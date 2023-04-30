Ракеты сбили бы еще над Россией: лётчик-инструктор о мощных возможностях F-16
Украина уже долгое время подчеркивает необходимость получения истребителей F-16. Если бы украинские Воздушные силы имели подобные самолеты, то могли бы заранее перехватить вражеские ракеты и предотвратить многие трагедии.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он предположил, каким образом можно было бы сбить российские ракеты еще на подлете к Украине.
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Один F-16 стопроцентно уничтожает 4 ракеты
Свитан объяснил, что когда взлетает российский самолет, допустим, Ту-95, украинские средства радиотехнической разведки видят этот взлет стратегического бомбардировщика. После определенного отсчета времени он выходит на точку пуска, например, над Каспием.
Когда происходит пуск ракет – час или полтора. И где-то за полчаса до подхода ракет на дальность примерно 300 – 400 километров, взлетает пара F-16 (если бы они были в Украине). Они подходят по траектории летящих ракет, "видят" их и начинают сопровождать,
– заметил летчик-инструктор.
F-16 может видеть и сопровождать до 35 целей одновременно. Он имеет 8 точек подвесок под противоракеты и может сразу их отправить всех по вражеским ракетам.
Один самолет может отминусовать на дальности за 50 – 100 километров до линии фронта. Это означает, что на российской или оккупированной территории эти ракеты были бы перехвачены истребителями,
– отметил Свитан.
По его словам, 4 ракеты один самолет F-16 уничтожил стопроцентно. Если бы было запущено 30 ракет, то 4 самолета хватило, чтобы их сбить.
"Если бы мы имели F-16, не было бы трагедии в Умани. Эти ракеты не достигли бы целей", – уверен военный эксперт.
Роман Свитан о преимуществах истребителя F-16: смотрите видео
F-16 – это многофункциональная платформа
Он отметил, что F-16 подтягивает к себе систему сопровождения и слежения: это спутниковое слежение, система АВАКС. А через единую систему передачи данных типа Link 16 связаны все локаторы с системой управления. Они могут передавать информацию на самолеты.
Этот комплекс базовый для системы SAMP/T, поэтому так важно было передать Украине хотя бы одну батарею Patriot, в которой он также есть,
– рассказал полковник запаса ВСУ.
F-16 – это многофункциональная платформа, которая может выполнять функции не только истребителя, но и задачи по земле.
Он, как ледокол для наступающих войск, может разрушать все системы обороны противника. Ведь один самолет может принять более 5 тысяч килограммов боеприпасов. Это в 100 раз больше, чем один артиллерийский выстрел,
– подчеркнул он.
К тому же в одной из модификации радиоэлектронной борьбы этот самолет может "погасить" всю ПВО противника.
"А Украина за более чем 30 лет существования не купила ни одного самолета", – резюмировал Роман Свитан.
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Почему Украине нужен именно истребитель F-16
- Спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат объяснил, что авиационная группировка противника, которую он направил против Украины, в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. К тому же их истребители более технологичны.
- По его мнению, Украине сегодня следует сосредоточиться на едином типе многоцелевого самолета. И из них именно F-16 отвечает нашим потребностям. Он может защитить от террористических ракетных атак врага и стать важной частью ПВО.
- К тому же F-16 имеет мощный радар и современные ракеты, что позволит эффективно поражать цели противника.
- Поскольку некоторые страны перевооружаются на новую авиацию, F-16 они могут передать Украине. Однако разрешение на это должны предоставить США.