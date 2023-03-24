У четвер, 23 березня, поліцейські опублікували повідомлення, у якому йдеться про те, що на вулиці Бойчука в столиці новонароджену дитину 36-річна жінка виховує в умовах антисанітарії. Хлопчика у матері забрали. Також наступного дня з'явились нові деталі цієї справи.

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Хто воно така?

Зауважимо, що соціальну історію про мати Надію (ім'я вигадане) підготували спеціалісти Центру соціальних служб підготували для всіх небайдужих. Як вони зазначили, сама жінка родом з Дніпропетровської області, з 2-х років є сиротою, але проживала в родині під опікою.

Жінка мала декількох чоловіків, від яких народжувала дітей. Під час бесіди з нею було з'ясовано, що першу дитину виховує і повністю забезпечує колишній чоловік, вона з ними навіть не спілкується. Другу дитину взяла під опіку її родичка, а саму Надію позбавлено батьківських прав (були підстави),

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що Надія народжувала в пологовому будинку міста Києва, який розташований в Печерському районі. Працівники закладу одразу зауважили, що в жінки є проблеми із вживанням алкогольних напоїв та наркотичних засобів.

Зверніть увагу! У ході розмови Надія розповіла, що живе в Києві вже 7 років. Додому вона їхати не хоче, однак в столиці не має ні житла, ні родичів, тому й проживає зі співмешканцем у його знайомого в гуртожитку. Від дитини вона не відмовлялась.

Після пологів жінці пропонували соціальне житло

Слід сказати, що спеціалісти відповідних служб надавали комплекс соціальних послуг Надії, зокрема психологічну підтримку, щойно вона народила, а також пропонували їй тимчасове житло – соціальну квартиру.

Натомість мати констатувала, що через жіночу консультацію Печерського району має домовленість з Полтавським реабілітаційним центром для матері й дитини. На початку жовтня волонтери доставили Надію туди.

Важливо! Надія з сином перебувала в реабілітаційному центрі з початку жовтня 2022 року до 16 березня 2023 року. Уже 22 березня до центру соціальних служб зателефонували небайдужі люди й повідомили, що бачили мати з 5-місячним немовлям на вулиці Бойчука. Там вона проживала в погребі в повній антисанітарії, без жодних комунікацій. Маленький хлопчик жив в умовах антисанітарії / Фото поліції Київщини

Чому Надія втекла з реабілітаційного центру?

Жінка розповіла фахівцям свою історію, прямо констатувавши, що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області тому, що були правила внутрішнього розпорядку. Скажімо, кожен член центру мав обов'язки та міг користуватися мобільним телефоном лише у відведені години.

Зі слів Надії зрозуміло, що фахівці центру допомогли оформити новонародженому сину свідоцтво про народження, декларацію з педіатром, обстежили її,

– мовиться в джерелі.

Водночас там зазначено, що немовля було не доглянуте належним чином. Надія сказала, що не мила хлопчика, а протирала його вологими серветками. Окрім того, вона годувала немовля дитячими кашками, лише коли знаходила кип'ячену воду, яку приносили люди.

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Чи визнала мати свою провину?

У поліції наголосили, що під час тривалого спілкування з Надією і пошуку шляхів розв'язання її проблем, вона сама сказала про те, що не хоче і не може далі виховувати сина. Жінка прямо зазначила, що, "напевно так буде краще для сина", після цього написавши заяву про відмову від дитини.

Мені сказали шукати роботу. Я хочу, щоб мені повернули дитину. Якщо мені дитину не повернуть, то скажу чесно – я піду здьорнусь, повішусь,

– також сказала вона в коментарі ТСН.

Мати з 5-місячним сином жила в погребі / Світлини поліції

Згадаємо до цієї теми, що не так давно в поліції повідомили, що в місті Вишневому мати викинула свою 2-місячну дитину з вікна 5 поверху. Як зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, не виключено, що в жінки була післяпологова депресія.