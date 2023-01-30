Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, первыми вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 подняли Нидерланды еще до окончания прошлого "Рамштайна" в январе.

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Последнее слово за США

Он отметил, что самолеты Украина может ожидать в любой момент, как будет принято соответствующее решение в составе коалиции.

Однако последнее слово в этом вопросе за Соединенными Штатами, ведь F-16 – американский самолет и они имеют право собственности на него,

– подчеркнул военный эксперт.

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Он напомнил, что украинские пилоты готовятся с начала лета прошлого года управлять этими истребителями. А из бюджета США было выделено 100 миллионов долларов именно на подготовку пилотов для Украины.

"Так что в конце февраля – в марте мы сможем увидеть F-16 в украинском небе", – считает Олег Жданов.

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