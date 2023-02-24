Британия не планирует отправлять в Украину истребители в "краткосрочной перспективе", – Уоллес

Украине для победы в войне очень необходимы мощные истребители. Однако их отправка не планируется в "краткосрочной перспективе".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Кстати, недавно Андрей Ермак назвал первую страну, которая может разблокировать вопросы с истребителями.

Обратите внимание Британия будет учить украинских пилотов и поможет купить истребители, но есть нюанс

Передаст ли Британия истребители Украине

По словам Уоллеса, отправка истребителей в Украину в "краткосрочной перспективе" не планируется.

Единственное, чему я научился в этом конфликте, это то, что нельзя ничего исключать,

– отметил министр.

Уоллес подчеркнул, что Британия отправила Украине около 200 танков и вертолетов, а для пользования этой техникой специально обучали людей. В случае с истребителями это будет означать отправку в Украину "сотни людей", однако Запад не планирует вводить войска в Украину в таких масштабах.

Истребители для Украины: что известно