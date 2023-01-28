Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що зараз війна стає позиційною, тому проривати оборону окупаційних військ можна лише танками.

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Чим унікальні Харківська та Херсонська операції

Жданов зазначив, що за допомогою танків Leopard, Abrams та Challenger, які західні партнери нададуть Україні, не можна буде здійснити операцію, яка була проведена в Харківській області. Тому що вона була унікальною, її можна назвати "операцією на форсажі".

У Харківській операції танки могли зіграти лише початкову роль – дати старт цій операції,

– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, за допомогою танків достатньо було би прорвати невеликий шматок оборони російських військ, що й було зроблено. Але потім у прорив пішли мобільні групи, які на високих швидкостях почали розповсюджуватися вглиб оборони противника й заходити в тил.

Завданням цих груп було завдавати ураження противнику з усіх боків. Обвалення фронту відбулося в результаті паніки, коли російські війська не розуміли, чому їх атакують з флангів та з тилу,

– наголосив Жданов.

За словами військового експерта, російські загарбники були шоковані тим, що наші захисники їх обійшли та атакували ззаду. Тому в загарбників виникла велика паніка.

У Херсонській операції, зауважив він, наші воїни застосували тактику вимотування та методичного знищення ворожої армії. Тож окупанти могли або болісно померти під вогнем ЗСУ, або встати й піти. Росіяни зробили друге. Ми переслідували противника, який відходив, та намагалися завдавати йому максимальної шкоди.

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Як західні танки допоможуть ЗСУ в контрнаступі

Зараз же, наголосив військовий експерт, війна стає позиційною, тому лише танками можна проривати оборону окупаційних військ. А для того, аби робити це успішно, танки у ЗСУ повинні бути якісніші, кращі та сильніші.

Ці 3 переваги дають нам танки західного зразка,

– сказав Жданов.

За його словами, якщо механізована бригада ЗСУ отримує завдання прорвати оборону противника на якійсь ділянці, то виконуватиме це танковим батальйоном зі складу цієї ж бригади. Наразі відомо, що нам передають понад 100 танків лише західного зразка. Ще до 200 танків будуть радянського зразка.

Тому, резюмував військовий експерт, західні танки потрібні будуть для проведення контрнаступальних операцій. А для оборонної вистачить і танків радянського зразка, які ми отримуємо від наших країн-партнерів.

Постачання західних танків Україні: коротко