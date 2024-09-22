Украина ведет переговоры о получении истребителей двух типов

Украина ведет переговоры с партнерами о поставках еще 2 типов истребителей. Речь идет о Gripen и Eurofighter.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter

У нас уже есть от партнеров commitment (обязательства – 24 Канал) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут,

– сказал министр.

Рустем Умеров уточнил, что уже в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.