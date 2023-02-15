Швеция рассматривает запрос о передаче Украине мощных истребителей Gripen
Источник:"Европейская правда"
Весь мир продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, Швеция может передать нашему государству мощные истребители Gripen.
Однако есть определенные ограничения, связанные с этой помощью. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
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Швеция может помочь Украине истребителями Gripen
По словам Йонсона, Швеция получила от Украины запрос о предоставлении истребителей Gripen собственного производства.
Нам, конечно, известно о запросе Украины, об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны,
– заявил министр.
Он подчеркнул, что сейчас самый главный вопрос – это усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом Йонсон говорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
"Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО", – отметил он.
Швеция готова увеличивать помощь Украине
Йонсон добавил, что Швеция будет продолжать и дальше помогать Украине. Страна значительно усиливает свою поддержку.
Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем разные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины,
– отметил министр.
Как Швеция помогает Украине
- Недавно стало известно, что Швеция предоставит Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о САУ Archer и БМП CV90.
- В перспективе, Украина может получить танки Stridsvagn 122 от Швеции. Такую вероятность не исключил министр обороны страны Пол Йонсон.
- 19 января стало известно, что Швеция направить в Украину новый пакет военной помощи. Швеция должна прислать в Украину 50 боевых машин пехоты CV90 и колесные 155-мм гаубицы Archer, а также противотанковый комплекс NLAW.