Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав президент про підготовку пілотів для літаків F-16?

Україна отримала домовленості про додаткові поставки винищувачів F-16 від міжнародних партнерів. За словами Зеленського, цьому контексті ключовим завданням є якнайшвидша підготовка українських пілотів до їх використання.

Окремо глава держави повідомив, що дев'ять країн підтвердили участь у програмі PURL, яка передбачає постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Загальна вартість цієї допомоги перевищує 1 мільярд доларів.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує посилювати свою обороноздатність за підтримки партнерів, однак Росія може й надалі збільшувати інтенсивність ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони та графіку постачання винищувачів F-16 – за словами президента, перші літаки очікуються вже цього року.

Як повідомляло видання Defence Express, Бельгія входить до "коаліції винищувачів" і бере участь у підготовці українських пілотів, однак жодного літака до червня 2026 року не передала. Причиною затримки називають зсув графіка постачання нових F-35, які мають замінити F-16 у бельгійських ВПС.

У Брюсселі пояснювали, що через затримку з F-35 старі літаки доводиться довше тримати на озброєнні для потреб власної оборони та зобов'язань перед НАТО. Також наголошується, що виведення F-16 із експлуатації планується до кінця 2028 року.