Турецкий истребитель с "украинскими корнями" Bayraktar Kızılelma совершил первый полет

Компания Baykar показала первый полет беспилотного истребителя Kızılelma 14 декабря. Отметим, что двигатель для беспилотника произвела украинская компания "Мотор Сич".

О событии рассказал один из руководителей и соучредителей компании Сельчук Байрактор. Испытание истребителя прошло удачно.

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"Больше не могли держать на земле": Bayraktar Kızılelma взмыл в небо

Сельчук Байрактар опубликовал в твиттере долгожданное видео первого полета нового истребителя Bayraktar Kızılelma. Компания долго готовилась к этому событию.

Bayraktar Kızılelma успешно взмыл в небо: смотрите видео

Стоит отметить, что новый истребитель установили турбореактивный двигатель украинской компании "Мотор Сич". Именно благодаря ему беспилотник может развивать скорость до 800 км/ч.

Длительность полета – 5 часов, а максимальная высота, на которую может подняться Bayraktar Kızılelma – 12 километров.

Мы не могли больше держать это на земле,

– объяснили в компании.

Компания Bayraktar впервые испытала истребитель Kızılelma / Фото Сельчук Байрактар

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Bayraktar Kızılelma в будущем будут производить в Украине