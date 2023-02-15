Швеция рассматривает запрос о передаче Украине мощных истребителей Gripen

Весь мир продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, Швеция может передать нашему государству мощные истребители Gripen.

Однако есть определенные ограничения, связанные с этой помощью. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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Швеция может помочь Украине истребителями Gripen

По словам Йонсона, Швеция получила от Украины запрос о предоставлении истребителей Gripen собственного производства.

Нам, конечно, известно о запросе Украины, об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что сейчас самый главный вопрос – это усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом Йонсон говорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

"Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО", – отметил он.

Швеция готова увеличивать помощь Украине

Йонсон добавил, что Швеция будет продолжать и дальше помогать Украине. Страна значительно усиливает свою поддержку.

Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем разные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины,

– отметил министр.

Как Швеция помогает Украине