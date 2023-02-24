Британия не планирует отправлять в Украину истребители в "краткосрочной перспективе", – Уоллес
Источник:Sky News
Украине для победы в войне очень необходимы мощные истребители. Однако их отправка не планируется в "краткосрочной перспективе".
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Кстати, недавно Андрей Ермак назвал первую страну, которая может разблокировать вопросы с истребителями.
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Передаст ли Британия истребители Украине
По словам Уоллеса, отправка истребителей в Украину в "краткосрочной перспективе" не планируется.
Единственное, чему я научился в этом конфликте, это то, что нельзя ничего исключать,
– отметил министр.
Уоллес подчеркнул, что Британия отправила Украине около 200 танков и вертолетов, а для пользования этой техникой специально обучали людей. В случае с истребителями это будет означать отправку в Украину "сотни людей", однако Запад не планирует вводить войска в Украину в таких масштабах.
Истребители для Украины: что известно
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Великобритания может быть первой страной, которая начнет процесс передачи Украине истребителей. Однако он уточнил, что есть еще некоторые вопросы, которые нужно решить.
- Кстати, в комментарии для "Европейской правды" Андрей Ермак сообщил, что "процесс в отношении самолетов уже начался".
- В целом Украине требуется не менее 200 F-16. Это не только поможет ускорить победу Украины и войну, но значительно усилит ее оборонные возможности после победы.
- Во время визита Джо Байдена в Варшаву в польской столице провели масштабную акцию и призвали лидера США предоставить Украине F-16.