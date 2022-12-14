Про подію розповів один з керівників та співзасновників компанії Сельчук Байрактар. Випробування винищувача пройшло успішно.
Читайте також За ними стоїть черга, – військовий експерт розповів, чому "Байрактари" такі дорогі
"Більше не могли тримати на землі": Bayraktar Kızılelma злетів у небо
Сельчук Байрактар опублікував у твіттері довгоочікуване відео першого польоту нового винищувача Bayraktar Kızılelma. Компанія довго готувалася до цієї події.
Bayraktar Kızılelma успішно злетів у небо: дивіться відео
Варто зазначити, що на новий винищувач встановили турбореактивний двигун української компанії "Мотор Січ". Саме завдяки йому безпілотник може розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину.
Загальна тривалість польоту – 5 годин, а максимальна висота, на яку може піднятися Bayraktar Kızılelma – 12 кілометрів.
Ми не могли більше тримати це на землі,
– пояснили в компанії.
Компанія Bayraktar вперше випробувала винищувач Kızılelma / Фото Сельчук Байрактар
Зверніть увагу Чому почали менше говорити про "Байрактари" і чи є вони в Україні: відповідь Арестовича
Bayraktar Kızılelma в майбутньому вироблятимуть в Україні
- До слова, раніше Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Винищувач Bayraktar Kızılelma стане одним з тих, які зможуть виготовляти безпосередньо на території нашої країни.
- Загальна площа заводу становитиме 30 000 квадратних метрів. При цьому працювати на ньому будуть понад 300 українських фахівців.
- Крім Kızılelma, на заводі ймовірно виготовлятимуть важкі ударні безпілотники Bayraktar Akıncı, винищувачі Bayraktar TB2 та дрони.