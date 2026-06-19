"Нужно срочно готовить пилотов": Зеленский заявил о договоренностях относительно истребителей F-16

Украина достигла договоренностей о поставках дополнительных истребителей F-16. Зеленский подчеркнул, что теперь крайне важно ускорить подготовку украинских пилотов.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает "24 Канал".

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Что сказал президент о подготовке пилотов для самолетов F-16?

Украина достигла договоренностей о дополнительных поставках истребителей F-16 от международных партнеров. По словам Зеленского, в этом контексте ключевой задачей является как можно более быстрая подготовка украинских пилотов к их использованию.

Отдельно глава государства сообщил, что девять стран подтвердили участие в программе PURL, которая предусматривает поставку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Общая стоимость этой помощи превышает 1 миллиард долларов.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает укреплять свою обороноспособность при поддержке партнеров, однако Россия может и в дальнейшем увеличивать интенсивность ракетных и дронных атак.

Напомним, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которой стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины. Особое внимание уделили укреплению противовоздушной обороны и графику поставок истребителей F-16 — по словам президента, первые самолеты ожидаются уже в этом году.

Как сообщало издание Defence Express, Бельгия входит в "коалицию истребителей" и участвует в подготовке украинских пилотов, однако ни одного самолета до июня 2026 года не передала. Причиной задержки называют сдвиг графика поставок новых F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских ВВС.

В Брюсселе поясняли, что из-за задержки с F-35 старые самолеты приходится дольше держать на вооружении для нужд собственной обороны и выполнения обязательств перед НАТО. Также отмечается, что вывод F-16 из эксплуатации планируется до конца 2028 года.