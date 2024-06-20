Летчик-инструктор объяснил, что не так с заявлением Салливана по F-16

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется разместить на украинских авиабазах. Однако в Украине нет ни авиабаз, ни авиационных заводов для полноценного технического обслуживания этих самолетов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу, что заявление Салливана некорректное, подчеркнув, что передача этих самолетов от европейских партнеров предусматривает, что они будут обслуживаться на базах в Европе.

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Он добавил, что периодически надо будет осуществлять регламентный ремонт, который должны проводить сертифицированные специалисты, и это тоже надо делать на соответствующих базах.

"Наши летчики будут выполнять боевые задачи на украинских аэродромах, которые, вероятно, будут использоваться в режиме оперативных. Однако, когда наступит время для регламентного ремонта, самолет будет передаваться на европейскую базу, одновременно с этим будет забираться второй самолет, который этот ремонт уже прошел и на нем летный состав будет возвращаться в Украину", – рассказал Свитан.

Самолеты Украине передают не США, а страны ЕС

Военный эксперт напомнил, что самолеты F-16 будут предоставлены Украине не от США, а европейских партнеров: Дании, Нидерландов, Бельгии, Норвегии. В целом планируется передать таких от 60 до 85.

"Если США нам дадут еще самолетов, мы не будем отказываться, а они могут это сделать. Таких самолетов сейчас летает более 2 тысяч", – отметил Свитан.

США могли бы с Украиной ими поделиться, но это вопрос политической воли Белого дома, до сих пор эта политическая воля никак не родится, уже 10 месяц продолжается, а в целом 10 год войны,

– подытожил Свитан.

Причины, почему F-16 еще не в Украине

В Офисе Президента Украины объяснили, что процесс передачи самолетов F-16 длится медленно из-за бюрократических вопросов и наличия пророссийского лобби в некоторых странах, которые принимают меры, чтобы приостановить этот процесс. Прогнозируется, что F-16 будут постепенно вводить в строй. Их наличие в Украине в достаточном количестве позволит переломить ситуацию на фронте. Поставка первых истребителей ожидается летом 2024 года, украинские пилоты проходят соответствующее обучение в Европе.