Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, першими питання надання Україні винищувачів F-16 порушили Нідерланди ще до закінчення минулого "Рамштайна" в січні.
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Останнє слово за США
Він зазначив, що літаки Україна може очікувати у будь-який момент, як буде ухвалене відповідне рішення у складі коаліції
Проте останнє слово в цьому питання за Сполученими Штатами, адже F-16 – американський літак і вони мають право власності на нього,
– наголосив військовий експерт.
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Він нагадав, що українські пілоти готуються з початку літа минулого року керувати цими винищувачами. А з бюджету США було виділено 100 мільйонів доларів саме на підготовку пілотів для України.
"Так що наприкінці лютого – у березні ми зможемо побачити F-16 в українському небі", – вважає Олег Жданов.
Постачання винищувачів F-16 Україні: останні новини
- Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що наступні тижні будуть успішними в контексті переговорів щодо авіації. Резніков заявив, що авіація може змінити хід війни на користь України.
- Велика Британія готова надати Україні винищувачі, але, як зазначають джерела видання The Telegraph, статися це може за умови, якщо російські війська відійдуть. В такому разі повітряні судна займатимуться патрулюванням повітряного простору над нашою державою.
- Україна хоче отримати від своїх міжнародних союзників 2 батальйони винищувачів по 12 бойових літаків у кожному пакеті допомоги. Мовиться не тільки про F-16. Київ також розглядає варіант французьких Rafale і шведських Gripen.
- Україні необхідні літаки F-16 для проведення успішного наступу. Військовий експерт Роман Світан вважає, що мінімальна бажана кількість – це хоча б 2 авіабригади.
- Після отримання танків Україна наполягатиме на передачі західних винищувачах четвертого покоління, таких як американські F-16. На бажання України отримати бомбардувальники вже відреагували у США. Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.