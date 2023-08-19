Украина может получить истребители Gripen: что известно о самолетах и ​​как они помогут ВСУ

Швеция получила запрос Украины о предоставлении ВСУ истребителей Saab JAS 39 Gripen и проведет учения для украинских пилотов. Характеристики и стоимость этих истребителей несколько отличаются от F-16.

Пока известно, что Швеция рассматривает запрос Украины. 24 Канал собрал информацию о Saab JAS 39 Gripen и исследовал, чем они отличаются от желаемых F-16.

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Справка. Ssab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.

Общие характеристики истребителя Saab JAS 39 Gripen

экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Цена истребителя Gripen

Цена одного истребителя Gripen колеблется от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Gripen позиционируют как самый дешевый истребитель поколения 4+. Но важно понимать, что цена колеблется в зависимости от уровня модернизации.

В частности, версия JAS 39E/F получила новый двигатель F414 от General Electric, который обеспечивает бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости 1,25 Маха. Кроме того, был в 1,5 раза увеличен объем топлива, который теперь позволяет достичь боевого радиуса в 1300 км против 800 км в JAS 39C/D. Также был увеличен и максимальный взлетный вес – до 16,5 тонн и количество точек подвески вооружения – с 8 до 10 тонн.

Также в обновленных истребителях новое компьютеризированное оборудование с модульным программным обеспечением, электродистационная система управления, широкое использование радиопоглотительных материалов и новый радар с активной фазированной решеткой.

Чем Gripen отличается от F-16: преимущества и недостатки шведского истребителя

Оба самолета относят к одному классу легких однодвигательных самолетов 4+ поколения.

С точки зрения основных характеристик, Gripen JAS 39E/F проигрывает по максимальному весу F-16V Block 70/72: 21,7 тонны против 16,5 тонны (в предыдущих версиях параметры почти похожи – 14 тонн против 16,5 тонн). Хотя шведский самолет имеет на одну точку подвески больше: 10 против 9. Но летные характеристики, максимальная скорость, практический потолок и т.д., будут почти идентичными,

– объяснили в Defense Express.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил изданию "Факты", что Gripen не такой уникальный истребитель, как F-16. Однако он дешевле и меньше его по размерам.

Из-за меньших размеров Gripen тратит меньше топлива, поэтому экономнее. Однако он имеет меньшую боевую нагрузку – 5 т. Вместо этого F-16 имеет значительно большую боевую нагрузку – почти 8 т.

Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. Но истребителей было изготовлено не очень много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц,

– сказал Алексей Гетьман.

Бортовая оснастка современными цифровыми системами, если сравнивать F-16V Block 70/72 и JAS 39E/F, условно одинакова. Однако в случае сравнения более старых версий (Block 50/52 и JAS 39C/D) преимущество, скорее всего, имеет американский самолет.

Однако и Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 – это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.

Кроме того, JAS 39 Gripen имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей, и это очень важно для Украины. Так, стоимость одного лётного часа Gripen для версии JAS 39C/D составляет 7–8 тысяч долларов, и, по неподтвержденной информации, 4 тысячи долларов для JAS 39E/F. Для сравнения, этот достаточно абстрактный показатель у F-16 – около 7–8 тысяч долларов, а для линейки F/A-18 вообще 12–18 тысяч долларов.

В то же время, несмотря на экономность и неплохие показатели, с Gripen есть угроза, что платформа этих истребителей не проживет долго. Относительно F-16 этой угрозы нет, потому что эти истребители будут точно производить и поддерживать ближайшие 10–20 лет.

Также большинство соседей Украины эксплуатируют или будут эксплуатировать F-16. А общее количество операторов F-16 – около трех десятков стран. В то же время стран, использующих Gripen, можно пересчитать по пальцам руки: Швеция, Чехия, Венгрия, Таиланд, ЮАР, Бразилия.

Вывод: почему Saab JAS 39 Gripen тоже нужны Украине

Однозначно, JAS 39 Gripen подходит Украине своей ценой, неприхотливостью и малыми эксплуатационными затратами. Кроме того, эти истребители имеют широкое пространство для дальнейшей модернизации. Этот истребитель однозначно лучше, чем любой российский самолет.

Арсенал вооружения Gripen очень широк и к нему подходят ракеты от разных производителей, в том числе AIM-120 AMRAAM, ракеты от MBDA, высокоточные бомбы GBU-12, крылатые и противокорабельные ракеты.