Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, первыми вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 подняли Нидерланды еще до окончания прошлого "Рамштайна" в январе.
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Последнее слово за США
Он отметил, что самолеты Украина может ожидать в любой момент, как будет принято соответствующее решение в составе коалиции.
Однако последнее слово в этом вопросе за Соединенными Штатами, ведь F-16 – американский самолет и они имеют право собственности на него,
– подчеркнул военный эксперт.
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Он напомнил, что украинские пилоты готовятся с начала лета прошлого года управлять этими истребителями. А из бюджета США было выделено 100 миллионов долларов именно на подготовку пилотов для Украины.
"Так что в конце февраля – в марте мы сможем увидеть F-16 в украинском небе", – считает Олег Жданов.
Поставка истребителей F-16 Украине: последние новости
- Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что следующие недели будут успешными в контексте переговоров по авиации. Резников заявил, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.
- Великобритания готова предоставить Украине истребители, но, как отмечают источники The Telegraph, произойти это может при условии, если российские войска отойдут. В этом случае воздушные суда будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством.
- Украина хочет получить от своих международных союзников 2 батальона истребителей по 12 боевых самолетов в каждом пакете помощи. Речь не только о F-16. Киев также рассматривает вариант французских Rafale и шведских Gripen.
- Украине необходимы самолеты F-16 для успешного наступления. Военный эксперт Роман Свитан считает, что минимальное желаемое количество – это хотя бы 2 авиабригады.
- После получения танков Украина будет настаивать на передаче западных истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16. По желанию Украины получить бомбардировщики уже отреагировали в США. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставки истребителей с Киевом и его союзниками.