Украина ведет переговоры о получении истребителей двух типов
22 сентября 2024, 11:49Читати новину українською
Украина ведет переговоры с партнерами о поставках еще 2 типов истребителей. Речь идет о Gripen и Eurofighter.
Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter
У нас уже есть от партнеров commitment (обязательства – 24 Канал) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут,
– сказал министр.
Рустем Умеров уточнил, что уже в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.