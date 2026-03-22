Потрясающий случай, – авиаэксперт предположил, как Иран смог подбить новейший истребитель F-35
- Американский истребитель F-35 был подбит над Ираном из-за ошибки разведки.
- Эксперт Константин Криволап считает, что самолет мог быть поврежден лишь ПЗРК с очень короткого расстояния, поскольку F-35 практически невидим для радаров.
Американский истребитель F-35 подбили над Ираном – вероятно, это первый случай повреждения этого самолета в боевых условиях. F-35 чрезвычайно сложно сбить из-за технологий и датчиков, контролирующих все пространство вокруг самолета.
Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что повредить его мог только ПЗРК с очень короткого расстояния.
Смотрите также: В Украину впервые за время полномасштабной войны прибыло командование НАТО
Действительно ли F-35 подбили только из-за роковой ошибки разведки?
Справочная информация! F-35 – это семья малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, которую разработала компания Lockheed Martin. В зависимости от модификации самолет может нести широкий спектр вооружения, а экипаж состоит из одного пилота.
F-35 создан так, чтобы быть практически невидимым для радаров, поэтому обнаружить его можно фактически увидев собственными глазами. Единственным реальным способом его поразить была ракета, выпущенная из ПЗРК, взорвавшаяся где-то перед самолетом. Впрочем, это могло произойти лишь из-за критической ошибки в разведке, и американцы были уверены, что район зачищен.
Количество датчиков на F-35 трудно даже посчитать. Поэтому это первый случай в истории, когда этот истребитель попал в такую ситуацию, потому что до этого его не то что не сбивали, даже не повреждали,
– сказал Криволап.
Стоимость такого самолета составляет 150 – 200 миллионов долларов за единицу, поэтому его не используют там, где есть реальный риск сбивания. К тому же сбить F-35 зенитно-ракетным комплексом практически невозможно, пока наведут ракеты, то самолет успеет сделать маневр.
Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Трамп постепенно теряет поддержку, которую получил в начале кампании в Иране. Поэтому ему немедленно надо завершать этот конфликт, и не ждать ни дня. Трамп стремится быстрой выгоды, поэтому долгая война ему не интересна и вредна.
Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Иранское командование предупредило противников, что в случае ударов по энергетике под атаки попадут объекты США и союзников в регионе. Это заявление прозвучало в ответ на требование Трампа открыть Ормузский пролив за 48 часов.
- Ормузский пролив является главным маршрутом для транспортировки нефти сейчас фактически парализован из-за военных действий в регионе.
- Трамп требует от стран Персидского залива заплатить 5 триллионов долларов за продолжение войны или 2,5 триллиона за мир с Ираном.