Турецкий истребитель с "украинскими корнями" Bayraktar Kızılelma совершил первый полет
Источник:Сельчук Байрактор
Компания Baykar показала первый полет беспилотного истребителя Kızılelma 14 декабря. Отметим, что двигатель для беспилотника произвела украинская компания "Мотор Сич".
О событии рассказал один из руководителей и соучредителей компании Сельчук Байрактор. Испытание истребителя прошло удачно.
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"Больше не могли держать на земле": Bayraktar Kızılelma взмыл в небо
Сельчук Байрактар опубликовал в твиттере долгожданное видео первого полета нового истребителя Bayraktar Kızılelma. Компания долго готовилась к этому событию.
Bayraktar Kızılelma успешно взмыл в небо: смотрите видео
Стоит отметить, что новый истребитель установили турбореактивный двигатель украинской компании "Мотор Сич". Именно благодаря ему беспилотник может развивать скорость до 800 км/ч.
Длительность полета – 5 часов, а максимальная высота, на которую может подняться Bayraktar Kızılelma – 12 километров.
Мы не могли больше держать это на земле,
– объяснили в компании.
Компания Bayraktar впервые испытала истребитель Kızılelma / Фото Сельчук Байрактар
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Bayraktar Kızılelma в будущем будут производить в Украине
- К слову, ранее Верховная Рада ратифицировала сделку с Турцией по строительству завода Bayraktar в Украине Истребитель Bayraktar Kızılelma станет одним из тех, которые смогут производить непосредственно на территории нашей страны.
- Общая площадь завода будет составлять 30 000 квадратных метров. При этом работать на нем будут более 300 украинских специалистов.
- Кроме Kızılelma, на заводе будут вероятно изготовлять тяжелые ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, истребители Bayraktar TB2 и дроны.