Про подію розповів один з керівників та співзасновників компанії Сельчук Байрактар. Випробування винищувача пройшло успішно.

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"Більше не могли тримати на землі": Bayraktar Kızılelma злетів у небо

Сельчук Байрактар опублікував у твіттері довгоочікуване відео першого польоту нового винищувача Bayraktar Kızılelma. Компанія довго готувалася до цієї події.

Bayraktar Kızılelma успішно злетів у небо: дивіться відео

Варто зазначити, що на новий винищувач встановили турбореактивний двигун української компанії "Мотор Січ". Саме завдяки йому безпілотник може розвивати швидкість до 800 кілометрів на годину.

Загальна тривалість польоту – 5 годин, а максимальна висота, на яку може піднятися Bayraktar Kızılelma – 12 кілометрів.

Ми не могли більше тримати це на землі,

– пояснили в компанії.

Компанія Bayraktar вперше випробувала винищувач Kızılelma / Фото Сельчук Байрактар

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Bayraktar Kızılelma в майбутньому вироблятимуть в Україні