видели мать с 5-месячным младенцем на улице Бойчука. Там она проживала в погребе в полной антисанитарии, без коммуникаций. Маленький мальчик жил в условиях антисанитарии / Фото полиции Киевщины

Почему Надежда сбежала из реабилитационного центра?

Женщина рассказала специалистам свою историю, прямо констатировав, что сбежала из реабилитационного центра из Полтавской области, потому что были правила внутреннего распорядка. Скажем, каждый член центра имел обязанности и мог пользоваться мобильным телефоном только в отведенные часы.

Со слов Надежды понятно, что специалисты центра помогли оформить новорожденному сыну свидетельство о рождении, декларацию с педиатром, обследовали ее,

– говорится в источнике.

В то же время там отмечено, что младенец был не ухожен должным образом. Надежда сказала, что не мила мальчика, а протирала его влажными салфетками. Кроме того, она кормила ребенка детскими кашками, только когда находила кипяченую воду, которую приносили люди.

Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 года: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Признала ли мать свою вину?

В полиции подчеркнули, что во время длительного общения с Надеждой и поиска путей решения ее проблем она сама сказала о том, что не хочет и не может дальше воспитывать сына. Женщина прямо отметила, что, "наверное, так будет лучше для сына", после этого написав заявление об отказе от ребенка.

Мне сказали искать работу. Я хочу, чтобы мне вернули ребенка. Если мне ребенка не вернут, то скажу честно – я пойду содраюсь, повешусь,

– также сказала она в комментарии ТСН

Мать с 5-месячным сыном жила в погребе / Фотографии полиции

Вспомним к этой теме, что не так давно в полиции сообщили, что в городе Вишневое мать выбросила своего 2-месячного ребенка из окна 5 этажа. Как отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, не исключено, что у женщины была послеродовая депрессия.